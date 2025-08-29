Pridružite se prvoj Innovate Split konferenciji

Tehnološki park Split, Sveučilište u Splitu i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 4. rujna 2025. godine organiziraju prvu Innovate Split konferenciju.

Namijenjena je poduzetnicima, inovatorima, developerima, dizajnerima, investitorima te svima koji žele sudjelovati u oblikovanju budućnosti tehnološke i startup scene u regiji. Konferencija donosi vrhunske panele, inspirativne govornike i mnoštvo prilika za networking.

Program konferencije Innovate Split

Program započinje u 9:00 sati te nas u prvom dijelu programa očekuju četiri startup panela gdje će fokus biti na razvoju startupa, privlačenju investicija, digitalnim inovacijama, održivom razvoju i novim tehnologijama.

Program balansira između domaćih uspješnih priča i međunarodnih perspektiva. Konferencija okuplja impresivnu listu od preko 30 govornika iz 8 zemalja, stvarajući jedinstvenu priliku za prekogranično učenje i umrežavanje.

Posebnu vrijednost donosi predstavljanje lokalnog talenta koji će predstaviti svoje inovacije. Imat ćemo priliku čuti, među ostalim, Irenu Šoljić (Metabelly), Antu Gojsalića (SplxAI), Josipa Volarevića (dReader), Miljenka Bakovića (Reeinvent), Ivana Lovrića (WORKSPACE), Nenu Dodiga (Apex Academy), Darka Majića (Marteching Solutions), Marsela Čuljka (ENGASCO) kao i mnoge druge lokalne startupe i scale-upe.

Međunarodna dimenzija programa je jednako impresivna. Cosmin Ochisor iz GapMinder VC-a donosi perspektive ulaganja u CEE regiju, Keith Wallace s Hivos Investments dijeli uvide o impact investicijama, dok Phoebe Tseng iz tajvanskog Industrial Technology Research Institute predstavlja globalne trendove u transferu tehnologije. Tamas Szeker (iScale Hub) i Arjan Goudsblom (Preneurz.Amsterdam) fokusirat će se na razvoj lokalnih startup ekosustava kroz europske perspektive.

Program je osmišljen tako da svaki panel ima praktičnu primjenu – od konkretnih savjeta za fundraising s Lukom Sučićem (Meta Change Capital) kao moderatorom, preko realnih case studyja digitalne transformacije koje će voditi Mateo Perak (Profico), razvoja IoT rješenja pod palicom Darija Borasa (Parklio), do strategija platformskog razvoja kojima će pristupiti Jozo Petrović (Osiguraj.me) te komercijalizacije istraživanja koje će obraditi Petar Roje (Ured za transfer tehnologije, UNIST).

Poseban naglasak stavljen je na networking – sudionici će imati priliku razgovarati s poduzetnicima, startupima, investitorima i predstavnicima poduzetničkih potpornih institucija.

Ograničen broj ulaznica

Ulaznice možete pronaći na web stranici Tehnološkog parka Split te na Entrio.hr.