Postoje nogometne utakmice koje se pamte zbog rezultata, velikih pogodaka i povijesnih uspjeha. A postoje i one koje ostavljaju mnogo dublji trag, jer ono što se dogodilo na tribinama nadmaši sve što se zbivalo na travnjaku. Upravo takva priča ispisana je u studenome 1994. godine, kada je skupina pripadnika splitske Torcide krenula prema Lisabonu, na uzvratnu utakmicu Lige prvaka između Benfice i Hajduka. Njihov put nije bio samo još jedno navijačko gostovanje, nego i čin poštovanja prema troje mladih Portugalaca koji su dva mjeseca ranije izgubili živote vraćajući se iz Splita.

Tijekom tih dana nastalo je jedno od najpoznatijih i najdugovječnijih prijateljstava u europskom navijačkom svijetu, ono između Torcide Split i No Name Boysa, navijačke skupine portugalske Benfice. Premda pripadaju različitim klubovima, govore različitim jezicima i udaljeni su više od tri tisuće kilometara, dvije su skupine razvile povezanost koja je preživjela promjene generacija i desetljeća nogometnih rivalstava. U njezinim temeljima nisu bili sportski rezultati, nego tragedija, solidarnost i poštovanje prema ljudima koji su dijelili istu ljubav prema nogometu.

Sve je počelo na Poljudu: Devetero Portugalaca stiglo je u ratnu Hrvatsku

Priča je započela 14. rujna 1994. godine, kada je Hajduk na Poljudu ugostio Benficu u skupini Lige prvaka. Za splitski klub bila je to velika europska sezona, a za Torcidu prilika da ponovno dočeka navijače nekih od najpoznatijih europskih momčadi. Međutim, skupina Portugalaca koja je toga dana stigla u Split posebno je privukla pozornost domaćih navijača.

Bilo ih je devetero, osam mladića i jedna djevojka, a do Splita su stigli kombijem nakon putovanja dugog približno 3.000 kilometara. Pripadali su skupini No Name Boys i odlučili su podržati Benficu unatoč tome što se Hrvatska tada nalazila u Domovinskom ratu. Njihov dolazak impresionirao je torcidaše, koji su ih dočekali prijateljski, ponudili im gostoprimstvo i s njima proveli vrijeme prije utakmice.

O tim je događajima još 1994. u navijačkom časopisu Tribine pisao Renato Pandža, opisujući prve susrete, razgovore i međusobno upoznavanje dviju skupina. Poseban trenutak dogodio se na Poljudu, kada su portugalski navijači razvili transparent „Freedom for Croatia”, odnosno „Sloboda za Hrvatsku”. U ratnim okolnostima takva je poruka imala snažno značenje za splitske navijače, a međusobno poštovanje učvrstilo se i prije završetka susreta koji je završio bez pogodaka, 0:0.

Tragedija na povratku: Gullit, Tino i Rita nisu dočekali novi susret

Samo nekoliko dana poslije stigla je vijest koja je potresla obje navijačke skupine. Dana 18. rujna 1994. godine, na povratku iz Splita prema Portugalu, kombi s navijačima Benfice doživio je tešku prometnu nesreću u Španjolskoj, nedaleko od portugalske granice. Vozilo je sletjelo s ceste u provaliju, a život su izgubili troje pripadnika No Name Boysa: Gullit, Tino i Rita.

Ljudi koji su samo nekoliko dana ranije zajedno s torcidašima boravili u Splitu, razgovarali o nogometu i obećali novi susret u Lisabonu više se nisu vratili svojim obiteljima. Vijest o tragediji duboko je pogodila i splitske navijače. Domaćini koji su Portugalcima pružili prijateljski doček sada su osjećali potrebu da im uzvrate gestom koja će pokazati da se sjećanje na poginule neće ugasiti.

Posebno je simbolična činjenica da su troje stradalih bili dio skupine koja je, unatoč ratnim okolnostima, prevalila golem put kako bi bodrila svoj klub. Upravo zato tragedija nije ostala samo vijest iz navijačkog svijeta. Postala je događaj koji je snažno povezao ljude iz Splita i Lisabona, a njihov odnos dobio je novo značenje.

Devetorica torcidaša krenula su kombijem na put dug 3.200 kilometara

Dva mjeseca poslije došlo je vrijeme za uzvratnu utakmicu u Lisabonu. Dio navijača Hajduka putovao je zrakoplovom, ali devetorica pripadnika Torcide odlučila su krenuti kombijem, istim načinom prijevoza kojim su njihovi portugalski prijatelji prethodno stigli u Split. Time su željeli simbolično ponoviti put No Name Boysa i pokazati da njihova žrtva neće biti zaboravljena.

Prema kasnijem svjedočanstvu novinara Damira Pilića, koji je i sam sudjelovao u tom putovanju, kombi je iz Splita krenuo u subotu navečer, 19. studenoga 1994., a u Lisabon je stigao u utorak, 22. studenoga. Za put dug približno 3.200 kilometara trebalo im je oko 65 sati, tijekom kojih su prolazili europskim cestama s Hajdukovim zastavama, šalovima i drugim navijačkim obilježjima.

