Prestala je koristiti omekšivač na mjesec dana. Evo što se dogodilo s odjećom, ručnicima i perilicom

Omekšivač je za mnoge neizostavan dio pranja rublja jer odjeći daje mekoću i ugodan miris koji traje danima. Zbog toga ga većina u perilicu dodaje gotovo automatski, bez puno razmišljanja. No, posljednjih godina sve se češće postavlja pitanje je li doista nužan ili predstavlja tek dodatni trošak.

Istraživanja o sastavu omekšivača navode da može smanjiti moć upijanja ručnika, skratiti vijek trajanja pojedinih tkanina te ostaviti naslage u perilici rublja, prenosi N1.

Sophie Harris za Express opisala je svoje iskustvo nakon što je na mjesec dana prestala koristiti omekšivač.

"Upravo zato odlučila sam mjesec dana prati rublje bez njega i provjeriti hoće li razlika doista biti primjetna. Omekšivač koristim otkad znam za sebe, uglavnom iz navike i zato što mi se sviđa njegov miris.

Međutim, kada sam pročitala da može obložiti vlakna tkanine tankim slojem nalik vosku i tako umanjiti svojstva pojedinih materijala, zapitala sam se šteti li zapravo više nego što koristi. Prvih nekoliko pranja bilo je neobično jer nisam ulijevala omekšivač u predviđeni pretinac. Rublje nije imalo prepoznatljiv intenzivan miris, ali osim toga gotovo da nisam primijetila nikakvu razliku.

Majice i tajice izgledale su potpuno isto nakon sušenja, a posteljina mi se čak činila nešto mekšom nego prije.

Najveće iznenađenje bili su ručnici. Nakon četiri pranja bez omekšivača počeli su znatno bolje upijati vodu. Istina, nisu bili toliko mekani odmah nakon vađenja iz ormara, ali su mnogo učinkovitije brisali kožu. Zbog toga planiram u pojedinim pranjima potpuno zamijeniti omekšivač običnim bijelim octom.

Prednosti je pokazala i sportska odjeća. Činilo mi se da je dulje ostajala svježa, čak i nakon nošenja.

U početku sam mislila da će mi nedostajati intenzivan miris koji omekšivač ostavlja na rublju, ali sam se brzo navikla na to da odjeća jednostavno miriše čisto, bez jakih parfemskih nota.

Iako se izostavljanjem omekšivača pri jednom pranju uštedi relativno malo novca, ta razlika s vremenom postaje primjetna. Kućanstva koja peru više perilica rublja tjedno tako mogu smanjiti ukupne mjesečne troškove.

Nakon mjesec dana ovog eksperimenta zaključila sam da pranje bez omekšivača ima vrlo malo nedostataka. Pojedini komadi odjeće bili su tek neznatno manje mekani, dok su ručnici i sportska odjeća pokazali bolje rezultate nego prije.

Dodatna prednost bila je i to što je perilica rublja ostala čista i svježa, bez naslaga koje se često stvaraju u pretincu za deterdžent i omekšivač", opisala je Harris.

Stručnjaci tvrtke Persil savjetuju da se omekšivač koristi pri svakom drugom pranju ručnika za ruke, ručnika za kupanje, krpa od mikrovlakana i kuhinjskih krpa.

Dodaju i da omekšivači mogu biti korisni osobama s osjetljivom kožom jer smanjuju grubost pojedinih materijala i čine ih ugodnijima za nošenje.