Prijavio teško zlostavljanje u sjemeništu, danas je bez župe, plaće i zdravstvenog osiguranja

Svećenik koji je još 2012. godine prijavio navode o seksualnom zlostavljanju maloljetnog sjemeništarca u Zagrebu tvrdi da je nakon prijave godinama prolazio kroz prijetnje, šikaniranje i probleme sa svećeničkom službom. Danas je bez župe, plaće i zdravstvenog osiguranja. Kako piše Dnevnik.hr, riječ je o P. T., čiji su podaci poznati redakciji, a koji je svoj iskaz dao i u sklopu vatikanske istrage o zlostavljanju.

Sve počelo nakon ispovijesti kolege

Prema njegovu iskazu, krajem 2012. kolega sa studija povjerio mu se da ga je kao 16-godišnjaka silovao visokorangirani svećenik Požeške biskupije. P. T. potom je slučaj prijavio tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Tvrdi da su problemi počeli ubrzo nakon prijave. Na računalu kolege navodno je pronašao e-mailove dvojice svećenika u kojima su o njemu pisali negativno i tvrdili da mu nitko neće vjerovati. Dokumente je, kaže, kopirao i sačuvao kako bi se zaštitio.

P. T. tvrdi i da mu je jedan od svećenika poručio da će imati problema nastavi li govoriti o onome što je vidio i čuo.

Predao više od 50 stranica dokumentacije

Početkom 2013. godine pokrenuta je crkvena istraga. P. T. navodi da je predao više od 50 stranica dokumentacije, među kojima su bili prijepisi e-mailova i razgovora te CD s fotografijama. Prema njegovu iskazu, dio materijala koji je mogao biti nepovoljan za prijavljenog svećenika naknadno je nestao iz spisa. Crkvena istraga tada je završila zaključkom da zlostavljanja nije bilo.

U isto vrijeme protiv P. T.-a podnesena je i tužba zbog klevete. On tvrdi da je zbog pritisaka u jednom trenutku povukao ranije izjave. "Oni su mene oklevetali, proglasili me luđakom, a biskup je uništio sve dokumente koje sam predao", izjavio je za Dnevnik.hr.

Godinama pokušavao do ređenja

P. T. navodi da mu je nakon svega postalo jasno da u Požeškoj biskupiji neće biti zaređen. Tijekom 2013. i 2014. obraćao se drugim biskupijama, nakon čega je naposljetku zaređen za svećenika Subotičke biskupije. Kasnije je dobio mogućnost prelaska u Krčku biskupiju. Međutim, nakon što je slučaj seksualnog zlostavljanja ponovno dospio u javnost, tvrdi da je bez obrazloženja razriješen službe u župi.

"Nemam ni zdravstveno osiguranje ni plaću"

Trenutačno pokušava dobiti novu župu u Subotičkoj biskupiji. "Ja sada nemam ni zdravstveno osiguranje ni plaću", kazao je za Dnevnik.hr, dodajući da se nada da bi mogao biti postavljen u jednu od slobodnih župa.

P. T. tvrdi da je slučaj između prosinca 2012. i prosinca 2013. prijavljivao na desetke puta te da mu je cilj bio da ga netko sasluša i istraži njegove navode. Posebno je kritičan prema bivšem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću, za kojeg kaže da je u njega svojedobno imao veliko povjerenje. Dnevnik.hr navodi da su Škvorčeviću poslali pitanja o optužbama za zlostavljanje, nestanku dokumentacije i njegovu odnosu prema P. T., ali do objave članka nisu dobili odgovor.