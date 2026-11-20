20.11.284. - Dioklecijan postaje car

Na današnji dan, 20. studenoga 284. godine, prije točno 1.742 godine, rimski vojnici proglasili su Dioklecijana carem. Dogodilo se to kod Nikomedije, na području današnje Turske, u trenutku kada se golemo Rimsko Carstvo pokušavalo oporaviti od desetljeća političkih prevrata, građanskih ratova, gospodarskih teškoća i upada neprijateljskih vojski. Čovjek koji je toga dana preuzeo carski naslov nije potjecao iz ugledne rimske senatorske obitelji. Bio je vojnik iz Dalmacije, skromna podrijetla, koji je zahvaljujući sposobnostima, vojnoj karijeri i političkim okolnostima stigao do samog vrha tadašnjega svijeta. Postao je jedan od najvažnijih reformatora u povijesti Rimskog Carstva, ali i vladar čije je ime ostalo povezano s posljednjim velikim progonom kršćana.

Za Split je njegovo značenje još veće. Monumentalna palača koju je dao podignuti uz dalmatinsku obalu postala je jezgra srednjovjekovnoga grada, a njezine zidine, trgovi, podrumi i hramovi i danas određuju izgled stare gradske jezgre. No tko je doista bio Dioklecijan? Je li se rodio na Libovcu, između Kučina i Kamena? Zašto ga je prema antičkoj legendi na carsko prijestolje doveo jedan vepar? Je li splitska Palača bila isključivo carska rezidencija ili i velika tvornica tekstila? I kako je moguće da se u nekadašnjoj carevoj grobnici danas nalazi katedrala posvećena jednom od mučenika iz vremena njegove vladavine?

Od Libovca do carskog prijestolja: Ilir iz Dalmacije i proročanstvo o „Vepru”

Dioklecijan je rođen vjerojatno oko 245. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a antički ga autori izričito povezuju s tim područjem. Njegovo izvorno ime bilo je Diokles, koje je nakon dolaska na vlast prilagodio rimskom obliku Diocletianus. Prema nekim antičkim navodima, potjecao je iz obitelji vrlo skromna društvenog položaja, možda povezane s oslobođenicima ili nižim činovništvom.

Je li bio Ilir? Dioklecijan se ubraja među takozvane ilirske careve, vojne vladare koji su tijekom trećeg stoljeća potjecali pretežito iz balkanskih provincija. Njegovo dalmatinsko podrijetlo nije ozbiljno sporno, no nema dovoljno dokaza da se pouzdano utvrdi njegova etnička pripadnost u današnjem smislu riječi. Moguće je da je potjecao iz romaniziranog ilirskog stanovništva.

Posebno je zanimljiva lokalna predaja prema kojoj se budući car rodio na Libovcu, uzvisini južno od Kučina, između Kučina i Kamena. Poznati arheolog don Frane Bulić početkom 20. stoljeća prikupljao je narodne predaje o Dioklecijanu i njegovu podrijetlu. U tim se pričama spominje „zlatni Libovac”, brežuljak na kojem su bili vidljivi ostaci rimskodobnog građevinskog materijala. Stariji stanovnici okolnih mjesta pripovijedali su da je car upravo ondje proveo djetinjstvo i dio mladosti.

Ipak, ne postoji arheološki dokaz koji bi Libovac potvrdio kao njegovo rodno mjesto. Riječ je o vrijednoj lokalnoj predaji, a ne o utvrđenoj povijesnoj činjenici. Dio istraživača njegovo podrijetlo smješta u šire područje Salone, dok su postojale i pretpostavke koje ga povezuju s antičkom Doklejom, na području današnje Crne Gore.

O njegovoj mladosti znamo malo, no izvjesno je da je ostvario izvanrednu vojnu karijeru. Postupno je napredovao do visokih zapovjedničkih položaja, a u vrijeme cara Numerijana nalazio se među najvažnijim vojnim časnicima. Upravo iz tog razdoblja potječe jedna od najpoznatijih legendi rimske povijesti.

