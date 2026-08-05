Prihodi SpaceX-a skočili 92 posto, no Muskova vizija Marsa i AI-ja i dalje guta milijarde

U svom prvom tromjesečnom izvješću od izlaska na burzu, SpaceX je objavio rezultate poslovanja koji su nadmašili predviđanja analitičara.

Tvrtka bilježi snažan rast prihoda, no istovremeno troši milijarde na razvoj vizije Elona Muska o kolonizaciji Marsa i umjetnoj inteligenciji, prenosi Index.

Iznad očekivanja unatoč gubitku

Prihodi tvrtke za razdoblje od travnja do lipnja dosegnuli su 7,8 milijardi dolara, što je rast od 92 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Unatoč tome, SpaceX je i dalje neprofitabilan.

Drugo tromjesečje završili su s gubitkom od 541 milijun dolara, što je ipak značajno poboljšanje u odnosu na gubitak od 4,3 milijarde dolara iz prva tri mjeseca ove godine.

Objavljeni rezultati znatno su bolji od procjena analitičara koje je anketirao FactSet, a koji su očekivali prihod od 6,8 milijardi i neto gubitak od 1,9 milijardi dolara.

Jedini profitabilni dio poslovanja, usluga satelitskog interneta Starlink, zabilježio je rast prihoda od 66 posto. Međutim, uprava kao ključni segment za budućnost ističe umjetnu inteligenciju, gdje su prihodi na godišnjoj razini porasli za čak 247 posto. U tom se sektoru SpaceX izravno natječe s tvrtkama kao što su OpenAI, Anthropic i Google.

Golema ulaganja u AI

Iako je ovo prvo financijsko izvješće tvrtke od njezinog izlaska na burzu u lipnju, analitičare brojke zanimaju manje od komentara uprave koji se očekuju kasnije tijekom dana. U fokusu su kapitalni izdaci (capex), koji su postali ključni pokazatelj u tehnološkom sektoru zbog utrke u razvoju umjetne inteligencije.

Nakon što je u prvom tromjesečju na kapitalne izdatke, većinom za AI infrastrukturu, potrošio više od 10 milijardi dolara, SpaceX je u drugom kvartalu uložio dodatnih 18,4 milijarde. To je znatno više od 13 milijardi dolara, koliko su predviđali analitičari.

Gotovo 16 milijardi dolara tih izdataka odnosi se na xAI, Muskovu tvrtku za umjetnu inteligenciju, a analitičari procjenjuju da će ukupni kapitalni troškovi SpaceX-a do kraja godine premašiti 45 milijardi dolara.

Reakcija tržišta i pogled unaprijed

Istraživači iz Morgan Stanleya u svojoj su analizi naveli: "Osim ako ne bude velikih iznenađenja, smatramo da će komentari uprave u idućih nekoliko kvartala biti puno važniji za cijenu dionice od samih tromjesečnih brojki".

Dionice SpaceX-a, koje karakterizira nestabilnost i cijena znatno ispod one pri izlasku na burzu, pale su za gotovo 2 posto u trgovanju nakon zatvaranja tržišta.