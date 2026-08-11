Prevaranti haraju Dalmacijom: Lažna „kći“ uzela ženi 4 tisuće eura, 80-godišnjak ostao bez 7 tisuća

Posljednjih dana na području Policijske uprave zabilježeno je nekoliko slučajeva računalnih prijevara i prijevara na štetu naših građana. Građani su prijavili različite načine na koje su ostali bez novca, vjerujući da ulažu novac u razna dobra, dionice i kriptovalute i uvjereni da otvaraju poveznice svojih banaka ili da komuniciraju s bliskim osobama kojima je potrebna pomoć i novac.

Tako je muškarac u dobi od 80 godina od 2024. godine do dana prijave policiji, vjerujući da komunicira s osobama koje su ovlaštene za posredovanje ulaganja u kriptovalute, nepoznatim osobama omogućavao da putem aplikacija na udaljeni pristup koriste njegove bankovne račune. Kako je tijekom godina shvatio da novac s njegovih računa nestaje te da od toga nema nikakvu koristi ili novčanu dobit, shvatio je da je prevaren i oštećen za oko 7 000 eura.

Građanin rođen 2003. godine policiji je prijavio da je svoje bankovne podatke dao nepoznatoj osobi s kojom je komunicirao putem telefon i koja mu je obećala povrat novca kojeg je davno izgubio, kada je također bio žrtva prijevare. S njegovog računa skinut je iznos od 250 eura.

Ženu starije životne dobi dovedena je u zabludu SMS porukom nepoznate osobe koja se predstavila kao njena kći koja živi i radi u inozemstvu. U poruci koju je primila na svoj mobitel pisalo je da se radi o novom broju njene kćeri kojoj stari mobitel nije u funkciji i da joj je potrebno uplatiti određen iznos novca kako bi platila troškove života i stanovanja. Vodeći se sadržajem lažne SMS poruke žena je vjerujući da kći od nje traži novac na nepoznati račun uplatila više od 4 000 eura.

S prijavom da je oštećen javio nam se i 23-godišnjak koji je klikom na lažnu poveznicu OTP banke i ažuriranjem osobnih i bankovnih podataka, ostao bez gotovo 1800 eura s bankovnog računa.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku radi utvrđivanja identiteta počinitelja i svih okolnosti prijavljenih događaja.

Građanima još jednom savjetujemo da uvijek prije nego se odluče za bilo kakva ulaganja, zatraže nepristrani financijski savjet, te da ne prihvaćaju ponude za ulaganja sve dok nisu u potpunosti sigurni radi li se o prijevari ili su osobe koje su ih kontaktirale ovlaštene za obavljanje takvih poslova. Također, da budu posebno oprezni kada na svoj mobilni uređaj zaprime SMS poruke u kojima se osobe predstavljaju kao članovi njihove obitelji ili njima bliske osobe u potrebi. Uvijek prethodno provjerite jesu li zahtjevi i molbe u sadržaju takvih poruka realno mogući ili se radi o prijevari radi koje će te izgubit novac. Nikada ne ustupajte nepoznatim osobama svoje podatke i brojeve bankovnih računa, PIN-ove, autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica i CVC brojeve. S matičnom bankom uvijek provjerite autentičnost poveznice, a su slučaju da ste već kliknuli i unijeli podatke, odmah promijenite lozinke i kontaktirajte banku kako bi blokirali pristup i spriječili krađu sredstava s bankovnih računa.

Budite oprezni i ne nasjedaju na lažne pozive, poruke i ponude. U slučaju sumnjivih poziva, poruka ili kontakata, odmah prekinite komunikaciju i obavijestite policiju na broj 192.

Korisne savjete, informacije i upozorenja o načinu kako se zaštitit možete pronaći na stranici Policijske uprave splitsko dalmatinske Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?