Prema priči koju prenosi kasnoantički spis Historia Augusta, Dioklecijan je tijekom vojne službe u Galiji odsjeo u gostionici čija je vlasnica bila žena povezana s druidskim proročanstvima. Kada mu je prigovorila zbog škrtosti, navodno joj je odgovorio da će biti darežljiv kada postane car. Žena mu je tada prorekla da će doista postati carem, ali tek kada ubije vepra.

Dioklecijan je, prema toj priči, poslije u lovu ubijao veprove očekujući ispunjenje proročanstva, ali carska je kruna stalno pripadala drugima. Sve se promijenilo 284. godine. Nakon smrti cara Numerijana, čije su okolnosti bile sumnjive, za moguću odgovornost optužen je pretorijanski prefekt Arije Aper. Dioklecijan ga je, prema antičkim izvorima, pred okupljenom vojskom osobno probio mačem.

U tome je trenutku legenda dobila svoj rasplet: latinska riječ aper znači vepar. Dioklecijan je, dakle, ubio čovjeka čije je ime značilo upravo ono što mu je prorečeno. Priča je iznimno dojmljiva, ali njezine proročanske pojedinosti ne mogu se povijesno potvrditi. Ni Aperova odgovornost za Numerijanovu smrt nije potpuno razjašnjena. Ubrzo je Dioklecijan morao poraziti još jednog suparnika, cara Karina, kako bi učvrstio vlast nad Carstvom. Od dalmatinskog vojnika postao je gospodar jedne od najvećih država antičkog svijeta.

Vladavina četvorice i prvi veliki obračun s inflacijom

Kada je Dioklecijan preuzeo vlast, Rimsko Carstvo bilo je teško upravljivo. Njegove granice protezale su se od Britanije do Bliskog istoka i sjeverne Afrike, a udaljene provincije često su bile izložene pobunama i vanjskim napadima. Dioklecijan je zaključio da tako velikom državom jedan čovjek više ne može učinkovito vladati.

Najprije je za suvladara izabrao Maksimijana, kojega je 286. uzdigao na položaj augusta i povjerio mu zapadne dijelove Carstva. Godine 293. obojica su dobila po jednog mlađeg suvladara, cezara: Dioklecijan Galerija, a Maksimijan Konstancija Klora. Tako je nastala tetrarhija, odnosno vladavina četvorice.

Četvorica vladara trebala su zajednički upravljati državom, zapovijedati vojskama i osigurati prijenos vlasti bez novih građanskih ratova. Dioklecijan je pritom zadržao najviši autoritet. Tetrarhija nije značila stvaranje četiriju potpuno neovisnih država, nego podjelu odgovornosti unutar jednoga Carstva.

Promijenio se i položaj cara. Vladar više nije bio samo prvi među rimskim građanima, nego gotovo nedodirljivi gospodar okružen strogim dvorskim ceremonijalom. Dioklecijan se osobito povezivao s Jupiterom, vrhovnim rimskim božanstvom, dok je Maksimijan bio povezan s Herkulom.

Istodobno je proveo opsežne upravne, vojne, porezne i novčane reforme. Jedan od najvećih problema bila je inflacija. Vrijednost novca bila je ozbiljno narušena, cijene su rasle, a državna opskrba vojske i administracije postajala je sve zahtjevnija.

Dioklecijan je 301. godine objavio čuveni Edikt o maksimalnim cijenama. Njime su određene najviše dopuštene cijene za više od tisuću vrsta proizvoda, usluga i poslova. Propis je obuhvaćao hranu, odjeću, prijevoz, životinje i različite oblike rada.

