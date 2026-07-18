Priča koja dira u srce: Potomkinja bračkih iseljenika otkriva zašto se Hrvatskoj uvijek vraća

Iako je rođena i odrasla u Kaliforniji, Ida Rajkovich nikada nije izgubila vezu s Hrvatskom. Njezina obiteljska priča počinje na otoku Braču, odakle je njezin otac Anton Matulić krajem tridesetih godina prošlog stoljeća otišao u Sjedinjene Američke Države u potrazi za boljim životom. Danas, desetljećima poslije, Ida se redovito vraća u zemlju svojih predaka, uvjerena da Hrvatska nije samo mjesto iz kojeg potječe njezina obitelj, nego i mjesto kojem pripada.

– Za mene je svaki dolazak u Hrvatsku vrlo emotivan. Iako sam rođena i odrasla u Kaliforniji, Hrvatska je oduvijek bila dio mog identiteta zahvaljujući mojim roditeljima i obitelji. Kada sam ovdje, nemam osjećaj da sam u stranoj zemlji, nego da sam došla kući – kaže Ida.

Njezin otac Anton Matulić rođen je 1909. godine u Dolu na Braču. Odrastao je u skromnim uvjetima, kao i mnogi mladi Dalmatinci toga vremena. Nakon odslužene vojne službe u mornarici suočio se s teškim gospodarskim prilikama, dok se Europa ponovno približavala ratu.

Prilika koja mu je promijenila život pojavila se 1938. godine, kada je otišao u Kaliforniju, gdje su ga već čekali stariji brat i stric.

– U našoj se obitelji uvijek prepričavala priča da je karta za Ameriku prvotno bila namijenjena drugom mladiću iz Dola koji na kraju nije otputovao. Moj je otac tako, gotovo slučajno, dobio priliku koja je promijenila život naše obitelji – prisjeća se Ida.

Nakon odlaska iz domovine Anton se samo jednom vratio na Brač. Došao je posjetiti svoju voljenu sestru Katicu i rekao joj da želi pronaći suprugu te osnovati obitelj. Upravo ga je ona upoznala s Emmom Ostoja Matulić, ženom s kojom će se 1955. godine vjenčati i zajedno izgraditi novi život u Kaliforniji.

Posebno mjesto u obiteljskoj priči zauzima upravo Idina majka Emma, koja je preminula prije osam mjeseci, u 99. godini života.

– Do posljednjih dana uvijek je pitala za našu rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj. Bila je čuvarica hrvatskog jezika, naših običaja i obiteljskih priča. Nedostaju mi naši razgovori na hrvatskom jeziku i priče koje mi je pričala. Zahvaljujući njoj hrvatski je ostao živ u našem domu i u mom srcu – govori Ida.

Upravo zahvaljujući roditeljima hrvatski identitet nikada nije izblijedio, premda je obitelj živjela tisućama kilometara daleko od Brača.

Jedna uspomena posebno joj je ostala urezana u sjećanje. Otac joj je pokazao grob svojega strica u Hollisteru u Kaliforniji, na kojem je kao mjesto rođenja pisalo "Austria-Hungary".

– Kao dijete nisam razumjela značenje tih riječi, ali danas shvaćam koliko jedna jednostavna rečenica može ispričati o povijesti naše obitelji i svih hrvatskih iseljenika koji su morali napustiti svoj dom u potrazi za boljim životom – kaže.

Danas Ida nastavlja njegovati obiteljsku povezanost s Hrvatskom i prenosi je na novu generaciju. Njezino troje djece više je puta posjetilo Hrvatsku zajedno s njom i bakom, a kasnije su dolazili i sa svojim supružnicima kako bi bolje upoznali zemlju svojih predaka.

Nova želja obitelji sada je da istim putem krenu i unuci.

– Želim da upoznaju Dol, Brač i Split, ne samo kao prekrasna mjesta, nego kao mjesta u kojima žive naši dragi rođaci i prijatelji. Upravo ljudi koje ondje volimo čine da se uvijek osjećamo dobrodošlo i kao kod kuće – ističe.

Obiteljska priča Ide Rajkovich obuhvaća više od jednog stoljeća – od vremena Austro-Ugarske Monarhije, preko dva svjetska rata i velikog vala iseljavanja, do života u Kaliforniji i današnjih povrataka u Hrvatsku. Iako je obitelj izgradila život u Americi, povezanost s domovinom nikada nije nestala.

– Hrvatska za mene nije samo zemlja mojih roditelja. To je zemlja u kojoj su naši korijeni, u kojoj nas uvijek čekaju obitelj i prijatelji i mjesto kojem se uvijek rado vraćamo. Kad danas šetam Dolom, Bračem ili Splitom, ne osjećam se kao turist. Osjećam se kao kći Antona i Emme Matulić koja se vratila kući.

Nada se da će njezina djeca, a jednog dana i unuci, nastaviti njegovati tu vezu.

– To će biti najljepši način da odamo počast hrabrosti mojih roditelja i ljubavi koju su cijeloga života nosili prema svojoj domovini.