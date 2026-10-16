Prije 19 godina poginuo je Toše Proeski: Njegove posljednje riječi i danas izazivaju tugu

Na današnji dan 2007. godine preminuo je Toše Proeski.

Na današnji dan, 16. listopada 2007. godine, u teškoj prometnoj nesreći na autocesti kod Nove Gradiške život je izgubio Toše Proeski, jedan od najvoljenijih pjevača regionalne glazbene scene. Imao je samo 26 godina, a vijest o njegovoj smrti potresla je milijune obožavatelja diljem Balkana.

Danas se navršava 19 godina od tragedije koja je prekinula život i karijeru glazbenika čije se pjesme i gotovo dva desetljeća poslije svakodnevno slušaju.

Njegov izniman glas, emotivne interpretacije i skromnost učinili su ga omiljenim među publikom svih generacija, a hitovi poput „Igra bez granica”, „Srce nije kamen”, „Čija si” i „Bože brani je od zla” ostali su trajni dio regionalne glazbene baštine.

Od dječaka iz Kruševa do regionalne zvijezde

Todor Toše Proeski rođen je 25. siječnja 1981. godine u makedonskom Kruševu. Njegov glazbeni talent bio je prepoznat još u djetinjstvu, a roditelji su ga od malih nogu poticali da razvija svoje sposobnosti.

Glazbeno obrazovanje nastavio je na Muzičkoj akademiji u Skopju, gdje se isticao među studentima svoje generacije.

Prve ozbiljnije korake na glazbenoj sceni napravio je sredinom devedesetih godina, nastupajući na festivalima u Makedoniji. Ubrzo je počeo osvajati nagrade i privlačiti pozornost publike svojim snažnim vokalom.

Početkom 2000-ih već je bio jedna od najvećih zvijezda u Makedoniji, a njegova popularnost ubrzo se proširila na Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije.

Osim po glazbenim uspjesima, bio je poznat i po humanitarnom radu te spremnosti da svoju popularnost iskoristi kako bi pomagao drugima.

Posljednji intervju samo nekoliko sati prije smrti

Večer uoči tragične nesreće Toše je gostovao u makedonskoj televizijskoj emisiji „Vrteleška”. Tijekom razgovora otvoreno je progovorio o iscrpljenosti zbog brojnih profesionalnih obveza, putovanja i neprestanih javnih nastupa.

Na pitanje voditeljice bi li se želio nakratko povući od svega, priznao je da osjeća potrebu za odmorom, ali da mu tempo karijere to ne dopušta.

„Mašinerija me stavila u bubanj i gotovo. Nema povratka. Želim revitaliziranje od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakiranja. Putovanja u Zagreb, pa natrag, putovanje u Australiju, iz Australije nazad. Svega mi je do tu”, rekao je tada.

Njegove riječi, izgovorene samo nekoliko sati prije smrti, nakon tragedije dobile su posebno bolno značenje.

Kobno jutro na autocesti kod Nove Gradiške

U ranim jutarnjim satima 16. listopada 2007. Toše je putovao prema Zagrebu, gdje je imao dogovorene poslovne obveze, uključujući snimanje videospotova.

Nalazio se na suvozačkom mjestu automobila Volkswagen Touareg kojim je upravljao Georgij Georgijevski. S njima je putovala i njegova menadžerica Ljiljana Petrović.

Na autocesti kod Nove Gradiške automobil se sudario sa stražnjim dijelom teretnog vozila. Desna strana Touarega, na kojoj je sjedio Toše, podvukla se pod prikolicu kamiona.

Nakon snažnog sudara vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu autoceste.

Mladi pjevač preminuo je na mjestu nesreće. Vozač je zadobio teške ozljede, dok je njegova menadžerica prošla s lakšim ozljedama.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila regijom i izazvala nevjericu među obožavateljima i kolegama.

Glas koji nije zaboravljen

Iako je njegova karijera tragično prekinuta u trenutku kada je bio na vrhuncu popularnosti, Toše Proeski iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu.

Njegove balade i danas izazivaju snažne emocije, a pjesme koje je snimio nastavljaju živjeti kroz radijske postaje, koncerte i uspomene publike.

Posebno mjesto među njima zauzima „Igra bez granica”, pjesma koja je nakon njegove smrti za mnoge postala simbol prerano prekinutog života.

Da je živ, Toše bi danas imao 45 godina.

Devetnaest godina nakon kobnog jutra kod Nove Gradiške, njegovo ime i dalje se izgovara s posebnim poštovanjem, a njegove pjesme podsjećaju na talent koji je otišao prerano, ali nije zaboravljen.