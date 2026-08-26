Priča o Livajinu biciklu ne prestaje: "Ukrali su ih desetak, samo su njegov vratili"

Ovih dana naveliko se priča o biciklu Marka Livaje, a zanimljivu anegdotu o Hajdukovoj desetki sada je ispričao i Andrija Cmrečnjak, sportski komentator MAXSporta.

Cmrečnjak je u emisiji Totalni nogomet otkrio da je Livaju susreo nakon utakmice Hajduka i Osijeka, koju su Bijeli u nedjelju u četvrtom kolu SuperSport HNL-a dobili uvjerljivih 4:0. "Stao sam na semaforu, pogledao lijevo iza sebe i vidio Marka Livaju na biciklu. Gledam ja njega, gleda on mene i krenemo se smijati", ispričao je Cmrečnjak.

Susret je odmah povezao s pričom o Livajinu ukradenom biciklu. "Rekao sam mu: 'Što kod tebe radi ukradeni bicikl?' Odgovorio mi je da su mu ga vratili. Kad sam ga pitao što se točno dogodilo, rekao mi je da su ih lopovi ukrali desetak. Pitao sam ga: 'Samo su tvoj vratili?' Odgovorio mi je da je tako."

Cmrečnjak je otkrio i da mu je Livaja potom objasnio kakve su performanse bicikla, a posebno ga je iznenadilo koliko brzo može ići. "Objasnio mi je performanse bicikla i, kad ga je stisnuo, ljudi moji, to je kao motor", zaključio je komentator MAXSporta.