Prije 34 godine u Dubrovniku su zazvonila sva zvona: Veliku pobjedu izvojevali su i splitski Pauci, oslobođeno više od 1.200 četvornih kilometara

Točno u podne 29. listopada 1992. godine Dubrovnikom su odjeknula zvona svih crkava. Grad koji je prethodne godine proživio opsadu, razaranja i jednu od najtežih epizoda Domovinskog rata toga je dana slavio veliku pobjedu. Hrvatski jug bio je oslobođen, a u luci Gruž održana je svečana smotra postrojbi koje su sudjelovale u višemjesečnim vojnim operacijama.

Prije točno 34 godine Dubrovnik je bio domaćin događaja koji je ostao zapamćen kao velika dubrovačka „festa slobode”. Svečanosti su nazočili hrvatski državni i vojni vrh, brojni branitelji i građani, a poseban trenutak bio je dolazak predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana.

Njegov dolazak označio je simbolički završetak velike vojno-redarstvene operacije „Oslobađanje juga Hrvatske”, tijekom koje su hrvatske snage oslobodile više od 1.200 četvornih kilometara kopnenog prostora i izbile na međunarodno priznate državne granice.

Za tu su pobjedu posebno zaslužne postrojbe iz svih dijelova Hrvatske, među kojima važno mjesto zauzima 4. gardijska brigada „Pauci” iz Splita.

Tuđman u Dubrovnik stigao raketnom topovnjačom

Središnja svečanost održana je u dubrovačkoj luci Gruž, gdje je postrojen svečani sastav hrvatskih postrojbi koje su sudjelovale u oslobađanju juga.

Predsjednik Franjo Tuđman doplovio je raketnom topovnjačom Hrvatske ratne mornarice „Kralj Petar Krešimir IV.”, u pratnji raketnih topovnjača „Dubrovnik” i „Vukovar”.

Uz njega su bili najviši predstavnici državnog i vojnog vrha, uključujući tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška i zapovjednika Južnog bojišta generala Janka Bobetka.

Na svečanosti je odana počast hrvatskim braniteljima i stanovništvu dubrovačkog područja koje je podnijelo golem teret rata. Upravo su vojnici okupljeni u Gružu tijekom prethodnih mjeseci sudjelovali u nizu zahtjevnih operacija kojima je neprijatelj postupno potiskivan iz okupiranih dijelova hrvatskog juga.

Prema zapisima Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, sva su dubrovačka zvona zazvonila točno u podne u čast oslobođenja Dubrovnika i južne Hrvatske.

Bio je to trenutak snažne simbolike u gradu koji je godinu ranije bio izložen napadima s kopna, mora i iz zraka.

Ključna uloga splitske 4. gardijske brigade

U oslobađanju juga Hrvatske jednu od najvažnijih uloga imala je 4. gardijska brigada Hrvatske vojske, osnovana u Splitu u travnju 1991. godine.

Njezini pripadnici, poznati kao Pauci, zajedno s 1. gardijskom brigadom „Tigrovi”, 2. gardijskom brigadom, dubrovačkom 163. brigadom i brojnim drugim postrojbama sudjelovali su u iznimno zahtjevnim borbama.

Nakon uspješne obrane Dubrovnika 1991. godine, hrvatske snage tijekom proljeća 1992. započele su napadna djelovanja s ciljem deblokade grada i oslobađanja okupiranog teritorija.

Prva velika faza operacija trajala je od 18. svibnja do 30. lipnja 1992. godine. Dok je 1. gardijska brigada napredovala priobalnim smjerom prema Slanom, pripadnici 4. gardijske brigade prodirali su rubom Popova polja prema Ravnom i Zavali, stvarajući uvjete za daljnje oslobađanje dubrovačkog područja.

Posebno važan trenutak dogodio se 28. lipnja, kada su se snage 1. i 4. gardijske brigade spojile s pripadnicima 163. brigade HV-a na području Osojnika. Time je uspješno izvršena kopnena deblokada Dubrovnika.