Kazne za kršenje propisanih cijena mogle su biti drakonske, uključujući smrtnu kaznu. Bio je to jedan od najpoznatijih antičkih pokušaja državnog ograničavanja rasta cijena, iako nije bio prvi primjer reguliranja tržišta u rimskoj povijesti. Pokušaj uglavnom nije ostvario trajne rezultate. Prisila nije mogla ukloniti duboke gospodarske probleme, a kontrola cijena poticala je nestašice i izbjegavanje propisa. Dioklecijan je tako ostao zapamćen i kao car koji je pokušao zakonom zaustaviti inflaciju, problem s kojim se države suočavaju i gotovo dvije tisuće godina poslije.

Kako je nastala Dioklecijanova palača? Tvrđava, carski dom i moguća tvornica tekstila

Najvažniji Dioklecijanov trag u Dalmaciji svakako je Palača u Splitu, jedna od najočuvanijih građevina kasnorimskoga doba. Njezina se izgradnja najčešće smješta na prijelaz iz trećeg u četvrto stoljeće, odnosno u razdoblje približno od 295. do 305. godine. Povjesničar umjetnosti Joško Belamarić iznio je argumente prema kojima su radovi mogli započeti nakon Dioklecijanova egipatskog pohoda, krajem 298. godine.

Mjesto gradnje nije odabrano slučajno. Nalazilo se na području antičkog Aspalata, nedaleko od Salone, jednoga od najvažnijih gradova rimske Dalmacije. Na tome je području postojalo naselje i prije gradnje Palače, ali upravo je monumentalni carski kompleks odredio kasniji urbani razvoj Splita.

Palača je bila istodobno luksuzna rezidencija, utvrđeni kompleks i građevina snažne političke i vjerske simbolike. Njezin pravokutni tlocrt, velik približno 215 puta 180 metara, podsjećao je na rimski vojni logor. S kopnene strane bila je zaštićena snažnim zidinama i kulama, dok je južno pročelje bilo okrenuto prema moru.

Imala je četiri glavna ulaza, koja danas poznajemo kao Zlatna, Srebrna, Željezna i Mjedena vrata. Unutar zidina protezale su se dvije glavne prometnice, a središnji reprezentativni prostor postao je današnji Peristil. U južnom dijelu nalazile su se careve odaje, povezane dugim hodnikom, odnosno kriptoportikom. Kroz njegove brojne otvore pružao se pogled prema moru, koje je tada dopiralo neposredno do južne strane kompleksa.

Ispod rezidencijalnog dijela izgrađene su monumentalne potkonstrukcije koje danas nazivamo Dioklecijanovim podrumima. Njihova iznimna očuvanost omogućila je razumijevanje rasporeda nekadašnjih carskih prostorija na gornjoj razini. Za izgradnju su korišteni lokalni kamen i različiti skupocjeni materijali dopremljeni iz drugih krajeva Carstva. Veliki stupovi, granit i ukrasni kameni elementi svjedoče o iznimnim graditeljskim mogućnostima rimskoga doba.

Posebna su priča egipatske sfinge. Dioklecijan je dao dopremiti antičke egipatske skulpture, neke već tada stare mnogo stoljeća. Najpoznatija među njima i danas čuva Peristil, dok se drugi primjerci i njihovi ostaci nalaze na različitim mjestima u Palači.

Za opskrbu vodom izgrađen je i približno devet kilometara dug akvedukt od izvora Jadra. Bio je to izvanredan inženjerski pothvat, a dio antičkog vodovodnog sustava koristi se i danas. No upravo je količina vode koju je akvedukt mogao dovoditi potaknula jednu od najzanimljivijih suvremenih teorija.

Je li Dioklecijanova palača bila i golema carska tvornica? Joško Belamarić upozorio je na povijesni izvor Notitia Dignitatum, u kojem se početkom petog stoljeća spominje Gynaecium Iovense Dalmatiae – Aspalatho, državna tekstilna radionica u Aspalatu. Riječ gynaecium, odnosno ginecej, u ovom kontekstu označava radionicu za proizvodnju tkanina i odjeće, a ne ženske odaje u palači.

