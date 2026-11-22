22.11.2008. - Hajduk donio odluku o formiranju športskog dioničkog društva

Na današnji dan prije točno 18 godina, 22. studenoga 2008., u Maloj dvorani na Gripama održan je događaj koji je trajno promijenio povijest Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk. Nisu se slavili golovi, pobjede ni osvojeni trofeji, ali su odluke donesene toga dana bile među najvažnijima za budućnost splitskih Bijelih. Nakon dugotrajnog postupka upisa dionica održana je osnivačka skupština Hajduka kao športskog dioničkog društva, čime je klub napravio ključan korak prema novom ustroju.

Hajduk je početkom 2008. bio u velikim problemima

Početkom 2008. godine Hajduk se nalazio u iznimno teškoj financijskoj situaciji, a prijetnja stečaja bila je stvarna. Nagomilane obveze, problemi s likvidnošću i neizvjesnost oko budućnosti kluba zahtijevali su znatno ozbiljniji zahvat od obične promjene uprave. Rješenje je pronađeno u postupku preoblikovanja iz udruge građana u športsko dioničko društvo, prema tadašnjem Zakonu o športu.

Hajduk je tako postao prvi hrvatski sportski klub koji je prošao ovakav postupak preoblikovanja. Bila je to velika promjena jer su se umjesto dotadašnjeg ustroja pojavili dioničari, temeljni kapital i drukčiji sustav upravljanja. Klub koji je za Splićane oduvijek bio mnogo više od nogometne momčadi dobivao je novu pravnu i vlasničku strukturu.

Čak 6280 dioničara, a temeljni kapital premašio 81 milijun kuna

Proces upisa dionica privukao je velik interes javnosti, navijača i gospodarstvenika. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosila je 500 kuna, dok je početni temeljni kapital Hajduka dosegnuo 81.035.000 kuna. U prvoj fazi preoblikovanja tako je upisano ukupno 162.070 dionica.

Prema tadašnjim izvještajima, Hajduk je dobio čak 6280 dioničara, među kojima su bili brojni obični građani, navijači, poduzetnici i poznate osobe. Među istaknutijim ulagačima bili su Jako Andabak i Ivan Rimac, koji je kupnjom dionica vrijednih oko 11 milijuna kuna postao jedan od najvećih pojedinačnih dioničara kluba. U cijelom postupku važnu je ulogu imao i Grad Split, kojemu je nakon kasnije dokapitalizacije pripao većinski vlasnički udio.

Na Gripama izabran novi Nadzorni odbor, predsjedao Vinko Radovani

Povijesna osnivačka skupština održana je 22. studenoga 2008. u sportskom centru Gripe. Od ukupno 6280 dioničara na skupu ih je bilo prisutno oko 440, a njihovi glasovi predstavljali su 79,58 posto ukupnog broja dionica. Skupštinom je predsjedao splitski odvjetnik Vinko Radovani, koji je toga dana preuzeo važnu ulogu u novom ustroju Hajduka.

Izabran je deveteročlani Nadzorni odbor u kojem su bili Ivan Kuret, Jako Andabak, Ivan Rimac, Tomislav Mamić, Ante Sanader, Mirko Klarić, Marko Ivkošić, Kruno Peronja i Damir Gabrić. Predsjednik Nadzornog odbora postao je tadašnji splitski gradonačelnik Ivan Kuret, dok je Jako Andabak preuzeo dužnost njegova zamjenika. Time su postavljeni temelji novog sustava upravljanja klubom, a dotadašnji predsjednik Mate Peroš ostao je jedna od ključnih osoba u prijelaznom razdoblju.

Mali dioničari nisu bili zadovoljni: Skupštinu obilježili i prosvjedi

Iako je skupština predstavljala povijesni uspjeh u preoblikovanju kluba, nije sve proteklo u potpunom zadovoljstvu. Dio malih dioničara negodovao je zbog činjenice da u novom Nadzornom odboru neće imati svojeg predstavnika. Pojedini su dioničari nezadovoljni napustili skup, smatrajući da su unatoč kupnji dionica ostali bez stvarnog utjecaja na odlučivanje.

Prema tadašnjim novinskim izvještajima, čuli su se i povici da su mali dioničari prevareni. Jako Andabak zbog toga je predložio mogućnost proširenja Nadzornog odbora kako bi i mali dioničari dobili svojeg predstavnika. Bila je to rana naznaka pitanja koje će godinama pratiti Hajduk: kako uskladiti vlasničke odnose, velike ulagače i želju navijača da sudjeluju u upravljanju svojim klubom.

Miše i Andrić dobili veliki pljesak, a onda krenuli prema Koprivnici

Skupština je imala i zanimljiv nogometni trenutak. Tadašnji trener Ante Miše i kapetan Srđan Andrić morali su napustiti zasjedanje jer su s momčadi putovali prema Koprivnici. Njihov odlazak izazvao je veliki pljesak okupljenih, uz povike podrške Bijelima.

Bio je to prizor koji je najbolje pokazao koliko su u Hajduku povezani sportski rezultati, navijačke emocije i upravljanje klubom. Dok su dioničari na Gripama raspravljali o budućnosti, nogometaše su čekale nove obveze na travnjaku. I u trenutku povijesnih poslovnih odluka, nogomet je ostao u središtu pažnje.

Hajduk je službeno postao dioničko društvo mjesec dana poslije

Važno je razlikovati dva datuma. Osnivačka skupština održana je 22. studenoga 2008., ali je Hajduk službeno upisan u sudski registar kao športsko dioničko društvo tek 22. prosinca 2008. godine. Toga dana rješenjem Trgovačkog suda u Splitu dovršen je pravni dio preoblikovanja.

Hajduk je time postao prvo športsko dioničko društvo u Hrvatskoj nastalo postupkom preoblikovanja sportskog kluba. U godinama koje su slijedile mijenjala se vlasnička struktura, a sve značajniju ulogu u upravljanju klubom postupno su dobivali organizirani navijači. Preoblikovanje iz 2008. postavilo je pravne i vlasničke temelje na kojima će se razvijati i kasniji model upravljanja Hajdukom.

Osamnaest godina poslije, 22. studenoga ostaje jedan od važnih datuma novije povijesti splitskog kluba. Nije donio trofej niti veliku europsku pobjedu, ali je označio početak nove ere u kojoj se o budućnosti Hajduka odlučivalo prema pravilima dioničkog društva. Priča o Hajduku još je jednom pokazala da se neke od najvažnijih utakmica u klupskoj povijesti ne igraju na nogometnom travnjaku.