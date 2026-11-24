Dva događaja koja dijeli 71 godina, a povezuje isti datum, svjedoče o burnoj povijesti Splita tijekom 20. stoljeća. Na današnji dan, 24. studenoga 1920. godine, iznad grada pojavio se zrakoplov povezan s talijanskim pjesnikom, nacionalistom i političkim avanturistom Gabrieleom D’Annunzijem, iz kojeg su na Split bačeni propagandni letci. Događaj je izazvao uznemirenost stanovništva, koje je tih dana s velikom zabrinutošću pratilo razvoj političkih prilika na istočnoj obali Jadrana.

Sedam desetljeća kasnije Split se ponovno našao pred velikim povijesnim promjenama. Samo devet dana nakon napada Jugoslavenske ratne mornarice na grad, 24. studenoga 1991. bio je datum predviđen za početak provedbe sporazuma o premještanju postrojbi JNA s područja Splita i drugih dijelova Dalmacije. Uslijedili su evakuacija vojarne Dračevac, pregovori o napuštanju Lore i promjene naziva gradskih ulica koje će trajno izmijeniti lice Splita.

Zrakoplov iz pravca Šibenika i neobična olovna kutija

Zanimljiv i danas relativno malo poznat događaj iz 1920. godine dokumentiran je u monografiji „100 godina Sveučilišne knjižnice u Splitu”, objavljenoj 2004. godine. Prema ondje navedenim podacima, D’Annunzijev zrakoplov pojavio se iznad Splita 24. studenoga oko 14 sati, doletjevši iz pravca Šibenika. Nad gradom je izbacio snop propagandnih letaka, ali i jedan neobičan predmet – olovnu kutiju u kojoj se nalazio vlastoručno napisani primjerak teksta letka. Zrakoplov je potom nastavio prema Korčuli.

Sadržaj poruka bio je izrazito nacionalistički, a D’Annunzio je u njima veličao vlastitu ulogu u Rijeci i talijanske teritorijalne ambicije. Splićanima je već ranije uputio prijeteću poruku: „Htjeli me Dalmatinci ili ne htjeli ja ću doći”. U politički iznimno nestabilnim vremenima takve izjave nisu doživljavane tek kao ekscentrični ispadi poznatog književnika, nego kao ozbiljan razlog za zabrinutost.

Koliko je događaj bio važan tadašnjim gradskim vlastima, pokazuje i činjenica da je splitsko Općinsko upraviteljstvo zatražilo od državnog redarstva da jedan primjerak letka preda Gradskoj biblioteci. Namjera je bila sačuvati autentično svjedočanstvo o političkim previranjima kojima su Splićani tih dana bili izloženi.

Samo 12 dana ranije Italija je dobila Zadar i Lastovo

D’Annunzijevu propagandnu akciju treba promatrati u kontekstu raspada Austro-Ugarske Monarhije i borbe za teritorije na istočnoj obali Jadrana nakon Prvoga svjetskog rata. Italija je na temelju tajnog Londonskog ugovora iz 1915. godine polagala pravo na velik dio hrvatske obale, dok je pitanje razgraničenja s novonastalom Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljalo jedno od najosjetljivijih poslijeratnih političkih pitanja.

Samo 12 dana prije preleta nad Splitom, 12. studenoga 1920., potpisan je Rapallski ugovor kojim su Italiji pripali Istra, Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo, Palagruža i druga područja, dok je Rijeka trebala postati samostalna država. Jedan od glavnih pregovarača na strani Kraljevine SHS bio je Splićanin Ante Trumbić, koji je nakon potpisivanja nepovoljnog sporazuma podnio ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova.

D’Annunzio, koji je još u rujnu 1919. sa svojim pristašama zauzeo Rijeku, nije prihvaćao odredbe Rapallskog ugovora. Njegove političke ambicije nadilazile su granice koje je prihvatila i sama talijanska vlada. U prosincu 1920. došlo je do oružanog sukoba njegovih pristaša s regularnom talijanskom vojskom, čime je ubrzo okončana njegova vlast u Rijeci. Prelet nad Splitom bio je dio atmosfere pritiska i propagande koja je prethodila tom raspletu.

Studeni 1991.: Počinje proces odlaska JNA iz Splita

Sedamdeset i jednu godinu kasnije Split je proživljavao jedan od najtežih mjeseci svoje novije povijesti. Grad je 15. studenoga 1991. bio izložen napadu Jugoslavenske ratne mornarice, dok su hrvatske snage nastojale uspostaviti nadzor nad pomorskim prilazima i preostalim vojnim objektima pod kontrolom JNA. Unatoč postignutim dogovorima o prekidu sukoba, sigurnosna situacija i dalje je bila vrlo napeta.

Sporazumom potpisanim 21. studenoga u Žitniću dogovorena je deblokada vojnih objekata i odlazak postrojbi JNA s područja Šibenika, Splita i Divulja, pri čemu je početak premještanja bio predviđen za 24. studenoga. U međuvremenu je 23. studenoga u Ženevi potvrđen širi sporazum o povlačenju JNA iz Hrvatske, uz dogovor o prekidu vatre koji je trebao stupiti na snagu upravo 24. studenoga.

O tome kako je izgledala provedba tih dogovora svjedoče dnevnički zapisi splitskog profesora i publicista Frane Barasa, koje je desetljećima kasnije objavio Radio Split. U zapisu od 25. studenoga 1991. Baras navodi da je počela evakuacija vojarne Dračevac i premještanje prema Lori. Ipak, proces odlaska jugoslavenske vojske nije tekao glatko, a već sljedećih dana dolazilo je do novih zastoja i obustava iseljavanja vojarni.

Dodatni sporazum potpisan je 3. prosinca, a povlačenje se nastavilo tijekom prosinca. Posljednji brod Jugoslavenske ratne mornarice napustio je vojnu luku Lora 4. siječnja 1992. godine, čime je završilo jedno od najdramatičnijih poglavlja splitske povijesti.

Dok je vojska odlazila, mijenjala su se i imena splitskih ulica

Barasovi dnevnički zapisi otkrivaju još jednu zanimljivu dimenziju tih povijesnih dana. Dok se pregovaralo o odlasku JNA, splitske gradske strukture istodobno su radile na promjeni naziva brojnih ulica, obala i javnih prostora koji su nosili obilježja prethodnog političkog sustava.

Na sjednici nadležne komisije 25. studenoga 1991. predloženo je da Obala JNA postane Obala kneza Branimira, Beogradska ulica Bregovita, Kragujevačka Vukasovićeva, Balkanska Vukovarska, a Titova obala Obala Hrvatskoga narodnog preporoda. Razmatrala su se i nova imena gatova te nazivi budućih ulica na Žnjanu, među kojima su bili prijedlozi povezani s mediteranskim biljem i pomorskom tradicijom. Općinska skupština 28. studenoga prihvatila je četiri nova naziva iz tog prijedloga.

Današnji Split tako na svakom koraku čuva tragove političkih i društvenih promjena iz tog vremena. Mnogi Splićani svakodnevno prolaze Vukovarskom ulicom ili Obalom kneza Branimira, ne razmišljajući o okolnostima u kojima su one dobile svoja današnja imena.

Od D’Annunzijevih letaka iz 1920. do odlaska jugoslavenske vojske 1991. i početkom 1992. godine, Split je prošao kroz nekoliko državnih uređenja, ratova i velikih političkih preokreta. Dva događaja s kraja studenoga podsjećaju koliko se povijest grada, danas prepoznatljivog po turizmu, sportu i mediteranskom načinu života, oblikovala i kroz borbu za njegovu političku i nacionalnu budućnost.