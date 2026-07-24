Pretraga kuće kod Trogira: Pronađena automatska puška i dijelovi raketnog bacača

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Tijekom pretrage obiteljske kuće na širem trogirskom području policija je pronašla automatsku pušku za koju je utvrđeno da je posjeduje 59-godišnji muškarac. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno da je počinio kazneno djelo.

Protiv 59-godišnjaka će nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Tijekom iste pretrage pronađen je i jedan ispaljeni ručni poluautomatski raketni bacač te prazno punjenje za raketni bacač. Policija je utvrdila da je te predmete posjedovao 21-godišnjak.

Budući da je riječ o dijelovima korištenog oružja koji nisu funkcionalni, protiv 21-godišnjaka neće se podnositi kaznena prijava, već će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljeno izvješće o svim utvrđenim činjenicama radi donošenja daljnje odluke.