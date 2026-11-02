Prijatelji ga ostavili usred snježne oluje na 2.600 metara visine: Spašavanje trajalo 14 sati, pokrenuta istraga

Prava drama odvijala se tijekom vikenda u austrijskim Alpama, gdje su gorski spašavatelji nakon 14 sati zahtjevne akcije uspjeli spasiti 20-godišnjeg njemačkog planinara kojeg su dvojica prijatelja ostavila na visini od oko 2600 metara.

Trojica mladih Nijemaca u subotu poslijepodne krenula su na uspon zahtjevnom planinarskom rutom Königsjodler u masivu Hochkönig, unatoč izrazito nepovoljnoj vremenskoj prognozi i upozorenju druge planinarke da odustanu od pothvata.

Na visini od približno 2600 metara jedan od njih, iscrpljen i pothlađen, više nije mogao nastaviti. Oko 19 sati pozvao je pomoć, dok su njegovi suputnici nastavili uspon i tijekom noći stigli do planinarskog doma Matrashaus na 2941 metru nadmorske visine, koji je već bio zatvoren, piše Euronews.

Spasioci se probijali kroz snježnu oluju

Zbog loših vremenskih uvjeta nije bilo moguće angažirati helikopter, pa je prema unesrećenom planinaru krenulo 11 pripadnika Gorske službe spašavanja iz Mühlbacha.

Spasioci su se morali probijati kroz zaleđeni i sklizak teren, koristeći dereze, dok su snijeg i slaba vidljivost dodatno otežavali napredovanje.

Do 20-godišnjaka su uspjeli doći tek nešto prije ponoći.

Put je nestao pod snijegom

Ni povratak nije bio ništa manje opasan. U međuvremenu je napadalo oko 20 centimetara novog snijega, zbog čega se planinarska staza više nije mogla raspoznati.

Spašavatelji su mladića osigurali užetom i polako ga spuštali kroz duboki snijeg, uz stalnu opasnost od pada i snježnih odrona.

Tek u nedjelju u 8.18 sati spasilačka ekipa stigla je do planinarskog doma Erichhütte, čime je završena gotovo 14-satna akcija.

Još jedna noć mogla je biti kobna

Gerhard Kremser, voditelj regionalne Gorske službe spašavanja Pongau, upozorio je da mladić vjerojatno ne bi preživio još jednu noć na planini u takvim uvjetima.

Naglasio je da ovaj slučaj pokazuje koliko brzo precjenjivanje vlastitih mogućnosti, ignoriranje upozorenja i loše planiranje mogu dovesti do situacije opasne po život.

Austrijska alpska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.