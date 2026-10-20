Prijateljstva rođena u najtežim danima ne blijede: Veterani legendarnih gardijskih brigada ponovno zajedno na Dračevcu

Na splitskom Dračevcu održane su Sportske igre gardijskih postrojbi, koje su okupile veterane hrvatskih gardijskih brigada, postrojbi koje su odigrale ključnu ulogu u obrani i oslobađanju Hrvatske tijekom Domovinskog rata. U organizaciji Udruge veterana 4. gardijske brigade, susret je protekao u ozračju prijateljstva, međusobnog poštovanja i zajedništva koje hrvatske branitelje povezuje već desetljećima.

Sportske i zabavne aktivnosti bile su prilika da se nekadašnji suborci ponovno susretnu, prisjete zajedničkih iskustava i barem nakratko odmaknu od svakodnevnih obveza. Iako su sportska natjecanja bila povod okupljanja, najvažniji dio susreta bilo je upravo druženje ljudi čija su prijateljstva nastajala u najtežim ratnim okolnostima.

Zajedništvo koje traje desetljećima

Iz Udruge veterana 4. gardijske brigade istaknuli su kako ovakvi susreti imaju mnogo dublje značenje od samog sportskog natjecanja. Oni su prilika za očuvanje prijateljstava, njegovanje zajedničkih vrijednosti i podsjećanje na neraskidive veze nastale tijekom Domovinskog rata.

„Ovi susreti nisu samo natjecanje i druženje – oni su podsjetnik na neraskidivo zajedništvo, zajedničke vrijednosti i ponos“, poručili su organizatori.

„Prijateljstva stvorena u najtežim vremenima traju cijeli život“

Zadovoljstvo održanim susretom veterani nisu skrivali. S Dračevca su, kako ističu, otišli bogatiji za nova lijepa iskustva, ispunjeni pozitivnom energijom i još snažnijim osjećajem pripadnosti.

U vremenu kada od završetka Domovinskog rata prolaze desetljeća, ovakva okupljanja imaju posebnu vrijednost jer čuvaju uspomene, povezuju ratne suborce i nastavljaju tradiciju zajedništva hrvatskih gardijskih postrojbi.

Najljepšu poruku susreta organizatori su saželi u jednoj rečenici:

„Jer prijateljstva stvorena u najtežim vremenima traju cijeli život!“