"Preživio samo jedan dječak": Hvarani doplovili na Palagružu i postavili spomen-ploču na mjestu tragedije

Usred otvorenog Jadrana, daleko od naseljenih otoka i svakodnevnog života, nalazi se Palagruža, jedno od najneobičnijih i najtajanstvenijih mjesta hrvatskog dijela Jadrana. Njezine strme stijene, izložene snažnim vjetrovima i valovima, stoljećima su bile utočište i iskušenje ribarima koji su ondje dolazili u potrazi za bogatim ulovom. Mnoge su se priče s tih putovanja izgubile u vremenu, no jedna se održala do današnjih dana. Govori o hvarskim ribarima koje je, prema predaji, zatrpao golemi odron stijena.

Mjesto na kojem se navodno dogodila tragedija i danas nosi znakovito ime Pol Forane, odnosno Pod Hvarane. Smješteno je na južnoj obali Palagruže, na istočnoj strani žala, u podnožju strmih litica. Iako nije poznato kada se nesreća navodno dogodila, niti postoje pisani dokumenti koji bi je nedvojbeno potvrdili, sjećanje na stradale ribare ostalo je sačuvano u usmenoj tradiciji.

Upravo su zbog toga Hvarani ovih dana poduzeli poseban pothvat. Organizirali su odlazak na Palagružu kako bi ondje postavili spomen-ploču u čast ribarima o kojima govori stara otočna predaja.

Prije isplovljavanja iz Hvara izmolili molitvu Joška Božanića

U petak, 16. listopada 2026. godine, neposredno prije isplovljavanja iz hvarske luke, sudionici putovanja okupili su se na zajedničkoj molitvi. Nije to bila obična molitva, nego poetski zapis duboko povezan s poviješću ribarenja i plovidbe prema Palagruži.

U zabilježenom obraćanju prije polaska jedan od sudionika objasnio je razlog njihova putovanja.

„Danas je 16.10.2026. i skoro partijemo za Palagružu da bi postavili ploču u spomen Foranima koji su tamo prije mnogo, mnogo godina poginuli u nekakvom odronu”, poručio je okupljenima.

Potom je najavio molitvu u obliku pjesme „Molitva pri partence”, autora poznatog hrvatskog književnika, jezikoslovca i istraživača otočne baštine Joška Božanića. Riječ je o pjesničkom djelu nadahnutom komiškim govorom, ribarskim običajima i opasnim putovanjima na pučinu.

Prisutni su se najprije prekrižili, a potom je započelo kazivanje stihova posvećenih Gospi, vjetrovima, jedrima i neizvjesnosti odlaska na more.

„O Madona divina, da je roza ol burina...”

Kroz pjesmu se nižu prizori i izrazi iz staroga pomorskog života. Spominju se bura, levant, garbin, jedra, sidra, brodska oprema i nevremena, a molitva zaziva sretan put i siguran povratak. Njezina je posebnost u jeziku kojim su generacije otočnih ribara opisivale svijet mora i plovidbe, često daleko od sigurnosti kopna.

Palagruža je u uvodnom obraćanju opisana i posebno slikovitim riječima — kao otok među zvijezdama, jedna od zvijezda naše jadranske otočke galaksije.

Po završetku molitve uslijedile su kratke riječi koje bi mogle stajati na početku gotovo svakog velikog pomorskog putovanja:

„Eto ga, moremo poć. Dobar vitar.”

Nakon toga sudionici su isplovili prema Palagruži, noseći sa sobom posvetnu ploču koju su postavili na lokaciji povezanoj s predajom o stradalim Hvaranima.

Tragedija za vrijeme objeda: Stijene zatrpale ljude i barku

Što se, prema predaji, nekoć dogodilo na Palagruži?

Jedan od najvažnijih zapisa o toj tragediji nalazi se u radu „Komiška ribarska epopeja” Joška Božanića, objavljenom 1983. godine u časopisu Čakavska rič. Autor je zabilježio kazivanja komiških ribara, među kojima i priču o mjestu Pol Forane.

Prema toj usmenoj predaji, skupina hvarskih ribara boravila je na Palagruži i odmarala se na obali pod stijenama. Dok su objedovali, s litice se odvalila golema masa kamenja i zatrpala ljude. Navodno je preživio samo jedan dječak koji se u trenutku nesreće nalazio podalje od ostalih.

Različite inačice priče ponešto se razlikuju u pojedinostima. U jednoj se navodi da je dječak otišao drugoj ribarskoj družini, dok druga spominje da su ga poslali po vodu. Zajednički im je tragičan završetak: stijene su zatrpale ribare, a dječak je jedini ostao živ.

Posebno zanimljive pojedinosti donosi Božanićev „Komiški dikcionar C – F”, objavljen u časopisu Čakavska rič. U njemu se lokalitet Pol Forane opisuje kao mjesto na istočnoj strani žala, na južnoj obali Palagruže.

Prema zabilježenoj predaji, hvarski ribari nisu sudjelovali u natjecanju kojim su se među komiškim ribarima određivala najbolja mjesta za boravak i ribolov na Palagruži. Zbog toga im je pripao opasan položaj pod liticama, koji su drugi ribari izbjegavali upravo zbog mogućnosti odrona.

Na tom su mjestu, prema kazivanju, postojali špilja i obalni prostor na kojem su se ribari odmarali i izvlačili barke. Kada se golemi dio stijene odlomio, zatrpao je i ljude i njihovu gajetu.

