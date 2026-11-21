Jučer, 20. studenoga, navršilo se 35 godina od stradanja Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca i hrvatskog branitelja koji je 1991. godine ubijen na Ovčari nakon pada Vukovara. Mladić koji je napustio rodnu Francusku kako bi pomogao hrvatskom narodu postao je jedan od simbola hrabrosti, požrtvovnosti i ljubavi prema domovini u kojoj nije rođen. Ovogodišnja obljetnica posebno je emotivna. Naime, nakon više od tri desetljeća neizvjesnosti, njegovi posmrtni ostaci napokon su pronađeni, identificirani i dostojanstveno pokopani na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Tako je, prema želji njegove majke Lyliane Fournier i brata Paula Nicoliera, francuski heroj pronašao posljednje počivalište među svojim suborcima, u gradu za čiju je slobodu položio život.

Od Francuske do Vukovara: Mladić koji nije mogao ostati ravnodušan

Jean-Michel Nicolier rođen je 1966. godine u francuskom gradu Vesoulu. Kada su 1991. godine svijet obišle snimke ratnih stradanja u Hrvatskoj, odlučio je napustiti sigurnost vlastitog doma i pridružiti se hrvatskim braniteljima. U Hrvatsku je stigao tijekom ljeta 1991., a kao pripadnik Hrvatskih obrambenih snaga sudjelovao je u obrani Vukovara, osobito gradske četvrti Sajmišta. Tijekom borbi teško je ranjen te je završio u vukovarskoj bolnici. Nakon sloma obrane grada, pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi odveli su ga zajedno s drugim ranjenicima, braniteljima i civilima na Ovčaru. Ondje je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. ubijen. Imao je samo 25 godina.

Transparent na Poljudu koji je ispričao veliku priču

Sjećanje na francuskog heroja posebno je snažno i u Splitu. Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se 20. ožujka 2025. godine, tijekom nogometne utakmice Hrvatske i Francuske na Poljudu. Dok su hrvatski reprezentativci pred prepunim tribinama ostvarivali veliku pobjedu, na istočnoj tribini razvijen je veliki transparent s likom Jean-Michela Nicoliera.

Taj je prizor privukao pozornost francuskog novinara agencije AFP, Alexandrea, koji je sjedio pokraj našeg novinara. Kako smo tada pisali, francuski novinar zainteresirao se za značenje transparenta. Nije znao cijelu priču o svojem sunarodnjaku koji je napustio Francusku i život izgubio braneći Hrvatsku. Naš novinar mu je objasnio tko je bio Nicolier, kako je stigao u Hrvatsku, gdje se borio i na koji je način stradao nakon pada Vukovara. Pokazao mu je i dokumentarni film "Sve je bio dobar san", redatelja Branka Ištvančića i scenarista Antuna Ivankovića, posvećen životu francuskog dragovoljca. Francuskog novinara posebno je dirnula činjenica da u Vukovaru postoji most koji nosi Nicolierovo ime te da se diljem Hrvatske nalaze spomenici i murali posvećeni njegovoj žrtvi. Naš novinar ga je zamolio da priču o ovom iznimnom mladiću prenese i francuskoj javnosti kako njegovo ime nikada ne bi bilo zaboravljeno. Posebnu simboliku cijelom događaju dala je činjenica da su te večeri na Poljudu bili i Jean-Michelova majka te brat, okruženi hrvatskim braniteljima.

Godinama je obitelj Nicolier živjela u neizvjesnosti, čekajući odgovor na pitanje gdje se nalaze posmrtni ostaci njihova sina i brata. Prekretnica je stigla 2025. godine, kada su na području Ovčare, nedaleko od zloglasnog hangara, pronađeni posmrtni ostaci više hrvatskih branitelja. Identitet Jean-Michela Nicoliera službeno je potvrđen 29. listopada 2025., a 6. studenoga iste godine pokopan je na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Na posljednjem ispraćaju okupile su se tisuće ljudi iz cijele Hrvatske, želeći zahvaliti čovjeku koji je njihovu domovinu prihvatio kao svoju. Njegova majka i brat odlučili su da posljednje počivalište bude upravo Vukovar, među ljudima s kojima je dijelio najteže trenutke rata.

Nije rođen u Hrvatskoj, ali je za nju dao život

Trideset i pet godina nakon njegove smrti priča o Jean-Michelu Nicolieru ostaje jedan od najsnažnijih primjera međunarodne solidarnosti tijekom Domovinskog rata.

Njegova odluka da napusti Francusku i dođe braniti zemlju s kojom nije imao obiteljskih veza ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. A prizor s Poljuda, kada je jedan francuski novinar zahvaljujući transparentu doznao za sudbinu svojeg sunarodnjaka, pokazuje koliko je važno nastaviti prenositi priču o njegovoj žrtvi novim generacijama. Jean-Michel Nicolier napokon počiva u Vukovaru. Ondje gdje su njegovi suborci, ondje gdje je završio njegov život i ondje gdje će njegovo ime zauvijek ostati zapisano u povijesti hrvatske slobode.