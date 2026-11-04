Prije 35 godina istoga dana poginula su dvojica dalmatinskih branitelja: Franju Banju pamte po vedrini, 19-godišnji Zvonko nije dočekao prisegu

Prošlo je točno 35 godina od 4. studenoga 1991. godine, dana kada su tijekom Domovinskog rata život izgubila dvojica hrvatskih branitelja iz Dalmacije. Franjo Tomasović Banjo, pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske iz Kučića kod Omiša, poginuo je na južnom bojištu, a Zvonko Dropulić, mladi pripadnik Hrvatske ratne mornarice, stradao je u Ratnoj luci Ploče.

Iako su pripadali različitim postrojbama i generacijama, njihova imena povezuje isti datum. Jedan je iza sebe ostavio 31 godinu života, a drugi je imao tek 19 godina i nije dočekao ni svečanu vojničku prisegu prve generacije hrvatskih ročnika.

Franjo Tomasović Banjo: Omišanin kojeg suborci nisu zaboravili

Franjo Tomasović Banjo rođen je 4. listopada 1960. godine, a živio je u Kučićima, mjestu u omiškom zaleđu. Bio je pripadnik 3. bojne 114. brigade Hrvatske vojske, a život je izgubio 4. studenoga 1991. godine na južnom bojištu, na području dubrovačkog zaleđa.

Prema zapisima objavljenima u lokalnom glasilu Zov rodnih ognjišta, Franjo je bio i aktivni član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kučiće, koje je tijekom Domovinskog rata pružalo važnu potporu obrani omiškog područja. Oko dvadeset članova tog društva sudjelovalo je u postrojbama Hrvatske vojske, a među poginulim članovima bili su Franjo Tomasović i Slavko Sovulj.

Franjina pogibija zabilježena je na području kod sela Smokovljani u Dubrovačkom primorju. Upravo je to mjesto poslije postalo odredište njegovih prijatelja i suboraca koji su godinama odlazili ondje kako bi mu odali počast.

Suborci su se vraćali na mjesto njegove pogibije

O tome koliko je Franjo značio svojim suborcima svjedoči zapis iz 2009. godine. Tada je, povodom 18. godišnjice njegove smrti, dvadesetak branitelja i prijatelja iz Kučića posjetilo Smokovljane, sudjelovalo na svetoj misi u crkvi sv. Vida te potom položilo cvijeće i zapalilo svijeće na mjestu njegove pogibije.

Na povratku su posjetili i spomen-obilježje šesnaestorici branitelja iz omiškog kraja u Mokošici. Među imenima uklesanima u sjećanje na obranu Dubrovnika nalazi se i Franjo Tomasović.

Posebno je dirljivo sjećanje njegovih prijatelja i suboraca iz kučićkog ogranka Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, objavljeno povodom dvadesete godišnjice pogibije. U njemu su istaknuli njegov vedar duh, optimizam i energiju, osobine po kojima su ga pamtili i mnogo godina nakon njegove smrti.

Zvonko Dropulić: U Hrvatsku ratnu mornaricu stupio je kao srednjoškolac

Istoga dana, 4. studenoga 1991., u Ratnoj luci Ploče poginuo je Zvonko Dropulić, rođen 14. kolovoza 1972. godine. Imao je samo 19 godina, a u redove Hrvatske ratne mornarice stupio je početkom listopada 1991., još kao učenik srednje škole.

Njegova je postrojba bila dio jednog od važnih početaka organiziranja hrvatskih oružanih snaga. Naime, 5. listopada 1991. godine u Pločama osnovana je prva postrojba ročnih vojnika Hrvatske vojske, ustrojena kao 1. satnija mornaričko-desantnog pješaštva, na temelju zapovijedi admirala Svete Letice.

Postrojbu je činilo 48 novaka s područja tadašnje općine Ploče, uglavnom mladića rođenih 1971., 1972. i 1973. godine. Njihov prvi zapovjednik bio je Vlaho Orepić, a bili su smješteni u netom oslobođenoj vojarni Sidrište.

Uz vojnu obuku, pripadnici te postrojbe obavljali su i zadaće osiguranja skladišta te vojnih objekata preuzetih od JNA. Upravo je tijekom obavljanja jedne od tih zadaća, svega mjesec dana nakon osnivanja postrojbe, Zvonko Dropulić izgubio život.

Nije dočekao povijesnu prisegu prvih hrvatskih ročnika

Prva generacija hrvatskih vojnih ročnika u Pločama svečano je prisegnula 8. prosinca 1991. godine, u vrijeme kada se Hrvatska još borila za svoju slobodu i međunarodno priznanje. Bio je to jedan od simbolički važnih trenutaka u stvaranju Hrvatske vojske.

Među mladićima koji su toga dana položili prisegu nije bilo Zvonka Dropulića. Njegov život završio je 34 dana ranije.

Prema podacima koje je objavio portal Ploče Online, pozivajući se na dr. sc. Ivana Jurića, Zvonko je posmrtno odlikovan odličjem Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana te Spomenicom Domovinskog rata. Pokopan je na Gradskom groblju Laniština u Pločama.

Dva imena, isti datum i 35 godina sjećanja

Sudbine Franje Tomasovića i Zvonka Dropulića podsjećaju na razmjere ljudskih gubitaka koje je Domovinski rat ostavio iza sebe, ali i na važnost očuvanja uspomena na ljude čija su imena često poznata ponajprije njihovim obiteljima, prijateljima i suborcima.

Dok se u Kučićima i omiškom kraju čuva uspomena na Franju Banju, a u Pločama na mladog ročnika Zvonka Dropulića, 4. studenoga ostaje datum koji povezuje njihove dvije životne priče.

Prošlo je 35 godina, ali njihova imena i dalje imaju svoje mjesto u povijesti Domovinskog rata.