Ova predaja tako ne govori samo o nesreći nego i o surovim uvjetima ribarskog života, kada je izbor sigurnog mjesta na obali mogao odlučivati o životu ili smrti.

Govorilo se da se za velikoga mora još čuju jauci stradalih ribara

Najneobičniji dio priče povezan je s vjerovanjem da se stradali ribari na neki način i dalje oglašavaju iz dubine.

U usmenom kazivanju koje prenosi Joško Božanić spominje se vjerovanje da se tijekom velikoga mora, kada valovi udaraju o stijene, iz podnožja litice mogu čuti zvukovi nalik jecajima zatrpanih Hvarana.

Riječ je, naravno, o narodnoj predaji, a ne o stvarnoj potvrđenoj pojavi. No upravo takve priče pokazuju koliko su snažno tragični događaji, stvarni ili zapamćeni kroz legende, mogli obilježiti svijest otočnog stanovništva.

More i stijene na Palagruži nisu bili samo prirodni okoliš, nego prostor ispunjen pričama o nestalim ljudima, opasnim putovanjima i ribarskim sudbinama.

U istim se kazivanjima spominju i druge nesreće, uključujući pogibije ribara tijekom nevremena te nestanke brodova koji se nikada nisu vratili u matične luke.

Povjesničari upozoravaju: Nesreća nije potvrđena pisanim dokumentima

Priča o stradalim Hvaranima nije ostala zabilježena samo u lokalnoj usmenoj predaji.

Hvarski povjesničar Joško Kovačić u znanstvenom radu „Palagruža od 12. do 20. stoljeća”, objavljenom 1997. godine u Prilozima povijesti otoka Hvara, također navodi lokalitet Pol Forane – Pod Hvarane i predaju o ribarima koje je zatrpao odron.

Kovačić spominje da je istu priču zabilježio i poznati britanski putopisac i istraživač Richard Francis Burton, koji je posjetio Palagružu u 19. stoljeću. Burton je iznio mišljenje da je odron možda bio posljedica potresa, no za takvo objašnjenje ne postoje pouzdani dokazi.

Kovačić pritom izričito upozorava da predaja ima mitska obilježja i da sam događaj nije potvrđen pisanim izvorima. Zbog toga nije moguće pouzdano odrediti vrijeme nesreće, broj poginulih ni sve njezine okolnosti.

Međutim, postojanje samoga toponima, kao i činjenica da se priča održala među ribarima kroz više naraštaja, predstavljaju vrijedan dio nematerijalne kulturne baštine Palagruže.

Palagruža je stoljećima povezivala Hvar, Vis i Komižu

Kako bismo razumjeli zašto su se Hvarani uopće nalazili na tom udaljenom otoku, potrebno je poznavati povijest ribarenja na otvorenom Jadranu.

Palagruža je stoljećima imala iznimno gospodarsko značenje zbog bogatih lovišta plave ribe, osobito srdele. Iako se danas najčešće povezuje s Komižom i glasovitim gajetama falkušama, povijest ribolova na Palagruži neraskidivo je povezana i s Hvarom.

U prošlosti su Vis i Palagruža pripadali širem području hvarske komune. U razdoblju mletačke vlasti ribolov je bio važna gospodarska djelatnost, a Komižani su organizirali duge i zahtjevne ribarske pohode na Palagružu.

Ti su pothvati zahtijevali veliko iskustvo, poznavanje morskih struja, vjetrova, ribolovnih položaja i mogućnosti zaklona u slučaju nevremena. Brodovi su često plovili u skupinama, a ribari su na Palagruži boravili danima ili tjednima.

Upravo u takvom svijetu nastajale su predaje o iznimnim ulovima, opasnim nevremenima i ljudskim tragedijama. Pol Forane jedna je od onih priča koje su preživjele zahvaljujući usmenom pamćenju pomorskih zajednica.

Spomen-ploča kao most između prošlosti i sadašnjosti

Postavljanjem spomen-ploče Hvarani su sada dali vidljivo obilježje mjestu koje je dotad svoju povijest čuvalo ponajprije u nazivu i usmenoj predaji.

Njihov odlazak na Palagružu nije bio samo izlet na udaljeni pučinski otok, nego i čin čuvanja zajedničkoga pomorskog nasljeđa. U tome je posebno značenje imala molitva izrečena prije isplovljavanja, jer je povezala suvremene sudionike putovanja s jezikom i običajima generacija ribara koje su prije njih odlazile na otvoreno more.

Bez obzira na to hoće li povijesna istraživanja ikada uspjeti potvrditi sve pojedinosti predaje o stradalim Hvaranima, ona ostaje važan dio otočnog identiteta.

Palagruža je mjesto na kojem su se tijekom tisućljeća susretali pomorci, ribari i putnici, a njezine stijene čuvaju brojne priče koje još uvijek čekaju da budu ispričane.

Od 16. listopada 2026. godine na jednom od tih mjesta nalazi se i nova spomen-ploča.

Ona podsjeća na ribare koji su, prema predaji, ondje izgubili živote, ali i na njihovu povezanost s otokom Hvarom i cijelom jadranskom pomorskom tradicijom.

A priča o njihovu stradanju, sačuvana kroz naraštaje, sada je dobila još jedan način da se ne zaboravi.