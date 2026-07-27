Prevara kakvu policija u Dalmaciji sve češće bilježi! Starija žena nasjela na priču i ostala bez velikog iznosa

U Policijskoj postaji Knin zaprimljena je kaznena prijava koju je podnijela oštećena 69-godišnjakinja zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare.

Naime, 22. srpnja oštećena je stupila u kontakt s nepoznatom osobom koja ju je dovela u zabludu tvrdeći da raspolaže novčanim sredstvima ostvarenima ulaganjem u kriptovalute.

Tom prilikom joj je rečeno da bi prema dostupnim podacima trebala imati oko 80 tisuća eura u svom kriptonovčaniku te da navedena sredstva može „otkupiti“ isplatom novca s vlastitog bankovnog računa na bankovni račun nepoznate osobe u iznosu od oko 16.000 eura.

Ne sumnjajući u navedene tvrdnje, oštećena je uplatila navedeni novčani iznos nakon čega više nije uspjela stupiti u kontakt s navedenom osobom te je shvatila da je prevarena.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja u cilju otkrivanja počinitelja.

- Podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama.

Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.

Stoga pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192!

Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj - priopćili su iz nadležne PU.