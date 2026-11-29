U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja "Veterani 126. brigade Sinj" danas je na Vrdovu obilježena 32. obljetnica oslobodilačke operacije združenih snaga Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane "Zima '94.".

Obilježavanju je nazočio i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je u ime Grada Sinja položio vijenac kod kapelice sv. Jakova, u neposrednoj blizini planinarskog doma na Vrdovu, odajući počast poginulim hrvatskim braniteljima.

Program je započeo okupljanjem pripadnika ratnih postrojbi HV-a i HVO-a, predstavnika braniteljskih udruga te brojnih gostiju i uzvanika. Uslijedio je komemorativni program uz polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitvu za poginule hrvatske branitelje.

Konjanici na Vrdovo stigli s hrvatskim i ratnim zastavama

Posebnu simboliku ovogodišnjem obilježavanju dali su konjanici Braniteljske zadruge "Patriot" iz Dabra, koji su, nastavljajući dugogodišnju tradiciju, dojahali na Vrdovo noseći hrvatsku zastavu i zastave ratnih postrojbi. Njihov tradicionalni konjički mimohod neizostavan je dio obilježavanja obljetnice operacije "Zima '94.", a predstavlja izraz pijeteta prema poginulim hrvatskim braniteljima i doprinos očuvanju sjećanja na Domovinski rat.

Borili se u iznimno teškim zimskim uvjetima

Operacija "Zima ’94.", koja se odvijala od 29. studenoga do 24. prosinca 1994. godine na području Livanjskog polja i Dinare, bila je jedna od strateški najznačajnijih operacija Domovinskog rata.

Unatoč velikim količinama snijega, snažnim mećavama i iznimno niskim temperaturama, hrvatske su snage ostvarile značajne vojne uspjehe, pridonijele rasterećenju bihaćke enklave te stvorile preduvjete za završne oslobodilačke operacije Domovinskog rata. Današnje okupljanje na Vrdovu bilo je i prilika za susret nekadašnjih suboraca, prisjećanje na ratne dane te iskazivanje zahvalnosti svima koji su svojom hrabrošću i požrtvovnošću pridonijeli stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

Obilježavanje se nastavlja i sutra

Nakon službenog dijela programa predviđeno je tradicionalno druženje branitelja i uzvanika u Planinarskom domu "Sveti Jakov". Program obilježavanja 32. obljetnice operacije "Zima ’94." nastavlja se sutra, u ponedjeljak, 30. studenoga, izložbom fotografija i ratne tehnike na poligonu Braniteljske zadruge "Patriot" na Dabru.