Presley Gerber iznenada preminuo u 27. godini

Presley Gerber, sin slavne američke manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u 27. godini života.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je predstavnik obitelji, a prema podacima Ureda medicinskog istražitelja okruga Los Angeles, Gerber je preminuo u nedjelju, 20. rujna, dok se nalazio u rehabilitacijskom centru. Uzrok smrti zasad nije objavljen, javlja CNN.

"Obitelj moli za privatnost tijekom ovog vrlo teškog i bolnog razdoblja", poručio je predstavnik obitelji.

Presley je bio starije od dvoje djece Cindy Crawford i Randea Gerbera te brat poznate manekenke i glumice Kaije Gerber.

Poput majke i sestre, i sam je vrlo mlad zakoračio u svijet mode. Rođen je 1999. godine u Kaliforniji, a već kao tinejdžer počeo je graditi manekensku karijeru. Na modnoj pisti debitirao je sa samo 16 godina na reviji talijanske modne kuće Moschino.

Tijekom karijere surađivao je s nizom velikih modnih imena, među kojima su Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger i Ralph Lauren. Pojavljivao se i u kampanjama za Calvin Klein, Celine, Pepsi i Omegu.

Gerber je posljednjih godina javno govorio o osobnim problemima, uključujući borbu s depresijom, napadajima panike i ovisnošću. Njegova sestra Kaia u nedavnom je intervjuu za Vogue također govorila o tome koliko je bratova dugogodišnja borba s ovisnošću utjecala na cijelu obitelj.

Presley je svoja iskustva nastojao iskoristiti kako bi pomogao drugima koji prolaze kroz slične probleme te je putem društvenih mreža otvoreno govorio o mentalnom zdravlju i oporavku.

Okolnosti njegove smrti još nisu detaljno poznate. Prema trenutačno dostupnim informacijama, službeni uzrok smrti nije utvrđen.