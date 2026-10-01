Prešao 100.000 kilometara i prikupio više od 400.000 eura: Rakela ulazi u posljednjih 45 dana nevjerojatne humanitarne vožnje

Humanitarni pothvat koji je počeo kao veliki osobni izazov prerastao je u priču koja je daleko nadmašila početna očekivanja. Željan Rakela u sklopu "Bradate vožnje Extreme" prešao je više od 100.000 kilometara, a za Županijsku ligu protiv raka Split prikupljeno je više od 400.000 eura donacija. Do završetka njegova "Projekta 120" ostalo je još samo 45 dana. Rakela je na put krenuo 15. studenoga 2025. godine na svom BMW-u K 1600 B, poznatom pod nadimkom "Bumblebee". Ideja je bila njegovu 50. godinu života posvetiti humanitarnom radu, uz dva jasno postavljena cilja – prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split.

No već 1. listopada brojke pokazuju da je projekt višestruko premašio prvotne planove. "Znao sam samo da svoju 50. godinu života želim posvetiti humanitarnom radu. Cilj je bio odvoziti 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split, ali danas, 1.10., nakon više od 100.000 prijeđenih kilometara i više od 400.000 eura prikupljenih donacija, mogu reći da je ovaj projekt postao puno veći od svega što sam mogao zamisliti", poručio je Rakela.

Novi cilj: Čak 480.000 eura

Iako je prvotni financijski cilj već višestruko premašen, Rakela ne namjerava stati. U posljednjih 45 dana želi prijeći preostalih 20.000 kilometara, ali i pokušati prikupiti dodatnih 80.000 eura. "Ispred mene je još 45 dana i iskreno, bio bih presretan kada bih do kraja uspio odvoziti još 20.000 kilometara i prikupiti još 80.000 eura. To bi značilo da bismo Projekt 120 završili s nevjerojatnih 480.000 eura, odnosno četiri puta više od prvotno obećanog iznosa", naveo je.

Do 15. listopada Rakela će nastaviti obilaziti donatore, uručivati im zahvalnice te im omogućiti da se potpišu na njegov "Bumblebee". Kako ističe, motocikl je tijekom projekta prestao biti samo njegovo prijevozno sredstvo.

"Ovaj motor više nije samo moj. On je postao simbol svih ljudi koji su tijekom ove godine odlučili biti dio nečega većeg od nas samih", poručuje.

Posljednjih 30 dana - samo cesta i kilometri

Nakon 15. listopada slijedi završna i najintenzivnija faza pothvata. Posljednjih 30 dana Rakela namjerava posvetiti isključivo vožnji. "Tada više nema obilazaka, nema zaustavljanja zbog obaveza, ostaje samo cesta, moj Bumblebee i cilj koji smo zajedno postavili", napisao je. Donatori koji se u akciju uključe do tada svoje će zahvalnice i mogućnost potpisa na motociklu dobiti 15. studenoga 2026. godine u Plan B-u, gdje će biti održana završna proslava projekta.

Rakela je ponovno pozvao sve koji mogu pomoći da se uključe, naglašavajući kako iznos donacije nije presudan.

"Nije važno koliko možete dati. Važno je da svojim malim dijelom budete jedna puzla u velikom mozaiku ovog mog životnog djela i da zajedno pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija", poručio je. Posebno je zahvalio svim donatorima, Rotary klubovima, motoklubovima, prijateljima te svima koji su na bilo koji način sudjelovali u Projektu 120. "Bez vas ovo nikada ne bi bilo moguće", istaknuo je.

"Nadam se da se moji anđeli čuvari nisu umorili"

Na kraju objave Rakela je poslao i emotivnu poruku ljudima koji ga prate i podržavaju tijekom tisuća kilometara na cesti. "I na kraju, ostaje mi samo jedna molba. Nadam se da se moji anđeli čuvari nisu umorili i da će se i dalje moliti za mene, čuvati me na svakom kilometru i dovesti me sigurno do kraja ove priče."

Pred njim je još 45 dana, približno 20.000 kilometara do zacrtanih 120.000 i novi humanitarni cilj koji bi ovu već iznimnu akciju mogao dovesti do gotovo pola milijuna eura prikupljenih donacija. "Još 45 dana. Idemo dalje. Do posljednjeg kilometra i posljednjeg eura. Nezaustavljivi!", zaključio je Rakela.

Donacije za akciju moguće je uplatiti putem službene stranice Bradate aukcije na OVOJ poveznici