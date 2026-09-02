Prije 28 godina jedva je preživio, danas je napravio čudo: Rakela na motoru prikupio nevjerojatnih 365.000 eura za splitsku onkologiju

Postoje datumi koji čovjeku zauvijek promijene život. Za Željana Rakelu jedan od njih je 1. rujna 1998. godine.

Toga dana, sa samo 22 godine, doživio je tešku prometnu nesreću vozeći Yamahu V-Max 1200. Posljedice su bile strašne: dvostruki prijelom lijeve fibule, komplicirani prijelom tibije, prijelom femura, zdjelice i stidne kosti, šest slomljenih rebara, puknuće plućne maramice, luksacija desnog ramena i plućna embolija.

Svoj 23. rođendan dočekao je u invalidskim kolicima.

Mnogi su tada vjerovali da je njegova motociklistička priča završena.

Prevarili su se.

Šest godina do povratka na motor

Rakeli je trebalo šest godina oporavka da ponovno sjedne na motocikl. Novo veliko poglavlje počelo je 2006. godine, kada je kupio BMW R 1200 GSA.

Danas, 28 godina nakon nesreće koja mu je gotovo zauvijek oduzela motor, iza njega je gotovo 700.000 kilometara na dva kotača, pet kontinenata i više od 100 posjećenih država.

Na Yamahi V-Max 1700 prešao je oko 19.000 kilometara, Hondi X-ADV 750 oko 45.000, BMW-u K 1600 B čak 196.000, dok je njegov BMW R 1200 GSA došao do nevjerojatnih 433.000 kilometara.

No najveća priča od svih tih kilometara možda se dogodila upravo posljednjih mjeseci.

92.000 kilometara za onkološke pacijente

Kroz Projekt 120 – Bradatu vožnju EXTREME, Rakela je u 109 voznih dana odvozio čak 92.000 kilometara.

Sve s jednim ciljem – pomoći u prikupljanju novca za nabavu magnetske rezonance za onkološke pacijente KBC-a Split na Firulama.

A upravo na 28. godišnjicu svoje teške nesreće stigao je do brojke koja zvuči gotovo nestvarno.

365.000 eura.

Toliko je prikupljeno kroz njegov humanitarni projekt.

Veliku simboliku cijeloj priči dala je posljednja donacija kojom je dosegnut taj iznos.

Dugopoljci dali 8.000 eura: Mali klub, golemo srce

MK Longfield Dugopolje uplatio je čak 8.000 eura te tako postao moto klub koji je dosad dao najveću pojedinačnu klupsku donaciju u ovoj humanitarnoj akciji.

Riječ je o klubu osnovanom 2019. godine koji danas ima svega 12 članova i jednog stažista.

No njihova priča pokazuje da veličina jednog kluba nema mnogo veze s brojem članova.

Longfield čuva tradiciju Moto Alke u Dugopolju, koja traje još od 1998. godine, kada ju je pokrenuo pokojni Stipe Đuderija.

Nakon što su 2022. izgubili prijatelja i člana kluba Tomislava Vladovića, odlučili su bol pretvoriti u pomoć njegovoj obitelji.

Otad su organizirali pet Moto Alki, a kroz različite humanitarne akcije prikupili su i donirali više od 26.000 eura.

Sada su Projektu 120 dodali još 8.000 eura.

Upravo njihovom uplatom Rakelin humanitarni pothvat stigao je do velikih 365.000 eura.

Cilj je milijun eura

Ipak, ta brojka nije kraj priče.

Za nabavu potrebnog uređaja magnetske rezonance potrebno je oko milijun eura, dok je kroz Rakelinu i druge povezane humanitarne aktivnosti dosad ukupno prikupljeno više od 600.000 eura.

Zato se akcija nastavlja.

Rakela više neće prikupljati novac po modelu doniranih kilometara, nego kreće u novu etapu akcije pod znakovitim nazivom:

„OBRIJMO RAKELU!“

Motocikl će nastaviti voziti, a svaki novi euro trebao bi humanitarnu priču približiti krajnjem cilju – milijunu eura.

Rakela je najavio da će voziti do 15. studenoga 2026. godine, kada će biti točno 365 dana otkako je započela akcija.

– Akcija ide dalje. Vozim do 15. studenoga, kako sam planirao i obećao. Tada se navršava 365 dana akcije, odnosno godina dana mog života kroz humanitarni rad – poručuje Rakela.

„Mnogi su mi asfalti kožu derali i kosti lomili... ali ja i dalje vozim“

Simboliku 1. rujna teško je zanemariti.

1. rujna 1998. bio je dan kada je Rakela mogao zauvijek prestati voziti.

1. rujna 2026. postao je dan kada je stigao do 365.000 eura prikupljenih za pomoć drugima.

Između ta dva datuma stalo je 28 godina života, gotovo 700.000 kilometara, više od 100 država i jedna humanitarna misija koja još nije završena.

Rakela svoju vezu s motociklima opisuje jednostavno:

– Motorista ne možeš postati ako nisi i ne možeš prestati ako jesi.

A ono što je prošao možda još snažnije opisuje njegova druga rečenica:

– Mnogi su me vjetrovi tukli, mnoge su me kiše prale, mnoga sunca sušila i pržila, i mnogi su mi asfalti kožu derali i kosti lomili… ali ja i dalje vozim.

I sada vozi prema još jednom cilju.

Milijun eura za onkološke pacijente u Splitu.

Svi koji se žele uključiti u akciju ili dobiti informacije o načinu doniranja mogu se javiti Željanu Rakeli na broj 098 222 893. LINK ZA DONACIJE.