Po dolasku pred stadion Luz dočekalo ih je iznenađenje. Umjesto nepovjerenja koje se često vezuje uz susrete suparničkih navijačkih skupina, domaći su ih navijači pozdravili zagrljajima i dobrodošlicom. Uslijedilo je višednevno druženje, zajednički obilazak Lisabona, posjet grobu poginulog Gullita te susret s legendarnim portugalskim nogometašem Eusébijem.

Prema tadašnjem navijačkom izvještaju, Torcida i No Name Boysi odigrali su čak i međusobnu prijateljsku nogometnu utakmicu na pomoćnom terenu Benfice, koja je završila rezultatom 5:5. No najvažniji trenutak tog gostovanja tek je slijedio.

Pedeset tisuća ljudi ustalo je na noge: Trenutak koji se i danas pamti

U srijedu, 23. studenoga 1994., Benfica i Hajduk sastali su se na starom stadionu Luz. Domaćini su slavili rezultatom 2:1, no za pripadnike Torcide mnogo je važnije bilo ono što se dogodilo uoči utakmice. No Name Boysi uspjeli su ishoditi suglasnost vodstva Benfice i predstavnika UEFA-e kako bi trojica torcidaša mogla ući na teren i položiti vijenac u spomen na poginule prijatelje.

Trojica predstavnika Torcide, iz Splita, Makarske i Zagreba, izašla su na travnjak noseći vijenac za Gullita, Tina i Ritu. Kada je njihova gesta najavljena preko stadionskog razglasa, tribine su reagirale na način koji je iznenadio i same hrvatske navijače. Prema svjedočanstvima sudionika, približno 50.000 ljudi ustalo je na noge, pljeskalo i skandiralo ime Torcide dok su njezini predstavnici prolazili terenom prema tribini No Name Boysa.

Bili su to trenuci ispunjeni emocijama, zahvalnošću i sjećanjem na izgubljene prijatelje. Portugalci su zagrljajima i pljeskom pozdravljali hrvatske navijače, a cijeli stadion sudjelovao je u odavanju počasti troje mladih ljudi. Ono što je trebalo biti kratko polaganje vijenca pretvorilo se u događaj koji će ostati duboko upisan u povijest dviju navijačkih skupina.

No Name Boysi na taj su čin uzvratili još jednom snažnom gestom. Na njihovoj tribini ponovno se pojavio transparent „Freedom for Croatia”, dok je na drugom dijelu tribine velikim slovima, na hrvatskom jeziku, ispisana poruka „HRVATSKA SLOBODNA”. Bila je to potpora koja je u studenome 1994., dok je Hrvatska još uvijek prolazila ratno razdoblje, imala posebno značenje za torcidaše i ostale hrvatske navijače.

Hajduk je izgubio utakmicu, ali izborio četvrtfinale Lige prvaka

Na travnjaku je Benfica pobijedila Hajduk s 2:1, a pogodak za splitsku momčad postigao je Stipe Andrijašević. Unatoč porazu, Hajduk je iste večeri mogao slaviti jer je rezultat utakmice Steaue i Anderlechta u Bukureštu omogućio Splićanima da kolo prije završetka natjecanja osiguraju plasman u četvrtfinale Lige prvaka, gdje ih je kasnije čekao Ajax.

Bila je to jedna od najvećih europskih sezona Hajduka nakon hrvatskog osamostaljenja, no lisabonsko gostovanje navijači su zapamtili i po nečemu što je nadilazilo sportski uspjeh. Na povratku iz Portugala torcidaši su sa sobom nosili uspomene na ljude koji su ih primili kao prijatelje, a ne kao suparnike. Njihov dolazak i polaganje vijenca postali su simbol odnosa koji se nastavio razvijati tijekom sljedećih desetljeća.

Prijateljstvo koje traje 32 godine

Od studenoga 1994. do danas izmijenile su se generacije navijača, igrači, treneri i nogometne uprave, no prijateljstvo Torcide i No Name Boysa nastavilo se njegovati. Na utakmicama Hajduka i Benfice povremeno se mogu vidjeti zajednički transparenti, zastave i poruke koje podsjećaju na povezanost Splita i Lisabona, a pripadnici dviju skupina nastavljaju održavati međusobne kontakte.

U rujnu 2024. godine, kada se obilježavalo 30 godina od početka njihovih susreta, Benfica je također odala priznanje tom dugogodišnjem navijačkom prijateljstvu. Ono se u međuvremenu pretvorilo u prepoznatljiv dio identiteta obiju skupina, a priča o Gullitu, Tinu i Riti prenosi se i među mlađim navijačima koji te 1994. godine još nisu bili ni rođeni.

Trideset i dvije godine poslije, sjećanje na devetoricu torcidaša koji su kombijem prešli Europu i na 50 tisuća ljudi koji su ih u Lisabonu pozdravili ovacijama ostaje jedna od najupečatljivijih priča u povijesti hrvatskog navijačkog pokreta.

Sve je počelo nogometnom utakmicom, nastavilo se tragedijom, a završilo stvaranjem prijateljstva koje je pokazalo da navijačke boje ne moraju uvijek biti razlog podjela.

Gullit, Tino i Rita ostali su trajni simbol veze između Splita i Lisabona. Njihova imena Torcida i No Name Boys ne zaboravljaju.