Prerani odlazak potresao Dalmaciju: Preminuo Josip Knežević (38)

Zadarski sport zavijen je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti Josipa Kneževića, dugogodišnjeg člana i trenera Judo kluba Zadar.

Preminuo je u 38. godini života, ostavivši dubok trag među generacijama judaša koje je trenirao i odgajao. Njegov odlazak potresao je sportsku zajednicu, a od njega se emotivnim porukama opraštaju brojni prijatelji, sportaši i klubovi.

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- Još uvijek je teško povjerovati da te više nema. Bio si puno više od trenera – bio si osoba koja je vjerovala u nas, gurala nas naprijed i učila nas da nikad ne odustanemo. Uz tebe smo rasli, ne samo kao judaši, nego i kao ljudi. Uvijek si znao pronaći prave riječi prije izlaska u borbu, smiriti nas kad nas je bilo strah, podići nas nakon poraza i iskreno se veseliti svakom našem uspjehu. Hvala ti za sve što si nas naučio kroz sve ove godine. Nedostajat će tvoj glas uz tatami. Počivaj u miru, treneru - napisali su iz Judo kluba na Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JUDO KLUB ZADAR (@judoklubzadar)