No borbe nisu završile. Uslijedila je operacija „Tigar”, tijekom koje su hrvatske snage u srpnju oslobodile nove dijelove dubrovačkog zaleđa.

Vlaštica i Konavle: Završne borbe za oslobođenje juga

Jedna od posljednjih velikih prepreka bila je Vlaštica, strateški iznimno važan planinski položaj iznad Župe dubrovačke. S tog su područja neprijateljske snage mogle nadzirati i ugrožavati Dubrovnik te hrvatske položaje.

Završne operacije oslobađanja Konavala i dubrovačkog zaleđa provedene su od 21. do 25. listopada 1992. godine.

U oslobađanju Konavala važnu je ulogu imala 1. gardijska brigada, dok su 2. i 4. gardijska brigada, zajedno sa 163. brigadom, vodile teške borbe u dubrovačkom zaleđu.

Dana 25. listopada hrvatske su snage ovladale Vlašticom i okolnim visovima, čime su uklonjeni važni neprijateljski položaji iznad Dubrovnika.

Istodobno je oslobođen prostor Konavala, a hrvatske postrojbe izbile su na državnu granicu prema Crnoj Gori.

Time su završena napadna djelovanja u sklopu operacije oslobađanja hrvatskog juga, a četiri dana poslije uslijedila je velika vojna smotra u Gružu.

Oslobođeno 1.210 četvornih kilometara kopna, omogućen povratak 20.000 ljudi

Razmjeri oslobađanja hrvatskog juga bili su iznimni.

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja i Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, hrvatske vojne i policijske snage tijekom operacija oslobodile su:

1.210 četvornih kilometara kopnenog prostora

1.080 četvornih kilometara morskog prostora

Uspostavile su obrambeni sustav dug oko 105 kilometara, s više od 120 važnih utvrđenih položaja.

Oslobađanjem okupiranog teritorija omogućeno je da se svojim domovima vrati više od 20.000 prognanika i izbjeglica.

Ipak, ta je pobjeda plaćena visokom cijenom. Prema podacima Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, u borbama na Južnom bojištu poginulo je više od 270 hrvatskih branitelja i 19 civila, dok je više od 900 pripadnika Hrvatske vojske i policije ranjeno.

Mnogi se hrvatski branitelji nisu vratili svojim obiteljima, a velika područja dubrovačkog kraja ostala su razorena i opustošena.

Upravo zato 29. listopada 1992. nije bio samo dan vojne pobjede, nego i trenutak sjećanja na sve koji su za oslobođenje hrvatskog juga položili život.

Godinu dana ranije Split je ispraćao konvoj „Libertas”

Zanimljivo je da je 29. listopada i godinu dana ranije imao posebno značenje za Dubrovnik, ali tada su okolnosti bile potpuno drukčije.

Naime, 29. listopada 1991. godine iz Splita je prema opkoljenom Dubrovniku ispraćen humanitarni konvoj „Libertas”, predvođen Jadrolinijinim brodom Slavija. Tisuće Splićana okupile su se na Rivi i u trajektnoj luci kako bi podržale opasnu misiju dopreme pomoći stanovništvu pod opsadom.

Konvoj je dva dana poslije uspio uploviti u Gruž i probiti pomorsku blokadu.

Točno godinu dana nakon velikog splitskog ispraćaja, 29. listopada 1992., Dubrovnik je slavio oslobođenje hrvatskog juga.

Dva događaja, odvojena samo jednom godinom, pokazuju koliko se dramatično promijenila situacija na krajnjem jugu Hrvatske – od grada kojem su brodovi morali donositi pomoć kroz pomorsku blokadu do grada u kojem su se postrojili pobjednici jedne od najvažnijih oslobodilačkih operacija 1992. godine.

A među onima koji su najviše pridonijeli toj promjeni bili su upravo pripadnici splitske 4. gardijske brigade.

Njihov doprinos oslobađanju Dubrovnika i hrvatskog juga ostaje trajno upisan u povijest Domovinskog rata.