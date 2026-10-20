Priča o Titanicu i hrvatskim junacima stiže u Kaštela: Otkrivaju se manje poznati detalji najveće pomorske tragedije

Gradska knjižnica Kaštela u četvrtak, 22. listopada, s početkom u 19.30 sati, u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu organizira multimedijalno predavanje i prigodnu izložbu pod nazivom "Titanic – Kronologija jedne legende". Gost događanja bit će Slobodan Novković, vodeći hrvatski istraživač tematike Titanica i autor čak devet knjiga posvećenih najpoznatijem brodu na svijetu. Tom će prilikom predstaviti svoja djela "Titanic: činjenice i zanimljivosti" i "Carpathia: brod heroj u sjeni Titanica", objavljena u izdanju Naklade Uliks.

Poseban naglasak na hrvatskim putnicima i herojima s Carpathije

Tijekom predavanja Novković će posjetitelje provesti kroz povijest Titanica, od njegove izgradnje i prvog putovanja do tragičnog potonuća koje je obilježilo pomorsku povijest. Posebna pozornost bit će posvećena brodu Carpathia, koji je odigrao ključnu ulogu u spašavanju preživjelih putnika s Titanica. Jedna od najzanimljivijih tema bit će upravo hrvatska poveznica s ovom tragedijom. Posjetitelji će imati priliku doznati više o hrvatskim pomorcima koji su sudjelovali u spašavanju putnika, ali i o sudbinama hrvatskih iseljenika koji su se nalazili na Titanicu tijekom njegova kobnog putovanja.

Izložba povijesnih predmeta i besplatan upis u knjižnicu

Uz multimedijalno predavanje i predstavljanje knjiga, organizirana je i prigodna izložba predmeta povezanih s povijesnom tragedijom, koja će posjetiteljima dodatno približiti priču o legendarnom prekooceanskom brodu.

Događanje se održava u sklopu Mjeseca hrvatske knjige, a Gradska knjižnica Kaštela pripremila je i posebnu pogodnost za sve posjetitelje. Naime, svi nazočni tijekom održavanja programa moći će se besplatno upisati u Gradsku knjižnicu Kaštela.

Ulaz na predavanje, predstavljanje knjiga i izložbu je slobodan.