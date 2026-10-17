Prijavljeni torcidaši imaju 94 kaznene i 190 prekršajnih prijava, a dosad im izrečena samo jedna zatvorska kazna

Dvojica od 14 navijača kazneno prijavljenih zbog nacističkog i antisemitskog skandiranja tijekom Torcidina mimohoda u Splitu ispitana su u državnom odvjetništvu, a treći se dovodi na ispitivanje. Prema posljednjim informacijama, desetorica prijavljenih trenutačno su nedostupna policiji, dok se jedan od osumnjičenika već nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

Odvjetnik jednog od osumnjičenih, izjavio je za Index da njegov klijent, muškarac srednjih godina iz Splita, nije član vodstva Torcide. Pojasnio je i proceduru nakon privođenja: osumnjičenici se odvode pritvorskom nadzorniku, a potom na ispitivanje u državno odvjetništvo. Ako tužiteljstvo zatraži istražni zatvor, o tome odlučuje sudac istrage.

Policijska istraga i kazneni dosjei

Splitska policija je zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju uoči utakmice Hajduka i Ajaxa ukupno identificirala i prijavila 14 osoba. Jedan od prijavljenih, koji je već u zatvoru, u mimohodu je sudjelovao za vrijeme odobrenog privremenog izlaska i bit će ispitan u zatvorskoj ustanovi. Policija pregledava snimke kako bi utvrdila identitet još pet do šest osoba za koje sumnja da su sudjelovale u izgredima.

Podaci o ranijim postupcima pokazuju da jedanaestorica prijavljenih zajedno imaju 94 kaznene i 190 prekršajnih prijava. U dosadašnjim postupcima protiv njih izrečena je jedna novčana kazna, tri uvjetne osude i jedna zatvorska kazna u trajanju od 11 mjeseci.

Nacističke poruke tijekom mimohoda

Tijekom organiziranog mimohoda prema Poljudu dio navijača uzvikivao je nacističke i antisemitske parole, među kojima "Auschwitz, Auschwitz", "Ustani, Adolfe" i "Gazi, gazi, gazi Židove". Pjevali su i pjesmu o spaljivanju Židova u koncentracijskim logorima te vrijeđali Annu Frank. Na čelu kolone nalazio se automobil s lijesom na krovu na kojem je pisalo "Ajax". Navijači su kasnije skinuli lijes s vozila i razbili ga.

Istražni zatvor zbog nereda na Rivi

U odvojenom postupku, istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor petorici mladića zbog sudjelovanja u navijačkim neredima na Rivi, gdje je došlo do sukoba s policijom. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uhićene su još 52 osobe, a tijekom osiguranja same utakmice privedeno je 28 domaćih navijača. Policija nastavlja istragu i potragu za osumnjičenima.