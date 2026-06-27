Priča o psu koji je zlostavljao splitski psihijatar dobila sretan epilog: Pronašli su ga s golemim lancem oko vrata, a danas živi život kakav je zaslužio

Jedna od najpotresnijih splitskih priča posljednjih godina dobila je barem jedan sretan nastavak. Seman, pas iz slučaja koji je šokirao Split i Hrvatsku, pronašao je svoj dom.

Vijest je objavila udruga Animal Alliance Hrvatska – AAH, koja je javnosti poručila da je Seman udomljen. Riječ je o jednom od pasa koji su, prema navodima udruge, pronađeni u iznimno teškim okolnostima u sklopu poznatog slučaja iz Splita, povezanog s lokacijom na području Duilova/Orišca.

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Podsjetimo, Dalmacija Danas je ranije pisala o sudskom postupku koji se vodi protiv Tomislava Pelivana, nekadašnjeg psihijatra u splitskoj bolnici, a koji je optužen zbog kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja te uništavanja zaštićenih dijelova prirode. U ranijim nastavcima suđenja javnost je mogla čuti i vidjeti potresne detalje slučaja u kojem su pronađena 67 psa i dva vuka.

Semanova priča sada pokazuje ono na čemu udruge za zaštitu životinja stalno inzistiraju: psi koji su prošli traume nisu izgubljeni slučajevi. Uz vrijeme, stručan rad, strpljenje i prave ljude, i najnepovjerljivije životinje mogu ponovno naučiti vjerovati.

“Seman je udomljen”

“Dragi naši, javljamo vam prekrasnu vijest, Seman je udomljen”, objavili su iz Animal Alliance Hrvatska.

U emotivnoj objavi navode da je za njih najveća nagrada kada se pas iz Splita udomi.

“Znate što nam je najveća nagrada? Kad se pas iz Splita udomi. Saznanje da monstrumi u ljudskom obličju nisu uspjeli u pretvaranju pasa u zvijeri, neprocjenjivo je”, poručili su iz udruge.

Prema njihovim navodima, Seman je bio jedan od pasa koji su ih na početku najviše brinuli.

“Pri otkriću ovog mučnog slučaja, kad smo došli na lokaciju Duilovo, bili smo šokirani viđenim. Od svih zatečenih pasa, Seman nam je bio najveća nepoznanica. Bio je izuzetno nepovjerljiv i asocijalan, ali ujedno i znatiželjan. Izbjegavao je ljudski kontakt i dodire. Trebalo mu je dati vremena da sam procijeni i napravi prvi korak”, navode iz AAH-a.

Šest mjeseci rada i prvi koraci prema oporavku

Kako bi mu pomogli, organiziran je dolazak bihevioristice, a Seman je uključen u bihevioralni protokol. S njim se, navode iz udruge, radilo šest mjeseci.

Napredak je postojao, ali put nije bio jednostavan. Nakon određenog vremena Seman je preseljen s Karepovca u sklonište Animalis Centrum. Nova promjena za njega je ponovno bila stresna.

“To je opet bila još jedna promjena koju nije najbolje prihvatio i nazadovao je”, navode iz AAH-a.

Srećom, tada se dogodio važan preokret. Jedna mlada djevojka uzela ga je na kućni smještaj, odakle ga je nastavila udomljavati.

“To je bio pun pogodak. Seman se opustio i svakim danom napredovao”, poručuju iz udruge.

Danas je voljen, pažen i mažen

Seman danas živi u Zagrebu. Prema objavi Animal Alliance Hrvatska, već neko vrijeme uživa u svom domu, okružen pažnjom i ljubavlju.

“Seman već neko vrijeme uživa u svom domu u Zagrebu, voljen je, pažen i mažen. Kad ga se sjetimo prvog dana, s onom ogromnom lančugom oko vrata, i kad ga vidimo u novom domu, kako opušteno uživa, pun povjerenja i zahvalnosti, srca su nam puna”, objavili su.

Njegovo udomljenje, dodaju, još je jedna potvrda da je moguće spasiti i pse koji iza sebe imaju teška iskustva.

“Semanovo udomljenje je još jedna potvrda da je moguće i da svakog psa čeka njegov čovjek. Semane dragi, nadoknadi svaki izgubljeni dan, zaboravi sve ružno i uživaj, zaslužio si”, poručili su iz udruge.

“Njima samo treba dati priliku”

Iz Animal Alliance Hrvatska ističu da psi iz ovog slučaja nisu “krvoločne zvijeri”, nego životinje kojima treba dati priliku.

“Mi smo svjesni da ti psi nisu krvoločne zvijeri koje trebaju biti zaboravljene na zaboravljenom brdu, njima samo treba dati priliku”, poručuju.

Iako je Seman pronašao svoj dom, borba za ostale pse još nije završena. Prema objavi AAH-a, još je 8 pasa iz Splita u no kill skloništu za napuštene životinje Animalis Centrum, 14 u Petropolisu, 2 u azilu Rijeka, 2 u Zadarskom azilu i 1 u Azilu Dubrovnik.

Udruga poziva građane da ih posjete, pričaju o njima i dijele objave kako bi i oni dobili priliku za novi početak.

Još čekaju svoj dom

Animal Alliance Hrvatska posebno je navela imena pasa koji još trebaju pomoć i ljude koji će im pružiti dom ili barem privremeni smještaj.

To su: Xena, Bula, Margo, Dallas, Kangi, Loki, Zubić vila, Buba, Beban, Žuži, Tesa, Grace, Sophie, Ben, Goldi, Marčelina, Negon, Rina, Rino, Spice, Toti, Toto, Vanesa, Vigo, Vili tartufarko, Willy krafnica i Žutka.

“Ako ih ne možete udomiti zauvijek, razmislite da im pružite privremeni dom jer dom čini ogromnu razliku. Već sam izlazak iz boksova u kojima borave više od dvije godine čini ogromnu razliku, psi doslovno procvjetaju”, poručuju iz AAH-a.

Za pse koji su predugo živjeli u boksovima, lančanim ogrlicama, strahu ili nepovjerenju, i privremeni dom može biti prvi korak prema oporavku.

“Taj jedan korak možda vam se ne čini toliko važan, ali vjerujte, za njih to su vrata u svijet. Molimo vas, budite oni koji će ih otvoriti”, zaključili su iz Animal Alliance Hrvatska.