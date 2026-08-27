Prije 32 godine srušio je Poljake i odveo Hajduk prema Ligi prvaka. Evo što Mornar očekuje večeras

Hajduk danas igra utakmicu sezone. Susret u Czestochowi s tamošnjim Rakowom odlučit će hoćemo li na Poljudu ove jeseni gledati Konferencijsku ligu.

Hajduk igra u Czestochowi, poznatoj po marijanskom svetištu za koje je vezana sudbina Poljske.

Upravo Djevici Mariji u Czestochowi Poljaci su tajno hodočastili u doba nacističke okupacije te još više u doba utjecaja Sovjetskog Saveza u njihovoj zemlji.

Poljaci vjeruju da ih je upravo zagovor Djevice Marije u Czestochowi spašavao u ratovima kroz povijest i napadima na njihovu zemlju.

Ivan Pavao II., kao papa, prvi put je posjetio svoju domovinu Poljsku 1979. godine, hodočasteći upravo „Gospi od Jasne Gore“ u Czestochowi. Pokrenut je tada val rušenja komunizma u toj zemlji i kasnije u čitavoj istočnoj Europi.

Već su „bijeli“ jednom trasirali u Poljskoj put u grupnu fazu nekog europskog natjecanja.

Bilo je to 1994. u Ligi prvaka, u velikoj Hajdukovoj sezoni kada je osvojena dupla kruna.

Pobjedonosni gol u Warszawi bio je produkt iz majstorske radionice našeg tadašnjeg napadačkog tandema: Mornar – Rapaić.

Nazvali smo Ivicu Mornara, dobili ga na odmoru u njegovom Sutivanu.

Sjećaš li se, Moka, kad si ono pronašao u šesnaestercu Legije prijatelja Mikija i odveli nas u Ligu prvaka, donijeli u Dalmaciju nogometnu zimu i na proljeće četvrtfinale s velikim Ajaxom?

„Naravno da se sjećam, bile su to velike hajdučke godine. Miki i ja smo bili jako mladi, a mi smo se razumili di je koji na terenu, još od juniorskih dana. A to je bio izlaz u Europu da vidiš koliko vrijediš kao momčad, šta možeš.“

Dobro, ti si već sezonu ranije zabio Ajaxu, bilo je to u kasno ljeto 1993., igralo se u Ljubljani, pobijedilo se 1:0?

„Kako ne, ali nije se moglo dalje, izgubili smo 6:0 u Amsterdamu. Nego, vratimo se Poljacima, jaka je bila ta Legija, taman su Poljaci počeli ulagat u nogomet, imali su dobru ekipu.“

Znamo to, sponzor im je bio moćni „Kodak“, trener Ivan Katalinić je puhao i na hladno, bojao se da vam za ručak „zamišaju“ nešto u hotelskoj kuhinji, pa vas na iznenađenje sviju odveo na ručak pred utakmicu u trattoriju preko puta?

„Ma Kate je znao trenerski posao i znao je s nama, imao je već veliko iskustvo najprije kao veliki golman, a dugo onda trener vratara, znao je nas u dušu. Bili smo odlična ekipa, pokojni Tonći, Aljoša, Štimac, Andrijašević vratili su se u najboljim godinama, veliki su to dani bili.“

Gledat ćete večeras prijenos iz Czestochowe, predviđate li prolaz Hajduka?

„Naravno da ću gledati, i to ovde u Sutivanu u Macela, sa mojom ekipom, starom gardom Hajdukovaca: Sabljom, Crvom, Zdenom, Dujom i Bucijem. Vjerujemo u pobjedu i može Hajduk to. Poljaci su fizički spremni, ali ‘bijeli’ imaju mladu, poletnu momčad, tu je i Livaja, naravno. Znamo nekad primit jeftine golove, ono šta bi se reklo iz ničega, ali Hajduk može proći u grupnu fazu Konferencijske lige. U to sam uvjeren.“