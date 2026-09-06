Presušuju izvori i potoci u Kaštel Sućurcu: "Mještani najavljuju tužbu protiv Hrvatskih cesta"

Presušuju izvori i potoci, prazne se bunari - mještani Kaštel Sućurca za sve krive radove na tunelu Kozjak. Tvrde i da je Studija utjecaja na okoliš ozbiljno podbacila pa Hrvatskim cestama najavljuju - tužbu.

Sućurački potok-Bucavica na izdisaju je - upozorava Luka Jurlin i pokazuje nam vodostaj - na izvoru.

- Usred ljeta on bude do kamena, sada je 70 centimetara niži, ima još dolje pola metra i gotovo, kazao je Jurlin i dodao da nikada nije bio ovako nizak vodostaj.

Isto je, kaže, i s potokom Vrilo, ali i s bunarima. Mještani tvrde da je razlog presušivanja probijanje tunela Kozjak. Iz Hrvatskih cesta to opovrgavaju, piše HRT.

- Na temelju nekih Facebook objava se diže, po meni, nepotrebna panika. Ta lokacija ili taj neki potok u Kaštel Sućurcu, čini mi se da je udaljeno pet kilometara od same lokacije tunela. Nema šanse da to ima veze s tim, a izlaze ljudi s tim činjenicama neprovjerenim, nemaju nikakve dokaze, smatra Ivica Budimir, direktor Hrvatskih cesta.

U Hrvatskim cestama smatraju da je uzrok- suša, ali mještani se s time ne slažu.

- Ovo uopće nije sušna godina. Dapače, iznad je prosjeka. Tako da su to gluposti, a tri kilometra odatle imate u Gomilici ide potok kao slap, naveo je Željan Jurlin, ekološki aktivist, Javno dobro.

A to su im, kažu, potvrdili i hidrolozi.

Sućurani tvrde i da se u Studiji o utjecaju na okoliš zanemarila južna strana Kozjaka, a dokaz je, smatraju kaverna, koja je iznenadila izvođače radova.

- Oni su morali automatski prestat sa svim radovima, napravit nova hidrološka istraživanja i potpuno to implementirat u studiju. Oni ništa nisu napravili, samo su napravili brzinsku drenažu, ispumpali su vodu van, da njima ne smeta. Plus Natura 2000, znači, oni su prekršili puno toga i mi sad ozbiljno razmišljamo o tužbi, izjavio je Jurlin.

Ugrožena je poljoprivreda, kažu, i netko za to mora odgovarati.

- Živim od poljoprivrede jer imam malu penziju, a znate i sami kakve su penzije. Živim od te poljoprivrede što posadim. Žalosno je da ne mogu to zalit, rekla je Gordana Katalinić iz Kaštel Sućurca.

- Bojim se da će biti trajno jer ako je to gori uzrok, a izgleda da je, njih jednostavno nije briga, sad da jednostavno ne ulazimo u politiku, njih jednostavno nije briga, kazao je Ivica Pavelin iz Kaštel Sućurca.

Sućurane je briga. Traže inspekcijski nadzor na gradilištu, dopune studije, neovisno hidrogeološko vještačenje i pokuse bojenja vode- kako bi se utvrdili drenažni putovi. Pozivaju i Grad Kaštela - da angažira neovisne stručnjake i provede samostalnu istragu.