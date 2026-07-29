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Pretragom kuće i vozila pronađeno više komada vojnog streljiva i marihuana

Protiv osumnjičenog 53-godišnjaka podnosi se kaznena prijava i optužni prijedlog

U Policijskoj postaji Knin provedeno je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 28. srpnja u mjestu Strmica obavljena je pretraga kuće i osobnog vozila kojima se koristi osumnjičeni 53-godišnjak te je pronađeno i oduzeto pedeset i sedam komada vojnog streljiva i 16,1 gram marihuane.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 53-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok se zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv njega podnosi optužni prijedlog.

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