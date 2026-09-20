Prešli ocean zbog Gospe Sinjske: Hrvati iz Chicaga stigli na posebno hodočašće u Sinj

U Svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske u nedjelju 20. rujna svečano je proslavljena 310. obljetnica krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom, a slavlje je posebno obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Chicaga, koji ove godine obilježavaju i 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u Chicagu, javlja Gospa Sinjska.

Na početku euharistijskog slavlja okupljene vjernike i hodočasnike pozdravio je sinjski gvardijan fra Marinko Vukman. Podsjetio je na dvije velike obljetnice koje su toga dana povezale Sinj i Chicago te istaknuo da se procesija u čast Gospe Sinjske u Chicagu, započeta 1906. godine, tijekom 120 godina nije prekidala. Govoreći o hrvatskim iseljenicima, naglasio je kako su, odlazeći daleko od domovine, sa sobom ponijeli ono najvrjednije – vjeru, ljubav prema hrvatskoj domovini i duboku pobožnost prema Čudotvornoj Gospi Sinjskoj.

Svečano misno slavlje predslavio je fra Antonio Musa, župnik hrvatske Župe sv. Jeronima u Chicagu. U koncelebraciji su bili provincijal Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja fra Siniša Balajić, sinjski gvardijan fra Marinko Vukman, župnik Župe Gospe Sinjske fra Antonio Mravak, fra Stipe Buljan, fra Gabrijel Jurišić, fra Oliver Marčinković i fra Joško Kodžoman.

U misnom slavlju su sudjelovali alkari i alkarski momci, kao i ministar demografije i useljeništva Republike Hrvatske Ivan Šipić.

Liturgijsko pjevanje tijekom svete mise predvodio je zbor Župe Gospe Sinjske pod ravnanjem s. Anđele Crnjac.

U homiliji je fra Antonio Musa povezao 310. obljetnicu krunjenja Gospe Sinjske i 120 godina štovanja Gospe Sinjske u Chicagu. Istaknuo je kako marijanska pobožnost već generacijama povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnom putu i sigurnu luku u životnim olujama.

Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Posebno je govorio o dvjema krunama – sinjskoj i čikaškoj – kao znakovima zahvalnosti, uslišanih molitava i vjernosti novih naraštaja.

„Neka se ove dvije krune, ova sinjska i ona čikaška, danas ujedine u pjesmu molitve i zahvalnosti Bogu koji i danas ostaje u nama, među nama i za nas po daru Majke od milosti. I neka nas njezin zagovor vazda prati“, poručio je na završetku homilije.

Na kraju misnog slavlja alkari su hodočasnicima iz Chicaga predali srebrnu krunicu i monografiju „Zauvijek okrunjena“, kao trajni spomen na ovo hodočašće i susret u Gospinu gradu.

Nakon svete mise, pred oltarom Čudotvorne Gospe Sinjske, fra Antonio Musa predvodio je posvetnu molitvu „Dobra naša Majko“, povjeravajući Marijinu zagovoru vjernike, njihove obitelji te hrvatski narod u domovini i iseljeništvu.

Euharistijsko slavlje završilo je pjevanjem Gospine himne, a nakon blagoslova okupljeni su zapjevali i hrvatsku himnu „Lijepa naša domovino“.

Hodočašće vjernika iz Chicaga završeno je potom zajedničkim slavljem za stolom, druženjem i čašćenjem, u radosnom i bratskom ozračju. Bio je to završetak dana koji je još jednom snažno povezao Sinj i Chicago, domovinu i iseljeništvo, pod okriljem iste Majke – Čudotvorne Gospe Sinjske.