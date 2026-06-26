Preuređene prostorije onkologije za holistički pristup, predstojnik Vrdoljak: Oboljela od raka dojke sad ima druge najbolje šanse za izlječenje u EU!

Splitska Klinika za onkologiju odnedavno je potpuno preuređena ‘po holističkom’, sveobuhvatnom pristupu pacijentu, djelovati na ‘okuse, mirise, boje, percepciju bolesnika’, kako su kazali predstojnik klinike Eduard Vrdoljak te ravnatelj KBC-a Krešimir Dolić.

Kroz sve katove se čuje opuštajuća glazba, u svim prostorijama su nove fotelje koje oblikom, bojom i rasporedom također djeluju umirujuće, zidovi su ukrašeni fotografijama i slikama, a još uvijek nije postavljen (obećano je da će to biti vrlo brzo) aparat za kavu i tople nepitke, koje će pacijenti i rodbina moći koristiti potpuno besplatno!

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No, predstavnici medija su s domaćinima obišli i prostorije s četiri linearna akceleratora te ostaloj opremi za dijagnostiku koja se ‘skriva’ u podrumu. ‘Po ovome smo najopremljeniji u svijetu, zbilja smo state of the art klinika!’ - kazao je ponosno dr. Vrdoljak, koji je nešto kasnije kazao i zastrašujuće brojke, ali i one koje bude nadu...

- Oko 120 pacijenata prođe dnevno, plus još 120 pacijenata na radioterapiji, pa tako svaki radni dan. Svake godine na žalost imamo porast broja bolesnika, ali ne bih gledao na tak način. Primjerice, početkom 2000-tih broj živih s rakom je bilo negdje oko 60 tisuća u Hrvatskoj. Sad je 190 tisuća! No to govori u prilog naših rezultata. Primjerice, rak dojke kod žena je bio jedan od lošijih primjera naše kvalitete skrbi, bili smo kao i u svim drugim disciplinama pri kraju… Sada bolesnica koja oboli od raka dojke u Hrvatskoj ima druge najbolje šanse za izliječenje u EU. Bolje od Švedske, Danske, Njemačke ili Francuske. Dakle, biti bolesnik tu je danas zapravo sreća. - naglasio je predstojnik.

Potvrdio je i ravnatelj Dolić kako je onkologija ‘perjanica KBC-a u stručnom i organizacijskom smislu’.

- Novouređenim prostorima smo definitivno htjeli podići razinu skrbi za naše pacijente, da se što ugodnije osjećaju u ovim prostorima. Kao što i sami znate, pri spomenu same riječi onkologija svi se osjećamo polako nelagodno. Na ovaj način pacijenti ulaskom u ove prostore gube taj osjećaj da su praktički onkološki pacijenti, trudimo im se odmaknuti misli od onoga negativnoga, da im bude puno ugodnije dok borave u našim prostorima. Splitska onkologija je predvodnica hrvatske onkologije pa i šire, usluga koju ovdje pružamo jednako je kvalitetna kao i u Houstonu u Americi. - naglasio je ravnatelj Dolić.

Naravno, domaćini su posebno zahvalili donatorima, ali i Vladi RH na sredstvima za kupnju svih prijeko potrebnih dijagnostičkih uređaja vrijednih desetke milijuna eura. Ubrzo bi se, nota bene, trebao raspisati natječaj za položaj predstojnika Klinike za onkologiju, dr. Vrdoljak nije želio reći hoće li se ponovno kandidirati, a ravnatelj Dolić je bio jednako diplomatičan, kazavši samo kako je natječaj otvoren za sve s odgovarajućim stručnim sposobnostima. Također je kazao kako se aktivno radi na projektu nabavke PET/CT dijagnostike, bez toga ‘nismo zaokružili onkološku dijagnostiku’. A vezano za to, krajem lipnja istječe ugovor o najmu prostora za Medikol, no ravnatelj nam je na to pitanje odgovorio kako u bolnici planiraju produžiti taj ugovor i suradnju praktički sve do samog stavljanja u pogon vlastite dijagnostike kako pacijenti ne bi trpjeli svojevrstan prazan hod.

Bio je u obilasku Klinike za onkologiju i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta koji je imao i osobno iskustvo, zbog roditelja, nekad davno dolaziti ovdje, tako da je i sam ostao zatečen drastičnom razlikom, u pozitivnom smislu. Također je u razgovoru s osobljem bolnice i stručnim službama Banovine dogovoreno da se pacijentima onkologije koji dolaze iz udaljenih krajeva županije Grad Split dao na raspolaganje jedan stan u objektu ‘Četiri palme’, pacijentima koji dolaze izdaleka i prijeko im je potreban smještaj.