Prema toj teoriji, sjeverni dijelovi kompleksa mogli su od početka biti povezani s proizvodnjom tekstila za potrebe carske administracije i vojske. Veliki kapacitet akvedukta, razvijen sustav odvodnje i dostupnost vode mogli su pogodovati pranju, obradi i bojenju tkanina. Postojanje državne tekstilne radionice u kasnoantičkom Aspalatu povijesno je dokumentirano, ali njezino djelovanje od samog početka gradnje Palače ostaje predmet stručnih rasprava.

Palaču stoga ne treba promatrati samo kao luksuzni dom umirovljenog cara. Ona je bila složen carski kompleks, čija se funkcija tijekom stoljeća mijenjala. A njezin najveći povijesni uspjeh možda je upravo to što nije ostala napušteni spomenik. Nakon slabljenja i propasti antičke Salone unutar njezinih zidina razvijao se srednjovjekovni Split, grad koji u toj građevini živi sve do danas.

Progon kršćana, sveti Dujam i carev mauzolej koji je postao katedrala

Dioklecijanova vladavina imala je i mnogo mračniju stranu. Iako je tijekom većeg dijela njegove vlasti kršćanstvo bilo razmjerno tolerirano, 303. godine započeo je posljednji veliki sustavni progon kršćana u Rimskom Carstvu. Carskim ediktima naređivano je rušenje crkava, uništavanje svetih knjiga, oduzimanje prava kršćanima, zatvaranje svećenika i prisiljavanje stanovništva na žrtvovanje rimskim bogovima. U pojedinim dijelovima Carstva odbijanje tih naredbi završavalo je mučenjima i pogubljenjima.

U donošenju takve politike važnu je ulogu imao i Dioklecijanov suvladar i zet Galerije. No bez obzira na rasprave o tome tko je bio najodlučniji zagovornik progona, Dioklecijan kao vrhovni car snosi političku odgovornost za donesene edikte. Progon je pogodio i Salonu, u kojoj je već postojala razvijena kršćanska zajednica.

Među najpoznatijim žrtvama bio je salonitanski biskup Dujam, današnji zaštitnik Splita, koji je prema povijesnim i crkvenim izvorima mučeničku smrt podnio 10. travnja 304. godine. Iste je godine pogubljen sveti Anastazije, odnosno Staš, podrijetlom iz Akvileje, po zanimanju povezan s obradom i bojenjem tkanina. Prema predaji, utopljen je s mlinskim kamenom oko vrata, a njegovo je tijelo potom pokopano na području salonitanskog Marusinca. Stradali su i drugi salonitanski mučenici, među kojima se spominju svećenici, vojnici i vjernici.

Povijesna ironija posebno je vidljiva u samom srcu današnjeg Splita. Dioklecijan je u sklopu Palače dao sagraditi vlastiti mauzolej, a upravo je ta građevina kasnije postala katedrala svetog Dujma, mučenika iz vremena njegova progona. Monumentalni mauzolej izvana ima osmerokutni oblik, dok je iznutra kružan i natkriven impresivnom kupolom. Njegovi antički stupovi i bogato ukrašeni frizovi ubrajaju se među najvrjednije ostatke rimskog graditeljstva u Hrvatskoj.

U frizu mauzoleja sačuvana su i dva reljefna medaljona koja se tradicionalno tumače kao portreti Dioklecijana i njegove supruge Priske, iako njihova identifikacija nije potpuno neupitna. To je iznimno zanimljiv detalj: mogući lik cara ostao je sačuvan unutar katedrale koja štuje kršćanske mučenike iz njegova vremena. Pretvaranje mauzoleja u kršćansku crkvu najčešće se povezuje s ranim srednjim vijekom, osobito sa sedmim stoljećem, premda je precizna kronologija predmet znanstvenih rasprava.

U katedralu su prenesene relikvije salonitanskih mučenika, a nekadašnja carska grobnica dobila je potpuno novu duhovnu i društvenu ulogu. Sudbina samog careva sarkofaga ostala je mnogo zagonetnija. Taj nestanak jedna je od velikih neriješenih priča vezanih uz Dioklecijanovu grobnicu.

