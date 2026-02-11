Priča malene Lene Mari vraća nadu! Svaki šesti par u Hrvatskoj prolazi isto, a broj rođene djece raste: "Ponovila bih to još tisuću puta kad je vidim"

Svaki šesti par u Hrvatskoj ima problema s neplodnošću. Prema podacima za 2023. iz 18 ovlaštenih zdravstvenih ustanova, 9 javnih i 9 privatnih, u postupcima medicinski pomognute oplodnje sujelovalo je 5336 parova. Od ukupno 10.415 započetih ciklusa provedeno je 9.776 postupaka u prirodnom i stimuliranom ciklusu. Rodilo se 1869 djece.

Lena Mari rođena je prije tri tjedna iz drugog pokušaja medicinski pomognute oplodnje u Kliničkoj bolnici Merkur.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Mi smo nakon godinu i pol dana saznali da imamo problem, štoviše da je problem kod mene i to je bilo dosta teško za prihvatiti, psihički najviše. Fizički sam bila spremna na sve. Ponovila bih to još 1000 puta kad je vidim, doslovno, osjećaj je neopisiv jer sve bi dala opet za nju, rekla je Mihaela Medić za HRT.

U 2023. u postupcima MPO-a jednom ili više puta sudjelovalo je 5336 parova. Provedeno je 9776 postupaka u prirodnom i stimuliranom ciklusu, a rođeno je 1869 djece, 65 više nego godinu prije.

- Mi smo u 2023. godini napravili preko 1200 postupaka. Imamo nešto veći pritisak pacijenata i vjerojatno od svih državnih klinika, naš Zavod za humanu reprodukciju ima najviše postupaka. Rođeno je oko 370 i nešto djece. Postupci koje mi najviše primjenjujemo su postupci ICSI, znači injekcija jedne sjemene stanice u jednu jajnu stanicu, rekao je prof. dr. sc. Krunoslav Kuna, dr. med., predstojnik Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a "Sestre milosrdnice".

"Većini parova možemo pomoći"

Put do djeteta ovisi o dobi žene, ali i brojnim drugim čimbenicima.

- Brojke ovise o dobi žene, spermiogramu, o tome ima li endometriozu, adenomioze, način dobivanja sjemena. Puno je faktora. Postupke od inseminacije, klasičnog IVF-a, icsia i ono što radimo puno već duže vrijeme su onkofertilitetmi postupci. Ono što treba reći, što je ohrabrujuće je da većini parova danas možemo pomoći, rekao je prim. doc. dr. sc. Ivan Bolanča, dr. med., specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije KBC-a "Sestre milosrdnice".

Pomažu im u 9 javnih i 9 privatnih ovlaštenih zdravstvenih ustanova za medicinski pomognutu oplodnju.

- Glavni nam je problem odgođena dob rađanja, odnosno odgođena dob reprodukcijske želje. Ustanove koje se bave medicinski pomognutom opodnjom imaju zadano zakosnki 250 ciklusa po jednom embriologu, rekao je prim. dr. sc. Miro Šimun Alebić, dr. med., ravnatelj Poliklinike Alea Fertility i subspecijalist humane reprodukcije.

Nagrada za posvećenost i empatiju novorođena su djeca.

- Svake godine bilo iz MPO postupaka ili samo nekih postupaka da se pomogne paru na neki drugi način otprilike napunimo dva razreda djece, kaže profesor Alebić.

Sreća je to za sve i mama Mihaela hrabro poručuje: Na kraju smo uspjeli i vjerojatno ćemo pokušavati još za seku i bracu kad dođe vrijeme za to.