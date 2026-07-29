Prijavljeni novi slučajevi seksualnog zlostavljanja maloljetnika u sjemeništu. HBK se oglasio

Nakon što je objavljena priča o navodnom dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju bivšeg sjemeništarca, pojavile su se i nove prijave osoba koje tvrde da su tijekom školovanja u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati bile žrtve seksualnog zlostavljanja. Informaciju je, doznajemo iz dobro upućenih crkvenih izvora, zaprimila Hrvatska biskupska konferencija (HBK).

Koliko je novih prijava pristiglo, zasad nije poznato, kao ni odnose li se na istog svećenika kojeg je prozvao bivši sjemeništarac ili na druge osobe. Budući da je riječ o srednjoškolskoj ustanovi, postoji mogućnost da su se, ako se navodi potvrde, zlostavljanja događala dok su prijavitelji još bili maloljetni.

Kako bismo provjerili informacije, zatražili smo očitovanje Hrvatske biskupske konferencije te smo ih pitali jesu li zaprimljene prijave proslijeđene nadležnim državnim tijelima, što je zakonska obveza.

Iz HBK-a su odgovorili kako svaku prijavu mogućeg seksualnog zlostavljanja shvaćaju ozbiljno te izražavaju suosjećanje prema svima koji tvrde da su bili žrtve. Dodali su da, radi zaštite postupaka koji su u tijeku, ne mogu iznositi pojedinosti niti komentirati konkretna pitanja, prenosi Dnevnik.hr.

Od Ministarstva unutarnjih poslova također smo zatražili potvrdu jesu li upoznati s novim prijavama te jesu li one dostavljene policiji. Do zaključenja ovog teksta odgovor nije stigao.