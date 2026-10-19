Na povratku je eksplodirala mina, teško ozlijeđene dvije medicinske sestre: Prije 35 godina iz pakla Vukovara spasili više od stotinu ranjenika

Na današnji dan, 19. listopada 1991. godine, u jednom od najtežih razdoblja obrane Vukovara dogodila se humanitarna operacija koja je za više od stotinu ranjenika značila razliku između života i smrti. Nakon višetjedne opsade, neprekidnog granatiranja i gotovo potpunog prekida veza s ostatkom Hrvatske, u razoreni grad uspio je ući konvoj međunarodne humanitarne organizacije Liječnici bez granica (Médecins Sans Frontières).

Bio je to trenutak nade za osoblje vukovarske bolnice, koje je u gotovo nemogućim uvjetima pokušavalo spasiti sve veći broj ranjenih vojnika i civila. Prema podacima Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro” Vukovar, tijekom 86 ratnih dana primljeno je oko 3400 ranjenika, a obavljeno približno 2200 velikih operacija. Medicinsko osoblje radilo je neprekidno, često u podrumskim prostorijama zbog stalne opasnosti od granatiranja, uz sve manje lijekova i sanitetskog materijala.



Konvoj nade stigao je u opkoljeni grad

Nakon dugotrajnih pregovora organizirana je medicinska operacija u kojoj su sudjelovali Liječnici bez granica, uz pratnju promatrača Europske zajednice i suradnju hrvatskog Ministarstva zdravstva. Konvoj su činila vozila hitne pomoći, kamioni prilagođeni prijevozu ranjenika i prateća vozila. Za njegov prolazak bio je dogovoren prekid vatre.

Unatoč brojnim teškoćama, konvoj je 19. listopada uspio ući u Vukovar. Medicinska sestra Florence Villagi, jedna od sudionica misije, kasnije je za francusku televiziju France 3 opisala prizore koji su ih dočekali. Ljudi su bili zapanjeni što je konvoj uopće uspio doći do grada, a neki su plakali od olakšanja.

U bolnici je počelo ukrcavanje pacijenata. Prednost su imali teški ranjenici kojima je nastavak liječenja izvan opkoljenog grada pružao znatno veće izglede za preživljavanje. Prema službenoj dokumentaciji Liječnika bez granica, evakuirano je 109 ranjenika, dok se u evidencijama vukovarske bolnice navodi broj od 112. Nesporno je da je toga dana iz grada izvučeno više od stotinu ljudi.

Na povratku je eksplodirala mina, teško ozlijeđene dvije medicinske sestre

Nakon ukrcavanja ranjenika konvoj je krenuo prema sigurnijem području, ali upravo tada počela je nova drama. Prema izvornom izvješću Liječnika bez granica, tijekom dana više je puta prekršen dogovoreni prekid vatre. Kolona je morala promijeniti prvotno planiranu rutu te se od Bogdanovaca uputiti prema Petrovcima, pod pratnjom Jugoslavenske narodne armije.

Jedno od vozila potom je naletjelo na minu. Eksplozija je teško ozlijedila dvije medicinske sestre. Među njima bila je Ghislaine Jacquier iz Švicarske, koja je zadobila teške ozljede nogu, pluća i ušiju. Ozlijeđena je i njezina kolegica iz Luksemburga. Obje su prevezene u Beograd, gdje su operirane.

Florence Villagi kasnije se prisjetila siline eksplozije koja ju je odbacila zajedno s drugim članovima ekipe. Na nekoliko trenutaka izgubila je svijest, a kada je došla k sebi, vidjela je ozlijeđene kolegice.

Liječnici bez granica najavili su istragu okolnosti eksplozije. Njihovi dokumenti potvrđuju preusmjeravanje kolone i nalet na minu, ali ne utvrđuju tko ju je postavio. Unatoč incidentu, ranjenici su naposljetku prevezeni na područje gdje im je mogla biti pružena daljnja medicinska pomoć.

Vesna Bosanac: „Bili smo ponovno prepušteni sami sebi”

Iako je izvlačenje ranjenika predstavljalo važan humanitarni uspjeh, posljedice eksplozije bile su dalekosežne. Plan je bio da se organizirane evakuacije nastave, no nakon incidenta Liječnici bez granica odustali su od novih velikih konvoja prema opkoljenom gradu.

Ratna ravnateljica vukovarske bolnice, dr. Vesna Bosanac, godinama poslije podsjetila je da su konvoji trebali dolaziti dva puta tjedno i odvoziti ranjenike. Nakon eksplozije međunarodna organizacija obavijestila ih je da više ne može nastaviti takve operacije.

„Tako da smo tih zadnjih, najtežih mjesec dana bili ponovno prepušteni sami sebi”, prisjetila se Bosanac.

Plan redovitih velikih evakuacija iz vukovarske bolnice nikada nije ostvaren. Ipak, valja napomenuti da je 8. studenoga zabilježena još jedna, manja evakuacija 30 ranjenika iz Borovo-commercea. Dr. Vesna Bosanac preminula je 2022. godine.

Samo mjesec dana nakon humanitarne operacije, 18. studenoga 1991., slomljena je obrana Vukovara. Nakon ulaska JNA i srpskih snaga u grad uslijedilo je odvođenje ranjenika, civila i medicinskog osoblja iz bolnice. Na Ovčari je 20. studenoga počinjen jedan od najtežih ratnih zločina Domovinskog rata, u kojem je ubijeno oko 200 osoba.

Humanitarni konvoj od 19. listopada 1991. ostao je simbol hrabrosti medicinskih djelatnika, međunarodne solidarnosti i borbe za ljudske živote. Za više od stotinu ranjenika značio je izlazak iz opkoljenog grada i priliku za nastavak liječenja, dok su mnogi drugi ostali u Vukovaru tijekom njegovih posljednjih i najtežih tjedana obrane.