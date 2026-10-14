Presuda za prometnu kod Ciste Provo: Tri godina zatvora za sudar u kojem su supružnici ostali invalidi

Na tri godine zatvora (!) osuđen je Dražen M. zbog prometne nesreće u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene.

Presuda je to splitskog Općinskog suda za nesreću koja se dogodila još u kolovozu 2017. godine u Cisti Provo. Muškarac je upravljao VW Passatom, stoji u presudi, te je pretjecao kolonu od četiri vozila u blagom desnom zavoju, preko pune crte te se potom frontalno sudario s Mercedesom koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Brzina VW Passata je bila nešto preko 72 kilometra na sat prije naleta na drugi automobil. Dražen M. je kazao da mu je žao zbog svega te da je teško živjeti s time, kao i da je on zadobio ozljede i nesreći, no smatra da se sve nije dogodilo kako stoji i optužnici. Prema njegovoj obrani, u trenutku sudara ispred i iza njega uopće nije bilo drugih vozila jer je ostale automobile pretekao nešto ranije, na mjestu gdje je pretjecanje dozvoljeno... Kazao je i kako se njegov automobil zapalio, kako je s ostalim vozačima pomagao izvući bračni par iz Mercedesa te je teško ozlijeđenoj ženi prepustio mjesto u prvom vozilu Hitne pomoći koje je stiglo na mjesto nesreće.

No, sud ga je proglasio krivim zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj su dvije osobe zadobile osobito teške ozljede, supružnici Josip i Ivana B. su postali osobe s invaliditetom do kraja života, što je uzeto kao otegotna okolnost, kao i pretjecanje preko pune linije u zavoju, visok stupanj bezobzirnosti kojim je ugrozio veći broj osoba. Olakotne okolnosti su ranija neosuđivanost, korektno držanje pred sudom, protek vremena (ne zaslugom optuženog koji je uredno dolazio na ročišta) te obiteljske okolnosti.

Pored tri godine iza rešetaka, Draženu M. je određena i zabrana upravljanja svim motornim vozilima na rok od dvije godine, nakon pravomoćnosti presude i nakon odsluženja zatvorske kazne.