Dobrovoljno se odrekao vlasti, uzgajao kupus, a obitelj mu je tragično završila

Jedna od najneobičnijih Dioklecijanovih odluka dogodila se 1. svibnja 305. godine. Nakon približno dvadeset godina vladavine, ozbiljno narušena zdravlja, Dioklecijan se dobrovoljno odrekao carske vlasti. Bio je prvi rimski car koji je na tako jasan i planiran način napustio prijestolje, a istodobno se vlasti odrekao i njegov suvladar Maksimijan.

Dioklecijan se povukao u svoju dalmatinsku rezidenciju, gdje je namjeravao provesti ostatak života. Uz to je vezana i jedna od najpoznatijih anegdota antičke povijesti. Kada su ga, prema kasnoantičkom piscu Aureliju Viktoru, pokušali nagovoriti da se vrati na vlast, Dioklecijan im je navodno odgovorio da to ne bi tražili kada bi mogli vidjeti povrće koje je vlastitim rukama uzgojio kod Salone. U popularnoj predaji to je povrće postalo Dioklecijanov kupus.

Izvorni latinski izraz olera odnosi se na povrće općenito, pa ne možemo biti sigurni da je bila riječ baš o kupusu. No povijesna simbolika ostala je ista: čovjek koji je zapovijedao milijunima stanovnika i golemim vojskama navodno je više uživao u uzgoju povrća nego u borbi za carski tron. Ipak, Dioklecijanovo umirovljenje nije značilo da su problemi njegova Carstva završili. Sustav tetrarhije ubrzo se počeo raspadati, a ambiciozni nasljednici ponovno su krenuli u borbu za vlast. Dioklecijan je 308. godine još sudjelovao na važnom sastanku vladara u Karnuntu, ali se nije trajno vratio na prijestolje.

Posebno je tragična bila sudbina njegove obitelji. Njegova supruga zvala se Priska, a njihova kći Valerija bila je udana za Dioklecijanova suvladara Galerija. Taj je brak imao i važnu političku ulogu u povezivanju vladarskih obitelji.

Nakon Galerijeve smrti 311. godine Valerija se našla u središtu novih dinastičkih sukoba. Vladar Maksimin Daja pokušao se njome oženiti, no ona je to odbila. Uslijedili su gubitak položaja, progoni i prisilni boravak daleko od nekadašnjeg dvorskog sjaja.

Nakon što je Maksimin Daja poražen, Valerija i Priska postale su prijetnja i novome vladaru Liciniju. Prema kršćanskom piscu Laktanciju, nakon dugog skrivanja obje su žene pronađene u Solunu i pogubljene odrubljivanjem glave. Njihova su tijela potom bačena u more. Pogubljenje se najčešće smješta oko 315. godine. Tako je obitelj čovjeka koji je pokušao osmisliti sustav mirnog nasljeđivanja carske vlasti postala žrtva upravo onakvih dinastičkih obračuna koje je želio spriječiti.

A kako je umro sam Dioklecijan? Ni to pitanje nije potpuno riješeno. Hrvatska enciklopedija navodi 313. godinu, dok se u dijelu povijesne literature pojavljuju i drukčije datacije, uključujući 311. i 316. godinu.

Antički autori ne slažu se ni oko uzroka njegove smrti. Spominju se bolest, starost, iscrpljenost i samoubojstvo otrovom. Neki su pisci njegov kraj prikazivali kao kaznu za progon kršćana, što dodatno otežava razlikovanje povijesti od naknadnog ideološkog tumačenja. Prevladava mišljenje da je umro u svojoj dalmatinskoj palači i bio pokopan u mauzoleju koji je za života dao izgraditi. No njegov grob skriva jednu od najzanimljivijih priča splitske povijesti.

