Prije 30 godina krenuli su kao ekipa prijatelja, danas sanjaju hrvatsku elitu: Podstrana slavi veliku sportsku priču

Tri desetljeća sporta, prijateljstva, odricanja i ljubavi prema svom mjestu stala su u jednu veliku obljetnicu. MNK Podstrana ove godine slavi 30 godina postojanja, jubilej kluba koji je od skupine zaljubljenika u futsal prerastao u jedan od prepoznatljivijih futsal kolektiva u Dalmaciji i važan dio sportske priče Podstrane.

Sve je počelo 1996. godine pod imenom Strožanac. Nekolicina prijatelja, okupljena oko zajedničke ljubavi prema malom nogometu, tada vjerojatno nije mogla ni zamisliti koliko će daleko njihova priča otići. Godine su donosile utakmice, pobjede, poraze i trofeje. Stvarali su se igrači, gradilo ime kluba i ispisivale stranice lokalne sportske povijesti. Ipak, ljudi koji su stvarali Strožanac danas će reći da najveće nasljeđe nisu pehari, već prijateljstva koja su preživjela tri desetljeća.

Prije pet godina počelo je novo poglavlje

Velika prekretnica dogodila se prije pet godina. Pod vodstvom predsjednika Darka Juradina te nekadašnjih igrača Strožanca Hrvoja Šiška i Stjepana Perišića klub dobiva novo ime – MNK Podstrana.

Ime se promijenilo, ali vrijednosti nisu. Uslijedio je snažan sportski i organizacijski iskorak. U samo nekoliko godina klub je prošao put od Prve splitske lige do Prve hrvatske malonogometne lige, odnosno drugog ranga hrvatskog futsala.

Paralelno sa seniorskim rezultatima stvarala se možda i najvažnija priča današnjeg kluba – Akademija MNK Podstrana. Danas u klupskim selekcijama trenira više od 200 djece, a s njima radi stručni tim od sedam licenciranih trenera, među kojima su diplomirani kineziolozi i studenti kineziologije.

Upravo je rad s mladima ono na što su u klubu posebno ponosni. Predsjednik Darko Juradin ističe kako najvećim uspjehom ne smatra isključivo rezultate seniorske momčadi. "Najviše sam ponosan na to što smo uspjeli sačuvati vrijednosti koje smo postavili od prvog dana – profesionalan odnos prema klubu, djeci, radu i svakom djetetu jednako. Težak i odgovoran rad jedini je put koji dugoročno donosi rezultat", poručuje Juradin.

"Važnije je kakav će čovjek izaći iz kluba"

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da klub danas vode i ljudi koji su sami godinama bili dio njegova sportskog puta. Voditelj Akademije, tajnik kluba, trener, bivši hrvatski reprezentativac i aktualni kapetan seniorske momčadi Stjepan Perišić naglašava kako se vrijednost sporta ne može promatrati samo kroz rezultat na semaforu. "Kako vrijeme prolazi, sve mi je važnije kakav će čovjek izaći iz kluba. Sportsko znanje je važno, ali još je važnije pomoći djeci da izrastu u kvalitetne, odgovorne i uspješne ljude", kaže Perišić.

Sličnu viziju ima i dopredsjednik kluba Hrvoje Šiško. Za njega pravi uspjeh nije samo snažna prva momčad, nego klub koji će ostati mjesto okupljanja generacijama koje dolaze. "Naš cilj nikada nije bio samo imati dobru seniorsku momčad. Želimo da MNK Podstrana bude klub koji će svake godine biti sve kvalitetniji, ali prije svega mjesto koje okuplja ljude. Ako za deset ili dvadeset godina današnja djeca budu dovodila svoju djecu na isti ovaj teren, znat ćemo da smo uspjeli", ističe Šiško.

Velika proslava tijekom kolovoza

MNK Podstrana danas je tako mnogo više od seniorske momčadi.

To je mjesto na kojem djeca čine prve sportske korake, mladi razvijaju radne navike i karakter, a roditelji, treneri, volonteri, navijači i prijatelji kluba zajedno grade zajednicu koja nadilazi granice futsal terena. Velika 30. obljetnica obilježava se tijekom kolovoza, a središnji događaj bit će svečana proslava koja će na jednom mjestu ponovno okupiti ljude koji su stvarali povijest kluba. Očekuje se dolazak bivših i sadašnjih igrača, trenera, predsjednika, članova uprave, partnera, sponzora i prijatelja kluba. Bit će to prilika za prisjećanje na ljude koji su tijekom tri desetljeća ostavili svoj trag, ali i za zahvalu svima koji su ugradili dio sebe u ovu sportsku priču.

Nakon 30 godina žele napraviti najveći korak

Jubilej, međutim, nije samo pogled unatrag. Ambicije MNK Podstrana danas su možda veće nego ikada. Klub nastavlja razvijati Akademiju, ulagati u stručni rad i stvarati što bolje uvjete za nove generacije, dok seniorska momčad pred sobom ima cilj koji bi predstavljao najveći sportski uspjeh u povijesti kluba – plasman u elitni rang hrvatskog futsala.

A postoji i još jedan veliki san. Jednog dana najveće pobjede slaviti pred punim tribinama nove sportske dvorane u Podstrani. Od skupine prijatelja koja je 1996. godine osnovala Strožanac do kluba s više od 200 djece i ambicijom ulaska među najbolje futsal momčadi u Hrvatskoj prošlo je 30 godina.

Pehari i rezultati ostali su zapisani, ali najveća priča MNK Podstrana ipak su ljudi. Oni koji su klub osnovali, oni koji su ga nastavili graditi i stotine djece koja danas nose njegov dres. Prvih 30 godina ispisano je ponosom. Ako se ostvare snovi ljudi koji danas vode klub, ono najveće u Podstrani tek slijedi.