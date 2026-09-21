Prije 10 godina cijeli je svijet gledao što se događa u Postojnskoj jami: Danas su ti mali zmajevi odrasli

Postojnska jama jedno je od najposebnijih mjesta u Sloveniji koje godišnje posjećuju na stotine tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta. Dokaz je to kako je tijekom milijun godina priroda oblikovala njezine podzemne dvorane, stalaktite i stalagmite, a duboko ispod površine skriva se svijet koji već stoljećima intrigira znanstvenike, istraživače i posjetitelje. U posebnom dijelu Postojnske jame, u Vivariju možete upoznati neke od najzanimljivijih stanovnika slovenskog krša, a među njima posebno mjesto zauzima čovječja ribica (Proteus anguinus). Ove godine posjet je još zanimljiviji jer jedna posebna generacija čovječjih ribica slavi okrugli rođendan. Da, dobro ste pročitali- „baby dragons“ iz Postojnske jame, koje su dospjele na naslovnice od BBC-a, CNN-a i National Geographic-a do The New York Timesa i The Guardiana već imaju deset godina.

Posjetite Vivarium i upoznajte slavne „baby dragons“

Ako ste kao dijete voljeli priče o zmajevima, možda ćete se iznenaditi kada saznate da jedna od najpoznatijih legendi Postojnske jame ima vrlo stvarnu poveznicu. Čovječja ribica stoljećima je bila obavijena velom misterija. Nakon obilnih kiša i poplava, iz podzemlja bi na površinu ponekad bile izbačene neobične, blijede životinjice. Ljudi koji nisu znali o kakvom je biću riječ vjerovali su da su pronašli mladunce zmaja koji živi duboko u špilji. Tako su nastale legende o „zmajevima iz Postojnske jame“. Danas znamo da je riječ o jednom od najneobičnijih kralježnjaka Europe, ali nadimak „baby dragons“ ostao je i savršeno odgovara životinjama koje su prije deset godina postale svjetska senzacija.

Deset godina slavnog legla iz Postojnske jame

Sve je počelo 30. siječnja 2016. godine kada je jedan od vodiča Postojnske jame, tijekom vođenja grupe posjetitelja, u velikom izložbenom akvariju primijetio prvo jaje čovječje ribice. Uslijedili su tjedni iščekivanja, praćenja i znanstvenog rada. Prvi mladunac izlegao se 30. svibnja 2016., a do 14. srpnja izlegle su se ukupno 22 ličinke. Njihov dolazak na svijet pratila je javnost, ali nakon prvih mjeseci njihova se priča preselila iza kulisa. Mlade čovječje ribice nastavile su odrastati pod pažljivim nadzorom biologa, u posebnim akvarijima u dijelu Postojnske jame, nedaleko od turističke staze. Danas su to zdrave desetogodišnje životinje, a njihovo odrastanje, kao generacije, predstavlja rijetku znanstvenu priliku.

Zašto je čovječja ribica toliko posebna?

Na prvi pogled možda izgleda krhko i gotovo nestvarno. Blijeda, izdužena tijela, vanjske škrge i oči koje s vremenom prekriva koža čine je jednom od najprepoznatljivijih životinja podzemnog svijeta. No njezine sposobnosti još su zanimljivije. Čovječja ribica živi u potpunom mraku podzemnih voda Dinarskog krša. Njezini su preci sa površine u podzemlje dospjeli prije otprilike 14 milijuna godina, a tijekom evolucije razvila je čitav niz prilagodbi za život bez svjetlosti. Vid joj praktički nije potreban. Umjesto toga, iznimno dobro koristi osjetila mirisa, okusa i sluha, može registrirati vibracije u vodi, a sposobna je osjetiti i slaba električna polja koja stvaraju druge životinje. Drugim riječima, svijet čovječje ribice funkcionira prema pravilima koja su nama gotovo nezamisliva.

Može živjeti više od 100 godina – i gotovo ne pokazuje znakove starenja

Ako vam se deset godina za jednu „bebu“ čini puno, tek treba čuti koliko dugo čovječja ribica može živjeti. Procjenjuje se da može doživjeti više od 100 godina, a pritom pokazuje vrlo malo znakova starenja. Tijekom cijelog života zadržava karakteristike ličinačkog oblika, a može se razmnožavati i u vrlo kasnoj životnoj dobi. Njezin metabolizam iznimno je spor, što je savršena prilagodba životu u podzemlju gdje je hrana rijetka. A onda dolazimo do još jedne fascinantne sposobnosti – regeneracije.

Viktor je izgubio nogu, a onda mu je narasla nova

Jedna od najzanimljivijih priča generacije iz 2016. vezana je uz čovječju ribicu po imenu Viktor. Tijekom sukoba s drugim mladim jedinkama Viktor je teško ozlijedio nogu. Oštećeni dio se odvojio, rana je zacijelila, a zatim je započeo proces regeneracije. Nešto više od godinu dana kasnije Viktor je imao potpuno novu i funkcionalnu nogu. Njegov je slučaj detaljno dokumentiran i predstavljen znanstvenicima diljem svijeta, a upravo ovakvi primjeri pokazuju zašto je čovječja ribica toliko zanimljiva istraživačima.

Deset godina istraživanja donijelo je nova otkrića

Generacija iz 2016. nije važna samo zato što je osvojila simpatije javnosti. Ona je postala i svojevrsni živi laboratorij za istraživanje biologije čovječje ribice. Biolozi Postojnske jame već deset godina, u suradnji sa znanstvenicima Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, prate njihov rast, razvoj i zdravlje. Mladunci se mjere, važu i fotografiraju, provode se hormonske i genetske analize, a posebna se pažnja posvećuje uvjetima u kojima žive. Sve se radi neinvazivnim metodama, uz nastojanje da se životinje što manje uznemiravaju. Jedno od zanimljivijih otkrića odnosi se na njihove kožne uzorke. Mrlje na koži čovječje ribice pod UV svjetlom fluoresciraju žuto, a znanstvenici su potvrdili da uzorak ostaje stabilan. Zahvaljujući tome pojedine se životinje mogu pouzdano razlikovati – gotovo poput ljudi prema otisku prsta.

Postojnska jama puno je više od turističke atrakcije

Iako je Postojnska jama jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Slovenije, njezina važnost daleko nadilazi turizam. Ovo je mjesto važno i za proučavanje života u podzemlju. Postojnska jama smatra se kolijevkom speleobiologije, znanstvene discipline koja proučava podzemne organizme, a upravo je ovdje 1831. godine otkrivena prva poznata špiljska životinja- čovječja ribica bila je među najpoznatijim simbolima ovog fascinantnog svijeta. Do danas je u Postojnskoj jami otkriveno više od 150 vrsta špiljskih životinja, više nego u bilo kojoj drugoj špilji na svijetu. Zato posjet ovom mjestu nije samo obilazak spektakularne špilje. To je prilika da zavirite u ekosustav koji je milijunima godina postojao daleko od naših pogleda i ako vidite generaciju 2016. da im srdačno čestitate rođendan!