[NA DANAŠNJI DAN] Bio je 29. studenoga 1991. godine, nekadašnji Dan Republike, a od granatiranja Splita prošla su tek dva tjedna. Pripadnici 9. bojne HOS-a predvođeni Jozom Radanovićem uklonili su prepoznatljivi simbol nekadašnje države. Sudbina velike metalne konstrukcije poslije rušenja posebno je zanimljiva.

Mlađe generacije Splićana teško mogu zamisliti da se na padinama Marjana nekoć nalazio veliki svjetleći natpis s četiri slova – TITO. Desetljećima je bio dio vizure grada, podsjećajući na dugogodišnjeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita i politički sustav u kojem je Hrvatska živjela nakon Drugoga svjetskog rata. Konstrukcija se nalazila u neposrednoj blizini staroga židovskog groblja, na istočnom dijelu Marjana. Na današnji dan, 29. studenoga 1991. godine, u jednom od najtežih razdoblja Domovinskog rata, natpis je srušen.

Titovo ime na Marjanu svijetlilo je još 1944. godine

Zanimljivo je da povijest isticanja Titova imena na Marjanu seže još u vrijeme Drugoga svjetskog rata. U Ratnoj kronici Splita od 1941. do 1945. godine, u zapisu datiranom 6. studenoga 1944., spominje se osvijetljeni natpis TITO na Marjanu, svega nekoliko dana nakon oslobođenja Splita od njemačke okupacije. Te su večeri, u sklopu obilježavanja godišnjice Oktobarske revolucije, bili osvijetljeni brojni dijelovi grada, uključujući Rivu i zvonik svetoga Duje. Iako nije utvrđeno je li konstrukcija uklonjena 1991. bila ona iz 1944. godine, povijesni zapis pokazuje koliko je duga bila tradicija isticanja Titova imena na splitskom brdu.

Marjan je i prije toga služio kao mjesto isticanja velikih političkih poruka. Prema podacima međunarodne baze spomeničke baštine Spomenik Database, prije Drugoga svjetskog rata ondje se nalazio natpis u čast Vladka Mačeka, dok je za vrijeme talijanske fašističke okupacije bio istaknut natpis DUX, kojim se veličao Benito Mussolini. Nakon rata na Marjanu se pojavio i natpis PARTIJA. Promjene velikih natpisa iznad Splita tako su odražavale političke prevrate kroz koje je grad prolazio tijekom 20. stoljeća.

Srušen upravo na nekadašnji Dan Republike

Pripadnici 9. bojne HOS-a „Rafael vitez Boban”, predvođeni zapovjednikom Jozom Radanovićem, tadašnjim predsjednikom splitske podružnice Hrvatske stranke prava, uklonili su konstrukciju 29. studenoga 1991. godine. Splitski publicist i kroničar Frano Baras u svojim je ratnim dnevničkim zapisima, koje je poslije objavio Radio Split, zabilježio da se to dogodilo oko 17 sati. Željezni nosači konstrukcije prerezani su aparatima za autogeno zavarivanje, a prema dostupnim zapisima pritom se vodilo računa da ne bude oštećeno obližnje židovsko groblje.

Datum uklanjanja imao je posebno političko značenje. Naime, 29. studenoga u socijalističkoj Jugoslaviji obilježavao se Dan Republike, jedan od najvažnijih državnih praznika, kojim se slavila obljetnica Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu 1943. godine i proglašenja republike 1945. godine. Generacije građana taj su datum pamtile po svečanim akademijama, neradnim danima i primanju djece u pionire. Godine 1991. taj je datum u Splitu dobio posve drukčije značenje.

Radanović je tada novinarima objasnio da je uklanjanje natpisa zamišljeno kao simboličan raskid s komunističkim sustavom, ali i kao reakcija na djelovanje Jugoslavenske narodne armije u Hrvatskoj. Kritizirao je i tadašnje gradske vlasti jer same nisu uklonile konstrukciju nakon višestranačkih izbora.

Samo dva tjedna nakon napada na Split

Za razumijevanje događaja na Marjanu važno je prisjetiti se okolnosti u kojima se Split nalazio u studenome 1991. godine. Samo dva tjedna ranije, 15. studenoga, Jugoslavenska ratna mornarica granatirala je grad, a među brodovima koji su sudjelovali u napadu bio je i onaj koji je nosio ime Splita. U napadu su poginula dvojica hrvatskih pomoraca, šestero građana bilo je ranjeno, a oštećeni su brojni civilni objekti.

Uslijedio je uspješan odgovor hrvatskih obrambenih snaga i povlačenje jugoslavenske mornarice iz splitskog akvatorija. Hrvatska je tih dana proživljavala i posljedice pada Vukovara, dok je rat još uvijek trajao na brojnim bojištima. U takvim je okolnostima uklanjanje Titova imena s Marjana za sudionike predstavljalo političku poruku i vidljiv znak raskida s bivšom državom.

Neočekivana sudbina velikih metalnih slova

Međutim, rušenjem konstrukcije priča o Titovu natpisu nije završila. Prema službenom katalogu Hrvatskog audiovizualnog centra, metalna slova završila su u splitskom zoološkom vrtu na Marjanu, gdje su bila iskorištena kao dio rešetki nastambe za životinje.

Upravo je ta neobična sudbina nekadašnjeg političkog simbola inspirirala splitskog filmskog autora Antu Kuštru, koji je 2009. godine snimio dokumentarni film „ZOO Tito”. U filmu je razgovarao s Radanovićem, ali i brojnim drugim sugovornicima različitih pogleda na život u nekadašnjoj Jugoslaviji i Titovo političko nasljeđe. Tako su četiri metalna slova, nakon što su desetljećima bila dio splitskog krajolika, postala i motiv dokumentarnog filma o odnosu društva prema vlastitoj prošlosti.

Danas, 35 godina nakon uklanjanja natpisa, na Marjanu više nema velikih slova koja su obilježila vizuru Splita u drugoj polovini prošlog stoljeća. Ostale su arhivske fotografije, novinski zapisi i sjećanja Splićana na vrijeme u kojem su se velike povijesne promjene mogle iščitavati čak i iz pogleda prema omiljenom gradskom brdu.