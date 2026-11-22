Na današnji je dan prije 12 godina Hajduk odbio odigrati najveći hrvatski derbi, onaj protiv Dinama.

Bijeli su stigli u Zagreb, no nisu istrčali na teren, a razlog su bili navijači. Naime, nogometaši Hajduka nisu željeli nastupiti jer policija nije puštala dio Torcide na južnu tribinu. Razlog je bila "crna lista", na kojoj su osvanula 92 prezimena navijača Hajduka koji nisu imale sudsku zabranu odlaska nogometnim utakmicama.

Utakmica nije odigrana, a Bijeli su se vratilli u Split, dok su Zagrepčani odradili trening. Po povratku u Split, Poljud je igrače dočekao ovacijama i bakljadom.

Rezultat je registriran u korist Dinama 3:0, a Hajduku su oduzeta i tri boda, no usprkos tome, igrači se nisu odrekli navijača već su stali uz njih i iz solidarnosti nisu istrčali u Maksimiru. Na Poljudu su izišli s porukom: "VI STE HAJDUK!", a druga poruka "Kontra mraku, kontra sili" živi od toga dana još više.