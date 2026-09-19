Pridružite se jednoj od najvećih eko akcija u Dalmaciji: Sljedeće subote u Žrnovnici čisti se okoliš, druži se, marenda i ručak besplatni

Žrnovnica će sljedeće subote ponovno biti mjesto jedne velike volonterske akcije. Udruga Žrvanj 26. rujna organizira svoju 14. ekološku akciju čišćenja rijeke Žrnovnice, šetnice uz njezine obale te ulica i drugih dijelova mjesta.

Okupljanje počinje u 9 sati u Bašti, u središtu Žrnovnice, odakle će se sudionici rasporediti u više grupa. Za sve volontere bit će osigurani pecivo, čaj ili kava, a po završetku akcije, oko 12 sati, i besplatan ručak. Organizatori napominju da se spremaju "gradele".

MJESTO OKUPLJANJA: BAŠTA U CENTRU ŽRNOVNICE

Sudjeluju i učenici

Akcija već četrnaestu godinu okuplja volontere različitih generacija, a organizatore ove godine posebno raduje velik interes najmlađih.

Prema informacijama Udruge Žrvanj, svake godine u akciji sudjeluju brojna djeca, osobito učenici iz nekoliko područnih škola.

– Iz našeg iskustva znamo da sudjelovanje djece nije samo simbolično. Količina otpada koju prikupe nimalo ne zaostaje za onom koju prikupe odrasli, a još je važnije što se kroz ovakve akcije kod mladih dodatno razvija svijest o važnosti očuvanja okoliša – poručuju organizatori.

Uz učenike će sudjelovati članovi brojnih splitskih udruga, vatrogasci, planinari, ronioci, pripadnici HGSS-a i brojni drugi volonteri.

Svaka grupa dobiva svoju dionicu

Sudionici će biti raspoređeni u nekoliko grupa, a svaka će imati svog voditelja i određenu dionicu za čišćenje.

Većina ruta vodi uz rijeku Žrnovnicu sve do njezina ušća, dok će dio ekipa čistiti lokacije unutar samog mjesta. Cilj nije samo ukloniti otpad iz prirode nego ga, gdje god je to moguće, i pravilno razvrstati.

Brojke iz prethodnih godina najbolje pokazuju razmjere akcije. Prema podacima organizatora, svake se godine prikupi između dvije i tri tone različitog otpada, koji se potom razdvaja.

Podršku ovogodišnjoj akciji daju Općina Podstrana, Čistoća Split, Parkovi i nasadi, Crveni križ Split, DVD Žrnovnica, Javna ustanova More i krš te brojni drugi partneri.

Vrijeme bi volonterima trebalo ići na ruku

I vrijeme bi, prema trenutačnim prognozama, trebalo biti povoljno za aktivnosti na otvorenom. Za područje Žrnovnice u subotu se zasad predviđa suho i djelomice do pretežno sunčano vrijeme, uz sjeveroistočni vjetar. Kako je do akcije još tjedan dana, detalje prognoze ipak će trebati ponovno provjeriti nekoliko dana prije događaja.

Iz Udruge Žrvanj pozivaju sve koji žele nekoliko sati svoga vremena posvetiti rijeci i mjestu da im se pridruže.

Početak: subota, 26. rujna u 9 sati

Mjesto okupljanja: Bašta, Žrnovnica

Završetak akcije i ručak: oko 12 sati

– Dođite u Žrnovnicu i budite dio 14. ekološke akcije čišćenja – poručuju iz Udruge Žrvanj.