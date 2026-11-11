"Preživio sam Vukovar i Ovčaru": Potresno svjedočanstvo hrvatskog branitelja Vilima Karlovića u Splitu

Kako je izgledalo preživjeti strahote Vukovara i Ovčare, svakodnevno se suočavati sa smrću i pronaći snagu za nastavak borbe? Odgovore na ova i brojna druga pitanja Splićani će imati priliku čuti iz prve ruke na susretu Hrvatskoga nadzemlja, koji će se održati u srijedu, 11. studenoga 2026. godine.

Hrvatsko nadzemlje organizira susret pod nazivom „Preživio sam Vukovar i Ovčaru”, na kojem će gostovati hrvatski branitelj iz Domovinskog rata Vilim Karlović, autor istoimene knjige svjedočanstava.

Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, ovaj susret donosi priliku za prisjećanje na jedno od najtežih razdoblja hrvatske novije povijesti, ali i za upoznavanje osobnog iskustva čovjeka koji je preživio ratne strahote.

Kako je izgledalo gledati smrti u oči?

Što se događalo u Vukovaru i na Ovčari tijekom ratnih godina? Kako je bilo svakoga jutra buditi se s mišlju da bi taj dan mogao biti posljednji? Odakle crpiti hrabrost za nastavak borbe u trenucima kada se činilo da nade više nema?

Kako je izgledalo suočiti se s vlastitim krvnicima, ne znajući što će se dogoditi u sljedećem trenutku?

Upravo su to neka od pitanja na koja će tijekom susreta odgovoriti Vilim Karlović, dijeleći svoja osobna iskustva i sjećanja na događaje koji su obilježili njegov život.

Susret u Nadbiskupskom sjemeništu

Program će se održati u srijedu, 11. studenoga, u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, na adresi Zrinsko-frankopanska 19.

Početak susreta iznimno je zakazan za 20:30 sati.

Uz svjedočanstvo gosta, posjetitelji će imati priliku pogledati i dramske uratke nastale u radionici Hrvatskoga nadzemlja.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se mladi iz VIS-a Znak pobjede iz Košuta.

Poziv svim zainteresiranima

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže na susretu posvećenom sjećanju, hrabrosti, žrtvi i važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu.

Susret „Preživio sam Vukovar i Ovčaru” prilika je da se kroz osobno svjedočanstvo Vilima Karlovića još jednom podsjetimo na stradanja Vukovara, ali i na snagu ljudi koji su prošli kroz nezamislive ratne okolnosti.

Mjesto: Velika dvorana Nadbiskupskog sjemeništa, Zrinsko-frankopanska 19, Split Datum: Srijeda, 11. studenoga 2026. Vrijeme: 20:30 sati