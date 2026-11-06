Pri kraju smo "zdravog vremena" po buri. Treba li požuriti pobrati masline? Na vidiku jugo i osjetno zatopljenje, trajat će

Aktualni tjedan obilježava stabilno jesensko vrijeme. Temperature su već neko vrijeme niže od prosjeka za dio godine, što je jedno od najduljih razdoblja ove godine. Pri tome su osobito svježe noći koje su u pojedinim kotlinama Dalmatinske zagore praćene mrazom. Danju je ugodno, a tako je bilo i jučer s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 14 do 21°C.

Još do kraja tjedna zadržat će se relativno prohladno ili barem prosječno toplo vrijeme. Ipak, razdoblje s burom završava ovog vikenda kada će se na moru pojaviti jugo. Bit će to tek blagi uvod u jačanje juga sljedeći tjedan, osobito u drugom dijelu tjedna.

Također, od subote više neće biti tako sunčano, a bit će i malo kiše, osobito u nedjelju.

Danas nas očekuje pretežno sunčano i većinom suho vrijeme. Navečer sa zapada postupno naoblačenje, uglavnom na otvorenom moru uz malo kiše. Ujutro tiho ili burin, danju tiho ili slab vjetar s jugozapada. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 13°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature slične onima u četvrtak i bit će većinom od 15 do 20°C.

U subotu će biti dosta visoke i srednje naoblake, uglavnom će na moru biti slabe kiše, prema otvorenom moru ponegdje i preko 30 litara. Ipak, na većem dijelu obale bit će suho, tek ponegdje uz koju litru kiše, uglavnom navečer. Vjetar vrlo slab ili će biti tiho. Podno Velebita slaba do umjerena bura, navečer na moru južnog Jadrana slabo jugo. Jutarnje temperature zraka slične onima u petak, danju većinom od 16 do 21°C.

Nedjelja donosi promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Iako će se u većini predjela zadržati suho, mjestimice će biti većinom slabe kiše. Vjetar većinom slab, ponegdje i bonaca. Na moru južne Dalmacije prolazno slabo do umjereno jugo. Najviše dnevne temperature zraka većinom od 13 do 19°C.

Vrlo slično vrijeme očekuje nas još u ponedjeljak.

Od utorka se očekuje jačanje juga i postupno zatopljenje. Povremeno će biti kiše iako ona biti tek povremena. Jugo će sve više dizati temperature zraka, osobito one noćne pa ćemo od utorka ući u novo duže razdoblje natprosječno visokih temperatura zraka.