Priče oživljavaju u Domu mladih: PlayDrama donosi radionicu kolektivnog pripovijedanja

Od prvih crteža u špiljama i okupljanja oko vatre do suvremenih streaming platformi, ljudi oduvijek imaju potrebu za stvaranjem i dijeljenjem priča. Upravo na toj ideji temelji se radionica kolektivnog pripovijedanja "Theatre of the Mind", koju krajem srpnja organizira splitska PlayDrama.

Kako su nam otkrili iz PlayDrame, sudionici će tijekom četiri dana zajednički stvarati priče u trenutku, koristeći se vježbama improvizacije, partnerstva i kreativne suradnje.

Četiri večeri kreativnog rada

Radionicu će voditi glumice Laura Bošnjak i Lara Nekić, a održavat će se od 27. do 30. srpnja u večernjim satima u splitskom Domu mladih.

Posebnost radionice je u tome što će se posljednjeg dana snimati sve priče koje polaznici zajednički osmisle i iskreiraju tijekom kreativnog procesa.

Prijave su otvorene

Cijena sudjelovanja iznosi 50 eura za odrasle, dok je za studente i srednjoškolce cijena 35 eura.

Svi zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti i prijaviti se putem e-mail adrese laura@playdrama.hr ili pozivom na broj 091 955 1655.