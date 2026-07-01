PrevMed nastavlja s javnozdravstvenim akcijama: „Ljeto bez rizika” stiže u Mall of Split

Nakon niza javnozdravstvenih aktivnosti provedenih tijekom proteklih mjeseci, studenti Medicinskog fakulteta u Splitu nastavljaju promicati važnost prevencije i zdravih životnih navika. Ovoga puta sekcija PrevMed organizira akciju „Ljeto bez rizika – PrevMed Summer Check-Up”, koja će se održati u subotu, 4. srpnja, od 10 do 12 sati u Mall of Splitu.

Tijekom akcije građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu glukoze u krvi, ali i dobiti savjete o pravilnoj hidrataciji, zaštiti od visokih temperatura te očuvanju zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. Cilj akcije je građanima približiti važnost preventivnih pregleda i potaknuti ih na brigu o vlastitom zdravlju.

PrevMed je studentska sekcija Medicinskog fakulteta u Splitu posvećena javnom zdravstvu, epidemiologiji i infektologiji. U suradnji s KBC-om Split, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hepatosom, Crvenim križem i drugim partnerima tijekom ove akademske godine organizirala je i sudjelovala u brojnim javnozdravstvenim projektima. Među njima su obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije, akcija „U ritmu zdravlja” na splitskoj Rivi, aktivnosti povodom Hrvatskog dana moždanog udara te sudjelovanje u „Poliklinici na otvorenom” u Đardinu, gdje su studenti zajedno s liječnicima građanima pružali preventivne preglede i zdravstvene savjete.

Predsjednica sekcije PrevMed, studentica medicine Zita Vukšić, ističe kako je cilj svake akcije približiti preventivnu medicinu građanima i pokazati koliko male navike mogu doprinijeti očuvanju zdravlja.

„Ljeto je razdoblje kada zbog visokih temperatura često zaboravimo na neke osnovne preporuke za očuvanje zdravlja. Ovom akcijom želimo građanima omogućiti jednostavne preventivne preglede, ali i razgovor o tome kako malim promjenama možemo učiniti puno za svoje zdravlje. Veliko nam je zadovoljstvo što iz akcije u akciju vidimo sve veći interes građana za ovakve inicijative.”

Iz PrevMeda poručuju kako će i nakon završetka akademske godine nastaviti provoditi javnozdravstvene aktivnosti s ciljem promicanja prevencije i zdravstvene pismenosti u lokalnoj zajednici.

Svi zainteresirani građani pozvani su da im se pridruže u subotu, 4. srpnja, od 10 do 12 sati u Mall of Splitu te iskoriste priliku za besplatne preventivne preglede i stručne savjete za sigurno i zdravo ljeto.