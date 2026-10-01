PREVARANTI HARAJU DALMACIJOM Ovo je 'alarm' iz splitske policije: Ženama s računa nestale tisuće eura

Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je građane na novi niz računalnih prijevara zbog kojih su žrtve ostale bez znatnih iznosa novca. U proteklih nekoliko dana policiji se javilo više oštećenih, a u svim slučajevima kriminalistička istraživanja su u tijeku.

U prvom slučaju 51-godišnjakinju je kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao djelatnik Revoluta. Prema navodima policije, dovela ju je u zabludu i navela da putem aplikacije mobilnog bankarstva autorizira bankovni račun povezan s drugom bankom.

Nakon što je postupila prema dobivenim uputama, s njezina bankovnog računa nestalo je gotovo 1600 eura.

Bez još većeg iznosa ostala je 46-godišnjakinja koja je putem interneta prodavala predmet. Kontaktirala ju je nepoznata osoba koja se lažno predstavila te ju je tijekom komunikacije navela da ustupi podatak o sigurnosnom tokenu banke.

Nakon što je to učinila, žena je utvrdila da joj s bankovnog računa nedostaje oko 4000 eura.

Na meti računalnih kriminalaca našla se i jedna tvrtka. Tijekom rujna nepoznati počinitelj neovlašteno je pristupio računalnom sustavu tvrtke te odgovornu osobu obmanuo i naveo da uplati više od 2000 eura u bitcoinu kako bi ponovno dobila pristup sustavu.

Policija u sva tri slučaja provodi kriminalistička istraživanja kako bi utvrdila okolnosti i pronašla počinitelje.

Građane ponovno pozivaju na poseban oprez prilikom komunikacije s nepoznatim osobama, osobito kada se od njih traže osobni ili bankovni podaci.

Iz policije naglašavaju da nepoznatim osobama nikada ne treba ustupati osobne i bankovne podatke, CVC broj s poleđine kartice, PIN-ove ni jednokratne autorizacijske kodove.

Ako posumnjaju da je riječ o pokušaju prijevare, građanima savjetuju da odmah prekinu komunikaciju i o svemu obavijeste policiju.