Prijatelji životinja Šuti: "Hitno otvoriti gradsko sklonište za napuštene i ozlijeđene životinje"

Udruga Prijatelji životinja uputila je apel splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti tražeći da Grad Split konačno osnuje i registrira gradsko sklonište za napuštene, ozlijeđene i oduzete životinje. Kako ističu, sramotno je da drugi najveći grad u Hrvatskoj i dalje nema vlastiti azil, nego se oslanja na ugovor sa skloništem u drugoj županiji.

– Takav sustav nije održiv ni dostojan Splita, a otežava i provedbu zakona. Primjerice, sklonište mora osigurati veterinarsku pomoć ozlijeđenoj životinji najkasnije unutar dva sata od prijave – upozoravaju iz udruge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Psi pronađeni kod psihijatra završili uz Karepovac

Podsjećaju i na slučaj od prije godinu i pol kada je otkriveno 67 pasa i dva vuka koje je psihijatar Tomislav Pelivan držao u groznim uvjetima radi uzgoja za borbe. Dio životinja tada je stradao, dio su zbrinule udruge, dok je Grad preostale pse smjestio u privremeni i neregistrirani prostor uz odlagalište Karepovac, svega nekoliko metara od gradilišta i teške mehanizacije.

– Već znatno traumatizirani psi ondje su izloženi buci i stresu, a na toj lokaciji nije moguća njihova rehabilitacija. Veterinarska inspekcija trenutačno stanje naziva „privremenim smještajem“, no takvo rješenje ne postoji u zakonu – ističu Prijatelji životinja.

Premještanje na TTTS – opet privremeno i opet neregistrirano

Grad Split započeo je premještanje pasa s Karepovca na novu lokaciju na Trgovačko-transportnom terminalu Split (TTTS), koju u suradnji s Hrvatskim cestama uređuje kao još jedno privremeno sklonište. Međutim, ni ta lokacija, prema informacijama udruga, nije registrirana.

– Zakon ne poznaje pojam „privremeno sklonište“. Postoje isključivo registrirana skloništa koja odobrava Ministarstvo poljoprivrede i koja moraju raditi prema propisanom pravilniku. Grad na nezakonite privremene prostore troši golema sredstva kojima je već mogao izgraditi stalno sklonište – poručuju iz udruge.

“Ako mogu manji gradovi, može i Split”

Prijatelji životinja poručuju da bi registracija skloništa bila zakonski i financijski najracionalnije rješenje, jer bi Grad prestao plaćati usluge drugim skloništima, a dobio bi mogućnost samostalnog djelovanja.

– Ako su manji gradovi i udruge već osnovali skloništa, Split sa svojim resursima nema nikakav izgovor. Građani Splita zaslužuju grad koji poštuje zakone i pokazuje humanost prema životinjama, a ne grad koji probleme gura pod tepih dok psi pate uz odlagalište otpada – stoji u priopćenju.

Udruga je uputila i poziv građanima da potpišu peticiju za osnivanje gradskog skloništa, koja je dostupna putem njihovih stranica.