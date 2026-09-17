Prijavite se na Science Battle i spasite Jadran!

Što biste učinili kada bi budućnost Jadrana jednog dana ovisila o vašem znanju? Upravo vas to očekuje na Science Battleu, koji će se održati 3. listopada u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Science Battle vas vodi u 2100. godinu, u kojoj je došlo do porasta temperature i promjene u sastavu Jadranskog mora. Tijekom rutinskog monitoringa znanstvenici su u moru otkrili novu kemijsku anomaliju koja može ugroziti morske organizme i cijeli ekosustav. Istraživački tim radi na formuli koja bi mogla zaustaviti proces, no neposredno prije završetka dolazi do kvara glavnog laboratorijskog sustava. Podaci su zaključani, dio bilješki je uništen, a formula je nedostupna. Jedini način da je pronađete jest – riješiti znanstvene izazove koji kriju dijelove pristupne šifre. Science Battle nije samo kviz, a nije ni klasični escape room.

Sudionike očekuje kombinacija znanja, logike, eksperimentiranja, timskog rada i debate kroz tri izazova. Prvi dio natjecanja je Science Quiz, u kojem će timovi odmjeriti znanje iz različitih područja znanosti – od kemije i fizike do biologije, znanosti o moru, klimatskih promjena i novih tehnologija. Nakon toga slijedi Escape Room, u kojem će timovi morati povezivati tragove, rješavati znanstvene zagonetke i provoditi eksperimente kako bi korak po korak otkrili tajnu

Nakon što otključaju završnu formulu, sudionike čeka novi problem. Formula može zaustaviti opasnu reakciju, ali njezina primjena zahtijeva velike količine kritičnih minerala koji se nalaze u dubokomorskim sedimentima. Njihovo bi se vađenje moglo pokazati ključnim za zaštitu morskih ekosustava, ali istovremeno može ugroziti ekosustave o kojima još uvijek znamo vrlo malo. Zato je posljednji izazov debata.

Najbolji timovi dobit će znanstvene podatke, grafove, karte i druge izvore te će morati braniti jednu od dvije suprotstavljene pozicije. U završnom izazovu morat će koristiti dokaze, razmišljati kritički, argumentirati i uvjeriti druge u svoj stav.

Kako se prijaviti?

Prijave za sudjelovanje moguće je napraviti preko linka, a svaki član tima dužan je ispuniti obrazac suglasnosti za maloljetne i punoljetne sudionike kao dio prijavnog postupka. U Science Battle može sudjelovati dvanaest timova koji mogu imati od tri do pet članova, a sudionici moraju imati više od 14 godina (jedan član tima mora imati više od 18 godina). Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 24. rujna 2026. godine!

Science Battle održava se u sklopu međunarodnog projekta Science Comes to Town financiranog kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu. Pobjednički tim Science Battlea putuje na europsko finale koje će se održati u prosincu 2026. godine u Kielu gdje će odmjeriti snage s ostalim europskim timovima.

Informacije o sudjelovanju i prijavama objavljene su na službenoj stranici projekta, a za dodatna pitanja možete poslati na scttsplit@gmail.com. Science Battle namijenjen je svima koji vole znanost, izazove i natjecateljski duh. Prijavite se i spasite Jadran!