Purpurna tkanina, lažna optužba i nestali sarkofag

Rimski povjesničar Amijan Marcelin opisao je događaj iz 356. godine, kada je jedan čovjek optužen da je s Dioklecijanova groba ukrao dragocjeni purpurni pokrov. Takva je optužba predstavljala iznimno težak zločin jer se odnosila na carski grob i mogla se smatrati uvredom vladarskog veličanstva. Međutim, izvor donosi važan obrat: istraga je pokazala da je optužba za krađu bila izmišljena.

Žena optuženog muškarca, upletena u odnos s drugim čovjekom, bila je nagovorena da iznese lažnu prijavu. Dakle, nije povijesno potvrđeno da je purpurna tkanina doista ukradena. Ipak, sam slučaj dragocjen je dokaz da je sjećanje na carev grob i dalje imalo veliku političku i simboličku važnost.

Dioklecijan je, prema prevladavajućoj rekonstrukciji, bio pokopan u skupocjenom sarkofagu od crvenog porfira, kamena koji je bio simbol carske moći. Sarkofag poslije nestaje iz pouzdanih povijesnih tragova. Vjerojatno je uklonjen i razbijen tijekom promjena u namjeni mauzoleja, ali točno vrijeme i okolnosti nisu poznati.

Na području Palače pronađeni su porfirni ulomci koji bi mogli pripadati carevu sarkofagu. Dio se čuva u Arheološkom muzeju u Splitu, a stručnjaci su ih proučavali i suvremenim metodama trodimenzionalnog snimanja. Njihova pripadnost upravo Dioklecijanovu grobu ipak nije konačno dokazana.

Slično je i s tvrdnjama da su nakon njegove smrti uništeni svi kipovi, portreti, natpisi i novac s njegovim imenom. Za sustavno i potpuno brisanje Dioklecijanove uspomene nema dovoljno dokaza. Naprotiv, sačuvani su brojni novci s njegovim likom, natpisi i skulpturalni prikazi. Arheolog Nenad Cambi upozorio je da nije potvrđena opća službena osuda Dioklecijanove uspomene, poznata pod rimskim nazivom damnatio memoriae.

Jedan od najpoznatijih spomenika njegova političkog sustava nalazi se čak u Veneciji. Na vanjskom uglu bazilike svetog Marka stoji čuvena skulpturalna skupina četvorice tetrarha, izrađena od crvenog porfira. Četvorica vladara prikazana su u parovima kako se međusobno grle, izražavajući jedinstvo i stabilnost carske vlasti.

Skulptura potječe iz Carigrada, odakle su je Mlečani odnijeli nakon Četvrtoga križarskog rata i pljačke grada 1204. godine. Nije prenesena iz Splita, a pojedinačna identifikacija likova nije potpuno sigurna. Ipak, ostala je jedan od najupečatljivijih simbola Dioklecijanova sustava vladavine.

I tako se priča zatvara na neobičan način. Dioklecijan je pokušao spasiti Rimsko Carstvo od raspada, ograničiti inflaciju, urediti nasljeđivanje vlasti i očuvati stare rimske vjerske tradicije. Dio njegovih reformi nadživio ga je stoljećima, ali tetrarhija se ubrzo raspala, kršćanstvo je dobilo slobodu, a članovi njegove obitelji završili su kao žrtve političkih obračuna.

Njegova je palača, međutim, preživjela gotovo sve. Preživjela je promjene carstava i religija, ratove, razaranja i više od sedamnaest stoljeća povijesti. Carski mauzolej postao je kršćanska katedrala, nekadašnji vojno-rezidencijalni kompleks pretvorio se u grad, a antički stupovi i zidine danas su sastavni dio svakodnevnog života Splićana.

Zbog toga je 20. studenoga 284. godine jedan od najvažnijih datuma i u dalmatinskoj povijesti. Jer kada je toga dana jedan vojnik iz Dalmacije postao rimski car, nitko nije mogao ni naslutiti da će njegova odluka o gradnji palače na jadranskoj obali odrediti sudbinu Splita za sljedećih 1.700 godina. Dioklecijanovo Carstvo odavno je nestalo, ali grad koji je nastao unutar njegove palače i danas živi.