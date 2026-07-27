Preživjeli bosanski penjač opisao posljednje trenutke prije užasa: "Nije se radilo o nedostatku priprema. Mislim da je glavni razlog.."

Jedan od spašenih bosanskih penjača, Haris Adilović, izjavio je 26. srpnja za Izvestija da je tragedija na Elbrusu posljedica netočne vremenske prognoze, a bez nedostatka priprema grupe. Dodao je da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uvjeti pokazali težinama od očekivanih.

Adilović je rekao da su se poteškoće pojavile od samog početka uspona. Grupa nije imala vodiča , a u početnoj fazi jedan od sudionika počeo se jako smrzavati, što je natjeralo vodeći tim da se okrene.

"Drugi tim je nastavio penjanje, ali nakon otprilike 100-150 metara, i odlučili smo se odustati od uspona. Kad smo osigurali užad na dijelu rute i popeli se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gore. Odlučili smo se vratiti", prisjeća se za portal iz.ru.

Muškarac je napomenuo da su svi članovi tima iskusni i da se dobro poznaju. Objasnio je da u Bosni i Hercegovini penjači treniraju gotovo svaki vikend, jer su planine tako blizu.

"Dakle, nije se radilo o nedostatku priprema. Mislim da je glavni razlog bila netočna vremenska prognoza", rekao je.

Stručnjaci utvrđuju detalje tragedije.

Zahtjev za pomoć preostalim penjačima na planini objavljen je 25. srpnja. Osam spasilaca poslano je na mjesto događaja. Penjači su se samostalno penjali na Elbrus , bez pomoći profesionalnog vodiča. Samo su dvojica preživjela : Haris A. i Kemal V., rođeni 1983. odnosno 1988. godine.

Uprava ruskog Ministarstva za izvanredne situacije za Kabardino-Balkariju izvijestila je da teški vremenski uvjeti osiguravaju spašavanje da izvuku tijela dvojice preminulih penjača. Planinarski klub Vedro Zenica, čiji su preminuli bili članovi, izjavio je da bosanskohercegovački državljani nisu bili turisti , već iskusni penjači na ekspediciji, piše portal iz.ru.